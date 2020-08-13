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Газета.Ru
Газета.Ru

В США не исключают введение санкций против Белоруссии

США могут ввести санкции против Белоруссии и прекратить поставки нефти в страну на фоне выборов президента в республике. Госсекретарь Майк Помпео отметил, что Вашингтон будет наблюдать за развитием событий и сотрудничать с Евросоюзом в "выработке реакции".В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

В США не исключают введение санкций против Белоруссии

Газета.Ru02:34
Коммерсантъ

Помпео не исключил введения санкций против Белоруссии

Коммерсантъ19:22
RT на русском

Помпео прокомментировал ситуацию в Белоруссии

RT на русском20:24
РБК

Помпео допустил введение санкций против Белоруссии

РБК19:41
РИА Новости

США пригрозили приостановкой поставкок нефти в Белоруссию

РИА Новости19:28
ТАСС

Помпео допустил введение санкций и приостановку поставок нефти в Белоруссию

ТАСС19:25
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Помпео не исключил прекращения поставок нефти в Белоруссию

Известия21:49
КП - Беларусь

Помпео: В связи с событиями в Беларуси США могут ввести санкции и приостановить поставки нефти

КП - Беларусь04:03

Специалисты iFixit высоко оценили ремонтопригодность наушников Samsung Galaxy Buds Live

При разборке чехла для наушников было обнаружено, что в нём имеется интегрированный аккумулятор на 1,81 Вт·ч, что, по данным iFixit, значительно больше ёмкости батарей, используемых в чехлах Galaxy Buds и Galaxy Buds Plus.
3DNews00:37

Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости02:57
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В рамках рабочей поездки по социально значимым объектам Смоленска губернатор Алексей Островский посетил Клиническую больницу скорой медицинской помощи, где планируется открытие нового отделения рентген-диагностики.
О чем говорит Смоленск06:42

Власти Белоруссии назвали провокацией выбрасывание формы силовиками

«Ещё вызывают вопросы сорванные с погон сержантские знаки отличия, это наталкивает на мысль, что комплектовали форму на скорую руку», — приводит заявление Госпогранкомитета РИА Новости.
Говорит Москва06:11

Арсен Венгер отказался возглавить «Барселону»

По информации Le10sport.com, недавно французский специалист получил предложение от «Барселоны», которая хочет сменить наставника Энрике Сетьена и находится в поисках нового тренера для команды в преддверии следующего сезона.
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