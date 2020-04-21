Администрация президента США рассматривает возможность прекращения поставок сырой нефти из Саудовской Аравии, заявил Дональд Трамп 21 апреля на брифинге в Белом доме. По словам Трампа, это решение имеет смысл, поскольку в США сейчас избыток собственной нефти.

США могут отказаться от нефти из Саудовской Аравии

Общество Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации. 1,7K

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными. 4,6K

Финансы Курсы доллара и евро выросли на полтора рубля Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, 22 апреля, вырос на 1,5141 рубля, до 82,616 рубля.

Общество В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV". 1K

Политика Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. 2,8K

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,9K

Общество Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2019 году достигла исторического максимума и составила 73,4 года. 35

Энергетика Цена на нефть впервые в истории стала отрицательной Ранее в апреле страны ОПЕК+ заключили соглашение о коллективном сокращении добычи почти на 10 млн баррелей в сутки, которое стало одновременно рекордным по объему и недостаточным для остановки падения нефтяных котировок. 2

Хоккей НХЛ отклонила контракт «Коламбуса» с Григоренко Колумбус, США, 21 апреля 2020, 08:14 — REGNUM Контракт российского нападающего Михаила Григоренко с клубом «Коламбус Блю Джекетс» отклонён Национальной хоккейной лигой (НХЛ). об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе команды.

Общество Верховный суд назвал сроки давности штрафов за нарушение самоизоляции Граждан могут отштрафовать на сумму от 15 до 40 тысяч рублей, штрафы для должностных лиц или предпринимателей еще строже. 23

Политика Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 2,7K

Общество В Ростовскую область придёт аномальное похолодание Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок. 52

Общество ВС рассказал про сроки и исполнение обязательств в период пандемии По словам ВС, некоторые обязательства могут быть прекращены в связи с пандемией. В этом случае лицо освобождается от ответственности.