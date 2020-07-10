Правительство США рассматривает возможность обложить пошлинами товары из Франции из-за намерения Парижа ввести налоги на ряд американских цифровых платформ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в четверг, 9 июля.

США могут ввести налоги на товары из Франции на сумму до $700 млн

Происшествия Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда. 66

Политика Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. 43

Политика Лукашенко ответил на заявления о стоимости суверенитета Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются. 40

Шоу-бизнес Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей По информации телеграм-канала Mash, российский бизнесмен и вдовец актрисы театра и кино Веры Глаголевой Кирилл Шубский является поручителем одной из строительных фирм, не исполнивших своих обязанностей по заключенному договору. 14

Общество Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24». 3,3K

Кино Актёр, озвучивший Нейтана Дрейка, назвал лучшего кандидата на роль главного героя в экранизации Uncharted Нолан Норт — актёр, озвучивший Нейтана Дрейка, — считает, что на главную роль в экранизации Uncharted отлично бы подошёл Крис Пайн («Звёздный путь», «Чудо-женщина»).

Общество В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости допустила возвращение в стране ограничительных мер из-за коронавируса. 70

Космос Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.

Экономика Власти Еврейской АО приостановили действие договора с инвестором из Китая Биробиджан, 10 июля 2020, 04:15 — REGNUM Власти Еврейской автономной области приостановили действие договора на аренду земельного участка с инвестором из Китая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Энергетика WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов. 315

Шоу-бизнес Лиза Арзамасова прокомментировала критику её романа с Авербухом Недавно стало известно, что звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова встречается с мужчиной, почти в два раза старше себя - фигуристом Ильей Авербухом. 17

Футбол «Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России Встреча футболистов казанского «Рубина» и «Краснодара» закончилась со счетом 1:0 в заключительном матче 27-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).