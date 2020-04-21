Энергетика
Свободная ПрессаСША могут прекратить закупку нефти у Саудовской Аравии
Американский президент Дональд Трамп не исключил, что его страна может прекратить закупать нефть у Саудовской Аравии. «Мы изучим это», - заявил Трамп на брифинге, который состоялся накануне, 20 апреля.
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США рассмотрят возможности приостановки закупки нефти в Саудовской Аравии
Комсомольская правдавчера в 19:52
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Комментарии
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В России начали производство самой доступной версии Kia Seltos
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В недавно построенную инфекционную больницу в поселении Вороновском в Новой Москве поступили первые пациенты с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в столичной мэрии.
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Рубль снижается к доллару и евро
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В Уфе главврач РКБ имени Куватова уходит на самоизоляцию
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Lenta.ru вчера в 06:13
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В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
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Газета.Ru вчера в 12:03
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Цена на нефть WTI с поставкой в мае впервые стала отрицательной
Цена на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) впервые стала отрицательной, составив минус $2 за баррель, свидетельствуют данные Dow Jones 20 апреля.
Известия вчера в 14:43
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Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры
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Власти Петербурга заявили о готовности к введению цифровых пропусков
В Петербурге оценили готовность города к возможному введению пропускного режима.
АБН 01:09
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Жители Владикавказа протестуют против режима самоизоляции
FreeNews-Volga вчера в 07:56
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Энергетика
Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на площадке ICE.
РИА Новости вчера в 13:48
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Правительство Украины готовится смягчить карантин в ряде сфер
Как сообщало EADaily, в связи с критической ситуации в экономике, Денис Шмыгаль заявил, что в мае украинцев нужно вернуть на работу, пусть даже в масках и перчатках.
Евразия Daily 01:11
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
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Общество
Автор теории «черного лебедя» предсказал масштабные изменения мира после пандемии
После пандемии коронавируса ускорится переход на онлайн-обучение, офисы станут меньше, а люди начнут переезжать из городов в сельскую местность.
Znak.com 01:05
Армия и оружие
Народные мстители продолжают уничтожать ставленников США в Сирии
Военный источник рассказал «Русской Весне», что 17 и 18 апреля по Заевфратью прокатилась очередная серия взрывов, направленная против курдской администрации и ее военизированных подразделений, терроризирующих местное арабское население.
Rusvesna.su 19 апреля в 21:56
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
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Врачи России и Италии вылечили 29 пациентов с коронавирусом в Бергамо
RT на русском вчера в 22:52
Игры
Началась разработка новой части игры GTA
По словам источника из Rockstar Games, студия в настоящее время находится на ранней стадии разработки следующей части GTA, которую мы предлагаем пока называть Grand Theft Auto VI.
Top Gear Russia вчера в 05:29
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В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом
Как заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, пик наступит в начале мая или раньше, а затем последует плато.
Брянские новости вчера в 22:00
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В Петербурге произошел пожар в жилом доме
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Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Общество
Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции
BFM.ru вчера в 08:25
Общество
О странностях коронавируса рассказал главный инфекционист ФМБА
Инфекционист Владимир Никифоров в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» заявил, что коронавирус является странным для эпидемиологии явлением.
Live24 вчера в 01:24
Общество
Реаниматолог назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую
Скорую медпомощь необходимо срочно вызывать, если температура тела поднимется более 38,5 градуса, рассказал СМИ анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин.
Evo-rus.com 01:33
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Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
Общество
Правительство РФ оставило миллионы людей без пособий по безработице
«Правительство оставляет миллионы людей без источников существования в условиях, когда у них нет никаких финансовых запасов», — возмущен Шеин.
REGNUM 18 апреля в 03:47