Энергетика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаСША могут отказаться от нефти из Саудовской Аравии

Администрация президента США рассматривает возможность прекращения поставок сырой нефти из Саудовской Аравии, заявил Дональд Трамп 21 апреля на брифинге в Белом доме. По словам Трампа, это решение имеет смысл, поскольку в США сейчас избыток собственной нефти.
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Трамп намекнул на ответный удар по Саудовской Аравии

Lenta.ru05:13

США рассмотрят возможности приостановки закупки нефти в Саудовской Аравии

Комсомольская правдавчера в 19:52

Трамп не исключил, что США прекратят закупать нефть у Саудовской Аравии

РИА Новостивчера в 19:25

Трамп допустил, что США перестанут закупать нефть у Саудовской Аравии

Газета.Ruвчера в 19:36

Трамп анонсировал приостановку импорта нефти из Саудовской Аравии

Московский Комсомолецвчера в 19:33

Трамп не исключил прекращение закупок нефти у Саудовской Аравии

РЕН ТВвчера в 19:40

Трамп заявил, что рассмотрит возможность приостановки импорта нефти из Саудовской Аравии

ТАССвчера в 19:24
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Комментарии

Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

РБК 19 апреля в 22:04
889
Энергетика

Цена нефти впервые упала ниже нуля

На фоне обвала WTI российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, тоже начала торговаться по отрицательной цене – до минус $2 за баррель, что следует из данных сервиса Refinitiv.
ТВК 01:31
1
Экономика

Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса

Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19.
РБК 07:35
7
Здоровье

Главврач Боткинской больницы заявил о живучести коронавируса

Коронавирус очень живуч, заявил ТАСС главврач больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Известия Мордовии 03:16
1
Экономика

В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
1,1K
Армия и оружие

Стал известен срок спуска на воду носителя «Посейдонов»

АПЛ "Хабаровск" будет спущен на воду через месяц-два. Стал известен срок спуска на воду носителя "Посейдонов".
Piter.tv вчера в 05:31
5
Общество

Стало известно о продлении режима самоизоляции в России

Напомним, в этом году праздничными считаются дни с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая.
МОЁ! Оnline Воронеж 00:11
4,9K
Экономика

Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, которым запретил выдавать с вкладов в Сбербанке и других банках более 500 руб. в месяц.
РБК 07:25
16
Энергетика

В Кремле прокомментировали обвал цен на нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 21 апреля, прокомментировал обвал цен, произошедший накануне на нефтяном рынке.
Известия 06:08
737
Общество

Беглов допустил введение пропускного режима в Петербурге

В Петербурге может быть введен пропускной режим, если ухудшится ситуация с коронавирусом, допустил губернатор Александр Беглов и назвал это самым жестким вариантом.
Интерфакс 07:18
16
Политика

В Кремле не видели петицию «Матерей Беслана»

В Кремле пока не видели петицию организации «Матери Беслана» относительно переноса Дня окончания Второй Мировой войны.
Росбалт 06:19
1
Общество

Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать карантин

В Москве коронавирус диагностировали у 29 433 человек, 2057 выздоровели, 233 скончались.
РИА Новости 07:44
1,1K
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
4K
Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
2,2K
Общество

Магазинам рекомендовали не давать покупателям взвешивать продукты

Покупатели не должны самостоятельно взвешивать продукты в магазинах на фоне коронавируса, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях торговли.
РИА Новости 06:19
72
Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
2,8K
Происшествия

Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев

Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
BFM.ru 07:10
95
Армия и оружие

Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Газета.Ru 06:09
936
Общество

Греф назвал дату пика коронавируса в России

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» рассказал, когда в России пройдет пик эпидемии коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 07:30
19
Общество

Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции

Жители Владикавказа, недовольные введенным режимом самоизоляции, устроили несанкционированный митинг, сообщает ГТРК "Алания".
РИА Новости вчера в 08:05
9,5K
Общество

В Тульской области начинается тестирование пропускного режима

22 апреля начнётся тестирование пропускного режима, о дате его окончательного введения пока не сообщается.
АиФ Тула 06:30
72
Общество

В Ростовской области 292 человека заболели коронавирусом

По данным на 20 апреля, в регионе за сутки заболели 60 человек. Всего количество зарегистрированных случаев достигло 292.
Московский Комсомолец вчера в 05:46
242
Политика

Путин оценил меры по борьбе с коронавирусом в Приморье

Медицинское оборудование для лечения коронавирусных больных может и не потребоваться в большом объеме, но оно должно быть, заявил президент Рф Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
РИА Новости 07:46
Политика

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
759
Общество

Назван срок привлечения к ответственности за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) России уточнил сроки привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.
Известия 07:21
6
Общество

Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск и уехать на дачу

В условиях введенного в Москве режима самоизоляции пожилые люди старше 65 лет могут оформить одноразовый цифровой пропуск для поездки на дачу, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Вести.Ru 06:06
157
Происшествия

В Ростове возбудили дело после похищения моряков нигерийскими пиратами

В Ростове-на-Дону сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту пиратства и похищения людей с морского судна Ambika.
Российская газета 07:09
4
Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском 19 апреля в 10:18
1,9K
Общество

ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
18
Энергетика

Стоимость нефти марки WTI падала до 11 долларов

Московский Комсомолец вчера в 10:00
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