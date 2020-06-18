Энергетика
Lenta.ruСША приготовились ударить по нефти
Американские нефтяники приготовились нарастить добычу сланцевой нефти, что станет ударом для рынка, еще не оправившегося от пережитого весной 2020 года обвала. Об этом пишет Reuters со ссылкой на участников рынка.
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Футбол
«Челси» объявил о трансфере Вернера
Советский спорт вчера в 05:22
Общество
Сын Никиты Хрущева скончался в США
В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев.
Известия вчера в 16:55
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Кино
Умер звезда «Властелина колец» Иэн Холм
Британский актер Иэн Холм умер в возрасте 88 лет, сообщает The Guardian со ссылкой на агента звезды.
Газета.Ru 08:11
Политика
Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции
В Верховный суд подан иск, оспаривающий голосование о поправках в Конституцию Напомним, Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июня.
Национальная служба новостей вчера в 04:42
Политика
Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны
Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны.
Infox.ru вчера в 16:22
Политика
Песков счел голословными заявления Минска по поводу «Газпрома»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес компаний "Газпром" со стороны Белоруссии являются голословными.
Газета.Ru 08:26
Политика
Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского
"Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учреждены в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации", - говорится в указе.
ТАСС 07:54
Армия и оружие
В НАТО подтвердили инцидент между фрегатами Турции и Франции
Франция подозревала Турцию в перевозке оружия Правительству национального согласия Ливии на корабле Cirkin.
RuNews24.ru вчера в 13:33
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%
Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
RT на русском 06:34
Политика
Путин оценил работу по ликвидации разлива топлива в Норильске
Проведена большая работа по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, удалось переломить ситуацию.
RT на русском 07:40
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Культура
Умер заслуженный артист России Василий Стоноженко
Заслуженный артист России Василий Стоноженко умер на 62-м году жизни, сообщил Союз театральных деятелей.
РИА Новости 07:02
Экономика
Лукашенко отверг дополнительные условия по получению кредитов МВФ
В начале июня Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса опрокинула мировую экономику, а многие компании и миллиардеры попытались нажиться на этом.
Известия 06:33
Политика
Президент Азербайджана отказался приезжать в Россию на парад Победы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет в Москву на парад в честь 75-летия Победы, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 07:28
Общество
«Эхо Москвы» оштрафовали за цитаты о коронавирусе
5 июня радиостанцию признали виновной по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан») и оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Lenta.ru 05:07
Шоу-бизнес
Семенович показала Татьяну Навку без макияжа
Без макияжа Навка выглядит совсем юной — будто вчера закончила школу.
Wday.ru 00:05
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости вчера в 12:39
Космос
Роскосмос успешно закончил испытания нового ионного двигателя
Специалисты Роскосмоса смогли успешно закончить огневые стыковочные испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
Политическая Экспертиза 16 июня в 11:59
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая подтвердила свою беременность
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила, что готовится стать матерью.
RT на русском 16 июня в 12:36
Армия и оружие
Украина испытала «угрожающую» Крымскому мосту ракету
Украинские военные провели испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» со штатной боевой частью.
RT на русском 01:11
Здоровье
Назван необычный первичный симптом коронавируса
РИА Новости 06:10
Наука
ИИ обучили воссоздавать техники знаменитых художников
Плюс один +1 08:29
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков
Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС вчера в 04:59
Здоровье
Прокуратура проверит факты из интервью главного инфекциониста Орловской области
Прокуратура Орловской области проверит факты, озвученные в интервью сетевому изданию «Орловские новости» главным внештатным инфекционистом Орловской области, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Вечерний Орел 05:56
Происшествия
На Сахалине медведь напал на пенсионерку
На Сахалине медведь напал на пожилую женщину, сообщили РИА Новости в областном Министерстве экологии.
РИА Новости вчера в 07:46
Общество
Поклонская отреагировала на сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия Романова.
Спорт-Экспресс 17 июня в 12:11
Футбол
Цорн рассказал о судьбе Гулиева, Умярова и Селихова в «Спартаке»
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн прокомментировал будущее Александра Селихова, Наиля Умарова и Аяза Гулиева в московской команде.
Sport.ru 07:59
Политика
Трамп назвал возможную причину своего проигрыша на выборах президента
Эксперты из Университета Стоуни-Брука спрогнозировали победу Трампа на предстоящих выборах с вероятностью в 91%.
RuNews24.ru 01:06