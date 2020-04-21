Администрация президента США рассматривает возможность прекращения поставок сырой нефти из Саудовской Аравии, заявил Дональд Трамп 21 апреля на брифинге в Белом доме. По словам Трампа, это решение имеет смысл, поскольку в США сейчас избыток собственной нефти.

США могут отказаться от нефти из Саудовской Аравии

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