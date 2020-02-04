с чего всё началось

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt, ссылаясь на дипломатические круги Вашингтона.

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

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