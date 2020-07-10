Экономика

ИзвестияИзвестияСША могут ввести налоги на товары из Франции на сумму до $700 млн

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Правительство США рассматривает возможность обложить пошлинами товары из Франции из-за намерения Парижа ввести налоги на ряд американских цифровых платформ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в четверг, 9 июля.
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США собрались ввести пошлины на французские товары

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