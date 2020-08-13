В США не исключают введение санкций против Белоруссии
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США могут ввести санкции против Белоруссии и прекратить поставки нефти в страну на фоне выборов президента в республике. Госсекретарь Майк Помпео отметил, что Вашингтон будет наблюдать за развитием событий и сотрудничать с Евросоюзом в "выработке реакции".В источнике
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