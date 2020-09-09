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Газета.Ru
Газета.Ru

США могут ввести адресные санкции против властей Белоруссии

США готовы ввести дополнительные санкции против властей Белоруссии, заявил госсекретарь Майк Помпео. По словам дипломата, Госдеп считает возможными ограничения против тех, кто причастен к "репрессиям" в республике.В источнике
С чего всё началось
«Соединённые Штаты в координации с нашими партнёрами и союзниками рассматривают дополнительные адресные санкции для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям прав человека и репрессиям в Белоруссии», — приводит
 заявление пресс-служба Госдепартамента.
RT на русском19:54
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РИА Новости

Госдеп пригрозил Белоруссии новыми санкциями

РИА Новости02:35
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США могут ввести адресные санкции против властей Белоруссии

Газета.Ru02:50
ТАСС

В США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Белоруссии

ТАСС19:30
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США предупредили о новых санкциях против Белоруссии

Коммерсантъ19:55
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Помпео предупредил о новых адресных санкциях против Белоруссии

RT на русском19:54
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:58
Lenta.ru

США рассмотрят санкции против Белоруссии из-за ситуации с Колесниковой

Lenta.ru19:27
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В США предупредили о введении санкций против Минска из-за ситуации с Марией Колесниковой

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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты
РИАМО7 сентября в 06:50
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Вести.Ru03:58
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

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Время МСКвчера в 11:00
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Илон Маск за день потерял $16,5 млрд

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск за день потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмую строчку.
РБК21:51
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