Американский президент Дональд Трамп не исключил, что его страна может прекратить закупать нефть у Саудовской Аравии. «Мы изучим это», - заявил Трамп на брифинге, который состоялся накануне, 20 апреля.

США могут прекратить закупку нефти у Саудовской Аравии

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