Армия и оружие

RuNews24.ruRuNews24.ruСША хотят отправить своих военных в Тунис из-за России

Глава африканского командования Стивен Таунсенд отметил, что Россия и «дальше раздувает пламя ливийского конфликта», поэтому региональная безопасность в Северной Африке вызывает «повышенную озабоченность». США и Тунис сейчас рассматривают новые способы решения проблем в плане безопасности.
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США планируют отправить в Тунис военных «из-за России»

Газета.Ru06:20

США готовы отправить в Тунис войска в ответ «на вмешательство» РФ в Ливии

ИА Красная Веснавчера в 23:35

США захотели отправить в Тунис военных «из-за России»

Взгляд.ру04:11

США обвинили Россию в «раздувании» ливийского конфликта

Росбалт02:15

США пригрозили отправить войска в Африку из-за России

Lenta.ru04:45

США могут отправить военных в Тунис «из-за России»

Московский Комсомолецвчера в 22:59

США могут отправить в Тунис военных «из-за России»

РИА Новостивчера в 22:40
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 07:17, Ашберн
Экономика

BCG привела три сценария роста безработицы в России

Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости 28 мая в 20:29
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Авто

Объявлены самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей

Тарантас Ньюс 27 мая в 12:28
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
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Происшествия

После нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено дело

RT на русском 04:19
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Общество

Министр здравоохранения РФ посетит с рабочим визитом Башкирию

REGNUM 01:59
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Кино

Версия: «Довод» Кристофера Нолана может быть сиквелом «Начала»

Авторы портала Screen Rant рискнули предположить, что такая секретность связана с тем, что на самом деле «Довод» является сиквелом другого проекта режиссера – картины 2010 года «Начало».
Киноафиша России 28 мая в 05:56
Хоккей

Защитник «Торпедо» Зборовский перешел в «Автомобилист»

«Автомобилист» приобрел у нижегородского «Торпедо» права на Сергея Зборовского в обмен на денежную компенсацию.
Sport24.ru 06:35
Общество

В России создали вакцину от коронавируса с возможностью закапать в нос

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.
Lenta.ru 05:28
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Происшествия

В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских

Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
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Общество

Крымские отели начнут принимать местных жителей с середины июня

Подготовка к работе объектов санаторно-курортного комплекса Республик Крым будет разрешена с 1 июня, а принимать на отдых крымчан, с соблюдением требований Роспотребнадзора, они смогут с 15 июня.
Коммерсантъ вчера в 13:44
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Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
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Политика

Разведка США рассекретила разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка

Разведка США рассекретила данные о контактах бывшего помощника американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна с Сергеем Кисляком, занимавшим в 2016 году пост посла России.
Известия вчера в 19:10
28
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
516
Общество

У половины тяжелых больных с COVID-19 проходят изменения в легких

Коммерсантъ 03:06
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Шоу-бизнес

46-летняя Хайди Клум полностью разделась

46-летняя известная модель и телеведущая Хайди Клум продолжает соблюдать режим самоизоляции.
Экспресс газета вчера в 03:06
Общество

Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре

РИА Новости 06:05
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Шоу-бизнес

Певица Валерия посетовала на «дебильную аудиторию»

Позже поклонники поинтересовались у исполнительницы в Instagram, почему она называет свою аудиторию дебильной.
News.ru вчера в 23:57
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Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
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Политика

Трамп ограничил въезд в страну ученым и аспирантам из Китая

Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в страну ученым и аспирантам из Китая.
Эхо Москвы 01:34
22
Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
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Кино

Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Кинорежиссёр Квентин Тарантино считает лучшим фильмом последних десяти лет картину Дэвида Финчера «Социальная сеть».
Аргументы и Факты вчера в 09:56
42
Происшествия

Летевший в Москву самолет развернули из-за коронавируса у пилота

Команда на возвращение была дана, когда самолет пролетал над Узбекистаном, после того, как на земле стало известно о положительном тесте на коронавирус у одного из пилотов.
Московский Комсомолец 06:36
3
Происшествия

На границе ДНР и ЛНР взорвалась бомба

В городе Красный Луч в Луганской области Украины, который расположен на границе между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и контролируется ЛНР, взорвалась бомба.
Lenta.ru 04:20
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Политика

Лавров назвал число остающихся за рубежом россиян

Более 25 тыс. россиян остаются за границей и из-за пандемии коронавируса не могут вернуться в Россию.
Известия 07:06
Путешествия

Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru 06:57
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Политика

Politico узнало о разногласиях Меркель и Трампа

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп поспорили о "Северном потоке — 2".
РИА Новости 03:29
313
Политика

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил в Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM 06:22
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Политика

Путин предложил Совбезу обсудить открытие ряда стран для туризма

Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить в связи с открытием ряда стран для туризма, что будет происходить в этих странах и в России.
РИА Новости 06:55
1
Общество

Власти Подмосковья с 3 июня откроют парикмахерские

Власти Подмосковья с 3 июня откроют в регионе парикмахерские.
Агентство Москва вчера в 10:30
246
Общество

В России выявили за сутки 8572 случая заражения коронавирусом

Всего в России выявлено 387 623 случая заражения коронавирусом, зафиксировано 4374 летальных исхода.
REGNUM вчера в 03:49
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Государство на крайнем севере Африки. Население, по итогам переписи июля 2017 года, составляет 11 403 800 человек, территория - 163 610 км². Занимает 82 место в мире по численности населения и девяносто первое по территории.
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