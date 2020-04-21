Энергетика

Свободная ПрессаСвободная ПрессаСША могут прекратить закупку нефти у Саудовской Аравии

Американский президент Дональд Трамп не исключил, что его страна может прекратить закупать нефть у Саудовской Аравии. «Мы изучим это», - заявил Трамп на брифинге, который состоялся накануне, 20 апреля.
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США могут отказаться от нефти из Саудовской Аравии

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РИА Новостивчера в 19:25

Трамп не исключил прекращение закупок нефти у Саудовской Аравии

РЕН ТВвчера в 19:40
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