США могут ввести адресные санкции против властей Белоруссии
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США готовы ввести дополнительные санкции против властей Белоруссии, заявил госсекретарь Майк Помпео. По словам дипломата, Госдеп считает возможными ограничения против тех, кто причастен к "репрессиям" в республике.В источнике
С чего всё началось
«Соединённые Штаты в координации с нашими партнёрами и союзниками рассматривают дополнительные адресные санкции для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Белоруссии», — приводит
заявление пресс-служба Госдепартамента.
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