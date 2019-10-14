Соединённые Штаты могут в понедельник ввести санкции против Турции, которая ранее начала проводить военную операцию вдоль своей границы с Сирией. Сейчас Вашингтон рассматривает меры, которые будут введены против Анкары, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

США могут уже в понедельник ввести санкции против Турции

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