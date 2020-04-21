Энергетика
Свободная ПрессаСША могут прекратить закупку нефти у Саудовской Аравии
Американский президент Дональд Трамп не исключил, что его страна может прекратить закупать нефть у Саудовской Аравии. «Мы изучим это», - заявил Трамп на брифинге, который состоялся накануне, 20 апреля.
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США рассмотрят возможности приостановки закупки нефти в Саудовской Аравии
Комсомольская правдавчера в 19:52
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Комментарии
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Трамп намерен приостановить иммиграцию в США
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Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля
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Павел Прилучный ответил на обвинения жены, российской и латвийской актрисы Муцениеце, в домашнем насилии и терроре.
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Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
Хоккей
Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры
Vprognoze.ru 03:18
Финансы
Курс рубля снизился после падения цен на нефть
Рубль подешевел по отношению к доллару на 1,28 руб. относительно цены закрытия прошлого торгового дня, к евро – на 1,32 руб.
Ведомости вчера в 16:25
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В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом
Как заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, пик наступит в начале мая или раньше, а затем последует плато.
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В России удивились низкой смертности пациентов с COVID-19
Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала эти показатели удивительными в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1». «У нас до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности», — сказала Попович.
Lenta.ru 03:23
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За последние сутки в Ростовской области выявили 60 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.
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Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
Энергетика
Саудовская Аравия собралась досрочно сократить добычу нефти
Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК могут начать сокращение добычи нефти раньше мая, как было запланировано, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 00:50
Происшествия
Телефонные мошенники обманули пенсионеров на 22 млн рублей
По данным следствия, задержанные совершили более 50 эпизодов мошенничества, общий ущерб от которых составил около 22 млн рублей.
Газета.Ru 02:25
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Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
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Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
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В России резко упали оптовые цены на бензин
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В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека
Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.
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Сеул опроверг данные о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына
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