Правительство США рассматривает возможность обложить пошлинами товары из Франции из-за намерения Парижа ввести налоги на ряд американских цифровых платформ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в четверг, 9 июля.

США могут ввести налоги на товары из Франции на сумму до $700 млн

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