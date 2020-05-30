Глава африканского командования Стивен Таунсенд отметил, что Россия и «дальше раздувает пламя ливийского конфликта», поэтому региональная безопасность в Северной Африке вызывает «повышенную озабоченность». США и Тунис сейчас рассматривают новые способы решения проблем в плане безопасности.

США хотят отправить своих военных в Тунис из-за России

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