Американские власти допустили возможность прекращения авиасообщения с КНР. Об этом чиновники уже предупредили руководителей ведущих авиакомпаний страны. Отменить все полеты могут на фоне распространения опасного коронавируса, сообщает CNBC.

США могут прекратить авиасообщение с Китаем

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