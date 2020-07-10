Экономика
ИзвестияСША могут ввести налоги на товары из Франции на сумму до $700 млн
Правительство США рассматривает возможность обложить пошлинами товары из Франции из-за намерения Парижа ввести налоги на ряд американских цифровых платформ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в четверг, 9 июля.
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Политика
Пушков призвал запретить враждебным России артистам въезд в страну
Зарубежным артистам, выступающим с враждебных позиций против России, следует запретить въезд в страну.
Lenta.ru 22:15
Общество
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 13:25
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru 22:41
Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
Технологии
Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке
«Взамен Apple не дает разработчикам ничего, кроме разрешения их приложениям быть доступными для пользователей iPhone», — пишет Дуров, добавляя, что компания запрещает установку любых приложений на свои устройства вне магазина AppStore.
РБК 20:29
Происшествия
Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
РБК вчера в 14:12
Общество
Главный инфекционист США заявил об усилении пандемии коронавируса
Согласно словам Энтони Фаучи, крупные вспышки коронавируса в Бразилии и Азии дают нам понять, что усиление пандемии коронавирусной инфекции прозойдет задолго до того, как вирус начнет ослабевать.
ToDay News Ufa 14:17
Общество
Жителям Иркутской области старше 65 лет рекомендовали соблюдать самоизоляцию до 26 июля
Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 9,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продлили до 26 июля.
ТАСС 22:20
Общество
Путин поручил продлить доплаты медработникам
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 июля обеспечить продление на два месяца доплат медработникам на фоне ситуации с COVID-19, соответствующий перечень поручений по итогам обращения президента к гражданам РФ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 11:09
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 03:39
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия 21:25
Армия и оружие
ЛНР: Лесной пожар может привести к подрывам боеприпасов на складах ВСУ
Евразия Daily 00:49
Политика
Путин назвал высоким уровень организации голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин отметил высокий уровень организации голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском 07:24
Транспорт
Метро Москвы проведет эксперимент по снижению цен на фиолетовой ветке
Метро Москвы в сентябре проведет эксперимент по снижению тарифов от 30% до 50% вне часа пик на таганско-краснопресненской линии, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала "Москва 24".
Газета.Ru 11:31
Наука
У переболевших коронавирусом появились длительные сбои иммунитета
Ученые из Института вирусологии Уханя обнаружили, что у переболевших коронавирусом пациентов появились длительные сбои иммунитета.
Lenta.ru 21:40
Политика
Журналист Бабченко внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Политическая Экспертиза 06:29
Здоровье
Стало известно о третьем в истории случае излечения от ВИЧ
В процессе лечения мужчины, проживающего в Сан-Паулу, специалисты зафиксировали исчезновение вирусных частиц.
Evo-rus.com 13:27
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович разбогатеет из-за Прилучного
Закрутила, мол, роман с женатым и довела пару до развода. «Коварной» Мирославе стали даже угрожать расправой.
Мир новостей 09:33
Шоу-бизнес
Внешность предполагаемой матери Лукашенко-младшего обсуждают в Сети
Народные новости 16:42
Гаджеты
Смартфоны Samsung перестанут комплектовать бесплатными зарядниками
Samsung перестанет класть в комплект смартфонов зарядное устройство. Об этом сообщается в отчете корейского издания Etnews.
Lenta.ru 11:12
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Экономика
Мишустин объявил о новых мерах поддержки предпринимателей
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил обсудить новые меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощенной схеме налогообложения.
Lenta.ru 07 июля в 09:03
Здоровье
Мобильные коронавирусные группы вернутся в Алтайский край
Глава региона обратился к участникам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского края, предложив вернуться к прежним мерам для защиты жителей региона.
Online47.ru 14:51
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
МонаВиста 07 июля в 12:48
Наука
Ученые разрешили вековой секрет феномена «мертвой воды»
«Мертвая вода», образующаяся на границе смешения соленой и пресной воды, заставляет судно менять скорость.
Evo-rus.com вчера в 01:21
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия 07 июля в 18:13
Футбол
Роналду опубликовал фото на шезлонге
Газета.Ru 22:46