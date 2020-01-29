Общество

Свободная ПрессаСвободная ПрессаСША могут прекратить авиасообщение с Китаем

Американские власти допустили возможность прекращения авиасообщения с КНР. Об этом чиновники уже предупредили руководителей ведущих авиакомпаний страны. Отменить все полеты могут на фоне распространения опасного коронавируса, сообщает CNBC.
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Белый дом допустил прекращение авиасообщения с КНР

РБКвчера в 19:13

Белый дом захотел отменить все авиарейсы между США и Китаем

Lenta.ruвчера в 19:02

Белый дом может отменить авиарейсы из Китая

News.ruвчера в 19:59

США могут запретить прямое авиасообщение с Китаем

Евразия Dailyвчера в 22:43

США могут прекратить авиасообщение с Китаем

Свободная Прессавчера в 22:10
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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 01:16, Ашберн
Политика

Трамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века»

Палестина будет демилитаризирована в рамках «сделки века» между США и Израилем по урегулированию палестино-израильского конфликта.
РБК вчера в 13:46
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
РБК вчера в 08:41
Политика

Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 15:08
Происшествия

В Кемерове госпитализировали двух человек после прибытия из Китая

В Кемерове доставили в больницу взрослого и ребёнка с признаками респираторного заболевания после их возвращения из китайского Хайнаня.
RT на русском 00:20
Политика

Россия прислушалась к ряду рекомендаций ПАСЕ после возвращения

Уточняется, что страна ряд выполнила рекомендаций из резолюции 2292 2019 года о возвращении российской делегации в ПАСЕ.
Газета.Ru 00:46
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»

ToDay News Ufa вчера в 07:16
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом превысило 6 тысяч человек

Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132, количество заразившихся коронавирусом составило 5974 человек.
Коммерсантъ вчера в 19:38
Общество

В МВД рассказали о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
РИА Новости вчера в 11:41
Политика

Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию

Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
Интерфакс вчера в 10:10
Армия и оружие

Военные США подтвердили крушение американского самолёта в Афганистане

Американские военные подтвердили, что в афганской провинции Газни 27 января разбился самолёт США Bombardier E-11A, однако у командования нет никаких данных, подтверждающих версию, что он был сбит.
RT на русском 27 января в 13:32
Интернет

Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети

На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
РИА Новости вчера в 23:55
Происшествия

В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой

По версии следствия, 28 января житель Красноярска пришёл в квартиру в Кировском районе, где проживал его трёхлетний сын со своей 32-летней матерью.
REGNUM вчера в 23:45
Музыка

В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»

Награду в номинации «Лучшая песня года» получила 18-летняя Билли Айлиш.
Коммерсантъ 26 января в 17:52
Хоккей

СКА разгромил минское «Динамо» в первом матче Брагина

Спорт-Экспресс вчера в 13:40
Происшествия

Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве

Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
РБК вчера в 15:30
Общество

Хуснуллин рассказал, как долго думал над предложением стать вице-премьером

Вице-премьер РФ, бывший глава Минстроя Татарстана Марат Хуснуллин, рассказал, как ему поступило предложение занять должность замглавы правительства России.
Реальное время 00:11
Общество

Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян

Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данных банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Российская газета вчера в 23:41
Футбол

«Спартак» отправился на сбор в Катар

"Спартак" отправился на второй тренировочный сбор для подготовки ко второй части сезона. Красно-белые вылетели из Шереметьева в Доху.
Pravda.Ru вчера в 04:57
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса

Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
RT на русском 00:55
Кино

Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»

В сети появился тизер-трейлер ролик боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Культуромания вчера в 14:36
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету

ТАСС 01:04
Шоу-бизнес

Мария Шарапова опубликовала сториз с кольцом на безымянном пальце

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала в Instagram сториз, в котором на её безымянном пальце присутствует кольцо с брильянтом.
GoTennis.ru вчера в 07:41
Происшествия

Двое детей директора брянской гимназии погибли в ДТП под Калугой

В результате аварии погибли находившиеся в «Ниссане» дети. 8-летняя девочка скончалась на месте.
Городской телеканал (Брянск) 27 января в 02:44
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок

Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
RT на русском вчера в 12:07
Авто

DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер

Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.
Motor вчера в 09:22
Общество

Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году

Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Газета.Ru 00:23
Происшествия

В Петербурге ищут водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего

На юге Петербурга, во Фрунзенском районе, водитель автомобиля вечером 28 января сбил женщину и скрылся с места ДТП.
REGNUM вчера в 15:59
Экономика

Реальные доходы россиян выросли за год

По данным Росстата, в прошлом году реальные располагаемые доходы россиян (доход за вычетом обязательных платежей, пересчитанный с учетом инфляции) вырос почти на процент по сравнению с 2018 годом.
Телеканал 360° вчера в 12:23
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов

По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Красная весна вчера в 12:39
Общество

Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон

Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
ТВ Центр вчера в 07:52
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