Политика
Вести.RuСША могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на дипломатические круги Вашингтона.
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с чего всё началось
США введут новые санкции против «Северного потока-2», если Россия попытается достроить газопровод, сообщает немецкая деловая газета Handelsblatt со ссылкой на американские дипломатические источники.Коммерсантъвчера в 10:58
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Эксперты: Новые санкции США против «Северного потока — 2» своей цели не достигнут
Телеканал 360°вчера в 17:44
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Политика
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