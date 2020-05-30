Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСША могут отправить в Тунис военных «из-за России»

США могут отправить в Тунис вспомогательную бригаду военнослужащих, причем утверждают, что это делается из-за России, которую они винят во вмешательстве в дела региона, говорится в сообщении Африканского командования ВС США (АФРИКОМ).
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В США заявили, что могут отправить в Тунис военных из-за России

Газета.Ru05:40

США пригрозили отправить войска в Африку из-за России

Lenta.ru04:45

США могут отправить военных в Тунис «из-за России»

Московский Комсомолецвчера в 22:59

США обвинили Россию в «раздувании» ливийского конфликта

Росбалт02:15

США готовы отправить в Тунис войска в ответ «на вмешательство» РФ в Ливии

ИА Красная Веснавчера в 23:35

США захотели отправить в Тунис военных «из-за России»

Взгляд.ру04:11

США могут отправить в Тунис военных «из-за России»

РИА Новостивчера в 22:40
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Футбол

«Барселона» намерена снова отдать Коутиньо в аренду

"Барселона" не заинтересована в полузащитнике Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo.По информации источника, каталонский клуб намерен продать 26-летнего бразильца, который вернется в клуб летом из аренды в "Баварии", за 80 млн евро.
Soccer.ru 03:46
Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

Вести.Ru 00:25
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Экономика

Российская экономика рухнула на 12% за нерабочий апрель

Российская экономика в апреле сократилась на 12%, оценило Минэкономразвития.
Ведомости 28 мая в 16:52
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Политика

Меркель отказалась приехать в Вашингтон на саммит G7 в очном формате

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась лично приехать в США на саммит G7 в июне. Об этом сообщила газета Politico.
Piter.tv 05:01
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) для граждан из группы риска установлен штраф до 7 тыс. рублей за отказ от медосмотров и прививок.
Известия 05:05
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Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
1,4K
Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета вчера в 02:32
1,3K
Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
1,9K
Общество

В России создали вакцину от коронавируса с возможностью закапать в нос

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.
Lenta.ru 05:28
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
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Общество

США накрыла самая мощная с 2009 года волна банкротств

Вашингтон, 28 мая 2020, 20:47 — REGNUM Волна банкротств, какой не наблюдалось с 2009 года, накрыла в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, Соединённые Штаты Америки.
REGNUM 28 мая в 13:47
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Здоровье

В Пермском крае выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в регионе выявлено 70 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте губернатора и правительства края.
ФедералПресс 05:37
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Политика

США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию

«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,-- отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 03:54
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Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
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Происшествия

В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца

Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
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Общество

Анна Попова сообщила о прогнозах наступления второй волны коронавируса

Вторая волна коронавируса ожидается осенью одновременно с подъёмом гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Комсомольская правда 05:10
Общество

На открытии нового инфекционного центра в Уфе побывал Михаил Мурашко

Сегодня, 30 мая, в Уфе открывается инфекционный центр. В нем будут проходить лечение заболевшие коронавирусной инфекцией жители Башкирии.
Асылыкуль 03:07
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Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
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Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Интерфакс вчера в 13:31
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Армия и оружие

Патруль ОБСЕ попал под обстрел в Донбассе

Патруль Специальной мониторинговой миссии попал под обстрел в районе населённого пункта Молодёжное в Донбассе.
RT на русском 05:03
Шоу-бизнес

Российские артисты подали заявки на получение МРОТ

Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
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Общество

В Кузбассе выявили 13 новых случаев коронавируса

Коммерсантъ Новосибирск вчера в 01:53
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Политика

США прекращают все отношения с ВОЗ

Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС вчера в 14:56
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Здоровье

В кремлевской больнице спрогнозировали силу второй волны коронавируса

«Если вакцина будет создана, соответственно, возрастет иммунная прослойка населения, и не потребуются такие ограничительные мероприятия», — прогнозирует врач кремлевской больницы.
Lenta.ru 02:43
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
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Происшествия

Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы

На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:35
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Общество

В Москве май может стать самым дождливым за последние 200 лет

Май текущего года может стать самым дождливым в Москве за последние 200 лет, сообщает центр погоды «Фобос» в субботу, 30 мая.
Известия 04:13
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Политика

На Украине отменили самоизоляцию для поступающих в вузы

Власти Украины отменили обязательную самоизоляцию по COVID-19 для выпускников, прибывающих из-за границы или неподконтрольных Киеву территорий на тестирование, необходимое для поступления в вузы.
РИА Новости 03:52
Хоккей

Жена Малкина порассуждала о патриотизме мужа и назвала Америку домом

Lenta.ru 02:47
Общество

Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера

Американскую модель и предпринимательницу Кайли Дженнер исключили из списка миллиардеров по версии журнала Forbes.
Российская газета вчера в 14:57
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