Власти США рассматривают возможность применения военной силы против Ирана, в случае если это потребуется для предотвращения получения страной ядерного оружия. Об этом в интервью Тринадцатому каналу израильского телевидения рассказал спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

США могут применить военную силу против Ирана из-за ядерного оружия

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