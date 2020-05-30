США могут отправить в Тунис вспомогательную бригаду военнослужащих, причем утверждают, что это делается из-за России, которую они винят во вмешательстве в дела региона, говорится в сообщении Африканского командования ВС США (АФРИКОМ).

США могут отправить в Тунис военных «из-за России»

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