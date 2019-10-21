Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuNYT: Трамп хочет оставить в Сирии 200 военных

Американский президент Дональд Трамп подумывает оставить в Сирии около 200 военных США, пишет The New York Times со ссылкой на источники. Источники утверждают, что американские войска специального назначения останутся в восточной части Сирии.
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