Экономика
ИзвестияСША могут ввести налоги на товары из Франции на сумму до $700 млн
Правительство США рассматривает возможность обложить пошлинами товары из Франции из-за намерения Парижа ввести налоги на ряд американских цифровых платформ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в четверг, 9 июля.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 21:41, Ашберн
Происшествия
Перед отставкой и.о. главы омского облсуда Светенко раскрыла доходы
По итогам 2019 года исполняющая обязанности председателя Омского областного суда Елена Светенко задекларировала свыше 3,973 млн рублей.
Новый Омск вчера в 10:15
Гаджеты
Apple выпустила первые публичные беты iOS 14 и iPadOS 14
Сегодня компания выпустила первые бета-версии предстоящих обновлений для своих мобильных ОС в лице iOS 14 и iPadOS 14.
3DNews 15:59
Происшествия
На Сахалине нашли тело восьмилетней девочки, которую искали с 6 июля
Восьмилетнюю девочку, которая пропала в Южно-Сахалинске 6 июля, обнаружили утром в пятницу убитой в Холмском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.
Интерфакс 20:54
Общество
Режим ЧС введут в большинстве районов Алтайского края из-за засухи
По данным властей, 44 района Алтайского края подтвердили факт критического снижения урожайности вследствие засухи.
Говорит Москва 07:17
Происшествия
Суд взыскал с Ефремова почти 118 тысяч рублей
С актера Михаила Ефремова взыскали почти 118 тыс. руб. по иску Инспекции Федеральной налоговой службы, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу Хамовнического районного суда.
Газета.Ru 15:23
Культура
Tencent Video купила права на показ новых серий «Фиксиков» в Китае
Tencent Video специализируется на потоковом видео и покупает эксклюзивные права в Китае на новые 52 эпизода сериала, которые будут созданы в 2020–2022 годах.
Газета Культура 10:21
Политика
Аксёнов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена
Опубликованная запись разговора, на которой слышны якобы голоса бывшего украинского лидера Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена о диверсии в Крыму, показывает, что терроризм стал частью государственной политики Киева, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
RT на русском 09:39
Политика
Лукашенко ответил на заявления о стоимости суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость страны не продаются.
Известия 16:46
Общество
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
Армия и оружие
Focus: российский ЗРК С-500 опережает западные аналоги на 20 лет
Российский зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" опережает западные технологии на 15-20 лет, пишет немецкое издание Focus.
Газета.Ru 09:11
Политика
В Минобороны ФРГ ответили на претензии против «Северного потока -2»
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала претензии, которые связаны с реализацией проекта газопровода "Северный поток — 2".
ToDay News Ufa вчера в 15:03
Гаджеты
Huawei презентовала в России флагманский смартфон за 100 тысяч рублей
Раньше сообщалось, что стало известно, какие смартфоны Huawei и Honor получат EMUI 11 первыми.
ToDay News Ufa 12:20
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
По информации телеграм-канала Mash, российский бизнесмен и вдовец актрисы театра и кино Веры Глаголевой Кирилл Шубский является поручителем одной из строительных фирм, не исполнивших своих обязанностей по заключенному договору.
CT news вчера в 16:04
Общество
Татария вновь заняла второе место в инвестиционном рейтинге регионов
В 2020 году лидером инвестиционного рейтинга стала Москва. В топ-3 также вошли Татария и Тульская область (2-е и 3-е место соответственно).
REGNUM 09:38
Общество
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 13:25
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия 21:25
Кино
Актёр, озвучивший Нейтана Дрейка, назвал лучшего кандидата на роль главного героя в экранизации Uncharted
Нолан Норт — актёр, озвучивший Нейтана Дрейка, — считает, что на главную роль в экранизации Uncharted отлично бы подошёл Крис Пайн («Звёздный путь», «Чудо-женщина»).
CyberSport.ru вчера в 05:15
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости допустила возвращение в стране ограничительных мер из-за коронавируса.
Lenta.ru 20:58
Экономика
Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru 07 июля в 10:28
Шоу-бизнес
Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом
Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03
Космос
Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу
Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.
Популярная механика 07 июля в 08:28
Экономика
Власти Еврейской АО приостановили действие договора с инвестором из Китая
Биробиджан, 10 июля 2020, 04:15 — REGNUM Власти Еврейской автономной области приостановили действие договора на аренду земельного участка с инвестором из Китая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 21:15
Энергетика
WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета 18:31
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова прокомментировала критику её романа с Авербухом
Недавно стало известно, что звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова встречается с мужчиной, почти в два раза старше себя - фигуристом Ильей Авербухом.
Discover24 04:58
Футбол
«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России
Встреча футболистов казанского «Рубина» и «Краснодара» закончилась со счетом 1:0 в заключительном матче 27-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).
Известия 15:59
Общество
Главный инфекционист США заявил об усилении пандемии коронавируса
Согласно словам Энтони Фаучи, крупные вспышки коронавируса в Бразилии и Азии дают нам понять, что усиление пандемии коронавирусной инфекции прозойдет задолго до того, как вирус начнет ослабевать.
ToDay News Ufa 14:17
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США замечены вблизи границ России
Совсем недавно бомбардировщики B-52H и B-1B в течение 29 часов кружили вдоль границ РФ и Китая.
Discover24 10:25
Транспорт
Бизнесмен перевез более 700 человек через закрытую российскую границу
Всего генеральный директор фирмы HH-Kuriiri Юкка Юркинен за время эпидемии коронавируса перевез около 730 человек.
Lenta.ru 20:19