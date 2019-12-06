Армия и оружие
ФАНСША могут перебросить тысячи солдат на Ближний Восток
Министерство обороны США рассматривает возможность отправки от четырех до семи тысяч солдат на Ближний Восток для противодействия Ирану. Об этом сообщил источник в Пентагоне. США могут перебросить тысячи солдат на Ближний Восток.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа может отправить 14 тысяч военнослужащих на Ближний Восток для "противостояния Ирану", об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.Life.ru04 декабря в 18:25
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Fox News: Пентагон хочет увеличить число военных на Ближнем Востоке на 7 тыс
Коммерсантъвчера в 22:50
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