Армия и оружие
RuNews24.ruСША хотят отправить своих военных в Тунис из-за России
Глава африканского командования Стивен Таунсенд отметил, что Россия и «дальше раздувает пламя ливийского конфликта», поэтому региональная безопасность в Северной Африке вызывает «повышенную озабоченность». США и Тунис сейчас рассматривают новые способы решения проблем в плане безопасности.
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США готовы отправить в Тунис войска в ответ «на вмешательство» РФ в Ливии
ИА Красная Веснавчера в 23:35
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Экономика
BCG привела три сценария роста безработицы в России
Как заявил управляющий директор и партнер BCG Сергей Перапечка, при любом сценарии наибольшей силы удар сначала принимают на себя сфера услуг и непродовольственный ритейл, после чего карантинные меры создают ощутимые сложности для промышленности, добывающей индустрии и производства.
РИА Новости 28 мая в 20:29
Авто
Объявлены самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей
Тарантас Ньюс 27 мая в 12:28
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
Происшествия
После нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено дело
RT на русском 04:19
Кино
Версия: «Довод» Кристофера Нолана может быть сиквелом «Начала»
Авторы портала Screen Rant рискнули предположить, что такая секретность связана с тем, что на самом деле «Довод» является сиквелом другого проекта режиссера – картины 2010 года «Начало».
Киноафиша России 28 мая в 05:56
Хоккей
Защитник «Торпедо» Зборовский перешел в «Автомобилист»
«Автомобилист» приобрел у нижегородского «Торпедо» права на Сергея Зборовского в обмен на денежную компенсацию.
Sport24.ru 06:35
Общество
В России создали вакцину от коронавируса с возможностью закапать в нос
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.
Lenta.ru 05:28
Происшествия
В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских
Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
Общество
Крымские отели начнут принимать местных жителей с середины июня
Подготовка к работе объектов санаторно-курортного комплекса Республик Крым будет разрешена с 1 июня, а принимать на отдых крымчан, с соблюдением требований Роспотребнадзора, они смогут с 15 июня.
Коммерсантъ вчера в 13:44
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
Политика
Разведка США рассекретила разговоры Флинна и экс-посла России Кисляка
Разведка США рассекретила данные о контактах бывшего помощника американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна с Сергеем Кисляком, занимавшим в 2016 году пост посла России.
Известия вчера в 19:10
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Шоу-бизнес
46-летняя Хайди Клум полностью разделась
46-летняя известная модель и телеведущая Хайди Клум продолжает соблюдать режим самоизоляции.
Экспресс газета вчера в 03:06
Общество
Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
РИА Новости 06:05
Шоу-бизнес
Певица Валерия посетовала на «дебильную аудиторию»
Позже поклонники поинтересовались у исполнительницы в Instagram, почему она называет свою аудиторию дебильной.
News.ru вчера в 23:57
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
Политика
Трамп ограничил въезд в страну ученым и аспирантам из Китая
Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в страну ученым и аспирантам из Китая.
Эхо Москвы 01:34
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
Кино
Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Кинорежиссёр Квентин Тарантино считает лучшим фильмом последних десяти лет картину Дэвида Финчера «Социальная сеть».
Аргументы и Факты вчера в 09:56
Происшествия
Летевший в Москву самолет развернули из-за коронавируса у пилота
Команда на возвращение была дана, когда самолет пролетал над Узбекистаном, после того, как на земле стало известно о положительном тесте на коронавирус у одного из пилотов.
Московский Комсомолец 06:36
Происшествия
На границе ДНР и ЛНР взорвалась бомба
В городе Красный Луч в Луганской области Украины, который расположен на границе между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и контролируется ЛНР, взорвалась бомба.
Lenta.ru 04:20
Политика
Лавров назвал число остающихся за рубежом россиян
Более 25 тыс. россиян остаются за границей и из-за пандемии коронавируса не могут вернуться в Россию.
Известия 07:06
Путешествия
Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru 06:57
Политика
Politico узнало о разногласиях Меркель и Трампа
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп поспорили о "Северном потоке — 2".
РИА Новости 03:29
Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил в Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM 06:22
Политика
Путин предложил Совбезу обсудить открытие ряда стран для туризма
Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить в связи с открытием ряда стран для туризма, что будет происходить в этих странах и в России.
РИА Новости 06:55
Общество
Власти Подмосковья с 3 июня откроют парикмахерские
Власти Подмосковья с 3 июня откроют в регионе парикмахерские.
Агентство Москва вчера в 10:30
Общество
В России выявили за сутки 8572 случая заражения коронавирусом
Всего в России выявлено 387 623 случая заражения коронавирусом, зафиксировано 4374 летальных исхода.
REGNUM вчера в 03:49