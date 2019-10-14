Армия и оружие
News.ruСША могут уже в понедельник ввести санкции против Турции
Соединённые Штаты могут в понедельник ввести санкции против Турции, которая ранее начала проводить военную операцию вдоль своей границы с Сирией. Сейчас Вашингтон рассматривает меры, которые будут введены против Анкары, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный источник.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 22:57, Вашингтон
Армия и оружие
Newsweek сообщил о передаче контроля над Манбиджем от США к России
США и Россия договорились о смене контроля над сирийским городом Манбидж.
РБК 20:32
Политика
В Киеве саммит в «нормандском формате» назвали последним шансом
Участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 11:03
Хоккей
Овечкин и Кузнецов не уберегли «Вашингтон» от поражения «Колорадо»
Нападающий "Колорадо" Никита Задоров отметился заброшенной шайбой, тогда как капитан "Вашингтона" Александр Овечкин помимо гола занес себе в актив еще и результативный пас.
Газета.Ru 20:01
Общество
Храм Святой Екатерины в Екатеринбурге построят на месте бывшего завода
Жители Екатеринбурга проголосовали за новое место под храм Святой Екатерины.
Вести.Ru 05:54
Авто
Назвали дату появления премиального кроссовера Exeed TXL в России
Китайская компания Chery привезет в Россию свой премиальный суббренд Exeed в марте 2020 года.
Автоновости дня 09:26
Политика
Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»
В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».
РБК 19:40
Футбол
Удальцов вернулся на должность начальника команды московского «Динамо»
Александр Удальцов вернулся на должность начальника команды московского "Динамо", сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 13:44
Игры
Digital Foundry о третьем «Ведьмаке» на Switch: невозможное возможно
Выход третьего «Ведьмака» на Nintendo Switch ещё полгода назад казался невозможным, но уже завтра состоится релиз порта, а сегодня своими впечатлениями от него поделились многие журналисты, в том числе и специалисты Digital Foundry.
Игромания.ру 12:22
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Вести.Ru 08:32
Футбол
Первый канал покажет матч «Барселона» — «Реал»
Первый канал покажет в прямом эфире матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».
Спорт-Экспресс 13:03
Кино
Зои Кравиц сыграет «Женщину-кошку» в новом «Бэтмене»
Лучшей «Женщиной-кошкой» киноманы считают Мишель Пфайффер, сыгравшую эту роль в 1992 году.
Телеканал 360° 20:19
Футбол
Петров получил травму в матче с Кипром
Защитник сборной России Сергей Петров не смог доиграть даже первый тайм матча отбора на Евро-2020 против Кипра.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 12:57
Происшествия
В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении до смерти человека
Подозреваемые в избиении мужчины в Красноярске, который впоследствии скончался, задержаны, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 14:44
Футбол
Мелкадзе рассказал, что помешало ему раскрыться в «Спартаке»
Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе в интервью клубной пресс-службе рассказал, что помешало ему ярко проявить себя в «Спартаке» весной 2019 года.
Спорт-Экспресс 13:26
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Общество
В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
РИА Новости 13:40
Космос
Сверхсветовые корабли признали неэффективными
Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Дни24 06:54
Происшествия
В Саратове похоронили убитую 9-летнюю девочку
В Саратове прошли похороны 9-летней девочки, которая была убита по пути в школу, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:58
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.
Газета.Ru 06:41
Наука
Японские ученые оживили мертвый мозг
Волга-Медиа 22:04
Здоровье
Эксперты назвали 5 опасных для здоровья народных средств
Эксперты портала «Здоровье Mail.ru» считают, что как минимум 5 из них на пользу не пойдут и принесут только вред.
Вечерний курьер 12 октября в 14:12
Кино
Роберт Дауни-младший стал новым доктором Дулиттлом
Артист исполнил роль доктора Дулиттла ветеринара, способного понимать язык своих пациентов и разговаривать с ними.
Политическая Экспертиза вчера в 17:56
Авто
С ранцем за спиной: Lada Largus получил второй багажник
В настоящее время производитель проходит процедуру получения сертификата на второй багажник для Lada Largus.
Российская газета 11:00
Политика
Зеленский призвал украинцев «не создавать картинку» для российского ТВ
Политик попросил украинцев «не создавать красивую картинку для российского телевидения».
Аргументы и Факты 03:54
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Экономика
«Траст» продает акции «Русснефти» на 62 млрд рублей
Банк непрофильных активов «Траст» намерен продать тремя лотами весь пакет кумулятивных привилегированных акций «Русснефти», или 25% капитала нефтяной компании, следует из данных сайта Единой электронной торговой площадки.
Ведомости 18:01