Американский президент Дональд Трамп не исключил, что его страна может прекратить закупать нефть у Саудовской Аравии. «Мы изучим это», - заявил Трамп на брифинге, который состоялся накануне, 20 апреля.

Общество Сориентировались: Украина предложила миру свои хранилища для нефти «На Украине есть и нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, и один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также много нефтеперерабатывающих заводов, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости», — заявил Витренко, добавив, что бизнес по хранению нефти является самым прибыльным сейчас.

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Финансы Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. 5

Общество В России следователи займутся издевающимися над учителями школьниками Следователи начнут отслеживать случаи издевательства над учителями в ходе онлайн-занятий, за так называемые пранки школьников могут привлечь к ответственности, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. 106

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Армия и оружие Народные мстители продолжают уничтожать ставленников США в Сирии Военный источник рассказал «Русской Весне», что 17 и 18 апреля по Заевфратью прокатилась очередная серия взрывов, направленная против курдской администрации и ее военизированных подразделений, терроризирующих местное арабское население.

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