Общество
Свободная ПрессаСША могут прекратить авиасообщение с Китаем
Американские власти допустили возможность прекращения авиасообщения с КНР. Об этом чиновники уже предупредили руководителей ведущих авиакомпаний страны. Отменить все полеты могут на фоне распространения опасного коронавируса, сообщает CNBC.
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Политика
Трамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века»
Палестина будет демилитаризирована в рамках «сделки века» между США и Израилем по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Происшествия
В Кемерове госпитализировали двух человек после прибытия из Китая
В Кемерове доставили в больницу взрослого и ребёнка с признаками респираторного заболевания после их возвращения из китайского Хайнаня.
Политика
Россия прислушалась к ряду рекомендаций ПАСЕ после возвращения
Уточняется, что страна ряд выполнила рекомендаций из резолюции 2292 2019 года о возвращении российской делегации в ПАСЕ.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом превысило 6 тысяч человек
Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132, количество заразившихся коронавирусом составило 5974 человек.
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Политика
Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию
Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
Армия и оружие
Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане
Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
Интернет
Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети
На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
Происшествия
В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой
По версии следствия, 28 января житель Красноярска пришёл в квартиру в Кировском районе, где проживал его трёхлетний сын со своей 32-летней матерью.
Музыка
В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»
Награду в номинации «Лучшая песня года» получила 18-летняя Билли Айлиш.
Хоккей
СКА разгромил минское «Динамо» в первом матче Брагина
Происшествия
Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве
Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
Общество
Хуснуллин рассказал, как долго думал над предложением стать вице-премьером
Вице-премьер РФ, бывший глава Минстроя Татарстана Марат Хуснуллин, рассказал, как ему поступило предложение занять должность замглавы правительства России.
Общество
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данных банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Футбол
«Спартак» отправился на сбор в Катар
"Спартак" отправился на второй тренировочный сбор для подготовки ко второй части сезона. Красно-белые вылетели из Шереметьева в Доху.
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса
Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
Кино
Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
В сети появился тизер-трейлер ролик боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Шоу-бизнес
Мария Шарапова опубликовала сториз с кольцом на безымянном пальце
Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в Instagram сториз, в котором на её безымянном пальце присутствует кольцо с брильянтом.
Происшествия
Двое детей директора брянской гимназии погибли в ДТП под Калугой
В результате аварии погибли находившиеся в «Ниссане» дети. 8-летняя девочка скончалась на месте.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Авто
DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер
Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.
Общество
Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году
Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Происшествия
В Петербурге ищут водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего
На юге Петербурга, во Фрунзенском районе, водитель автомобиля вечером 28 января сбил женщину и скрылся с места ДТП.
Экономика
Реальные доходы россиян выросли за год
По данным Росстата, в прошлом году реальные располагаемые доходы россиян (доход за вычетом обязательных платежей, пересчитанный с учетом инфляции) вырос почти на процент по сравнению с 2018 годом.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов
По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Общество
Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон
Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.