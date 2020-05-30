Армия и оружие
РИА НовостиСША могут отправить в Тунис военных «из-за России»
США могут отправить в Тунис вспомогательную бригаду военнослужащих, причем утверждают, что это делается из-за России, которую они винят во вмешательстве в дела региона, говорится в сообщении Африканского командования ВС США (АФРИКОМ).
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
США готовы отправить в Тунис войска в ответ «на вмешательство» РФ в Ливии
ИА Красная Веснавчера в 23:35
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
Футбол
«Барселона» намерена снова отдать Коутиньо в аренду
"Барселона" не заинтересована в полузащитнике Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo.По информации источника, каталонский клуб намерен продать 26-летнего бразильца, который вернется в клуб летом из аренды в "Баварии", за 80 млн евро.
Soccer.ru 03:46
Экономика
Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель
Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития.
Ведомости 28 мая в 16:52
Политика
Меркель отказалась приехать в Вашингтон на саммит G7 в очном формате
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась лично приехать в США на саммит G7 в июне. Об этом сообщила газета Politico.
Piter.tv 05:01
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) для граждан из группы риска установлен штраф до 7 тыс. рублей за отказ от медосмотров и прививок.
Известия 05:05
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета вчера в 02:32
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
Общество
В России создали вакцину от коронавируса с возможностью закапать в нос
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.
Lenta.ru 05:28
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Общество
США накрыла самая мощная с 2009 года волна банкротств
Вашингтон, 28 мая 2020, 20:47 — REGNUM Волна банкротств, какой не наблюдалось с 2009 года, накрыла в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, Соединённые Штаты Америки.
REGNUM 28 мая в 13:47
Здоровье
В Пермском крае выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в регионе выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте губернатора и правительства края.
ФедералПресс 05:37
Политика
США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию
«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,-- отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 03:54
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
Общество
Анна Попова сообщила о прогнозах наступления второй волны коронавируса
Вторая волна коронавируса ожидается осенью одновременно с подъёмом гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Комсомольская правда 05:10
Общество
На открытии нового инфекционного центра в Уфе побывал Михаил Мурашко
Сегодня, 30 мая, в Уфе открывается инфекционный центр. В нем будут проходить лечение заболевшие коронавирусной инфекцией жители Башкирии.
Асылыкуль 03:07
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Интерфакс вчера в 13:31
Армия и оружие
Патруль ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе
Патруль Специальной мониторинговой миссии попал под обстрел в районе населённого пункта Молодёжное в Донбассе.
RT на русском 05:03
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
Общество
В Кузбассе выявили 13 новых случаев коронавируса
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 01:53
Политика
США прекращают все отношения с ВОЗ
Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС вчера в 14:56
Здоровье
В кремлевской больнице спрогнозировали силу второй волны коронавируса
«Если вакцина будет создана, соответственно, возрастет иммунная прослойка населения, и не потребуются такие ограничительные мероприятия», — прогнозирует врач кремлевской больницы.
Lenta.ru 02:43
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Происшествия
Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы
На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:35
Общество
В Москве май может стать самым дождливым за последние 200 лет
Май текущего года может стать самым дождливым в Москве за последние 200 лет, сообщает центр погоды «Фобос» в субботу, 30 мая.
Известия 04:13
Политика
На Украине отменили самоизоляцию для поступающих в вузы
Власти Украины отменили обязательную самоизоляцию по COVID-19 для выпускников, прибывающих из-за границы или неподконтрольных Киеву территорий на тестирование, необходимое для поступления в вузы.
РИА Новости 03:52
Общество
Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
Американскую модель и предпринимательницу Кайли Дженнер исключили из списка миллиардеров по версии журнала Forbes.
Российская газета вчера в 14:57