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Газета.Ru
Газета.Ru

США могут ввести адресные санкции против властей Белоруссии

США готовы ввести дополнительные санкции против властей Белоруссии, заявил госсекретарь Майк Помпео. По словам дипломата, Госдеп считает возможными ограничения против тех, кто причастен к "репрессиям" в республике.В источнике
С чего всё началось
«Соединённые Штаты в координации с нашими партнёрами и союзниками рассматривают дополнительные адресные санкции для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Белоруссии», — приводит
 заявление пресс-служба Госдепартамента.
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