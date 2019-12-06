с чего всё началось

Министерство обороны США рассматривает возможность отправки от четырех до семи тысяч солдат на Ближний Восток для противодействия Ирану. Об этом сообщил источник в Пентагоне. США могут перебросить тысячи солдат на Ближний Восток.

США могут перебросить тысячи солдат на Ближний Восток

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