Экономика

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Правительство США рассматривает возможность обложить пошлинами товары из Франции из-за намерения Парижа ввести налоги на ряд американских цифровых платформ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в четверг, 9 июля.
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Торговая война между США и Францией выходит на новый виток

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США могут ввести налоги на товары из Франции на сумму до $700 млн

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СМИ: Вашингтон может обложить пошлинам товары из Франции

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Bloomberg: власти США могут обложить пошлинами товары из Франции на сумму до $700 млн

ТАСС19:57
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 21:28, Ашберн
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Главный инфекционист США заявил об усилении пандемии коронавируса

Согласно словам Энтони Фаучи, крупные вспышки коронавируса в Бразилии и Азии дают нам понять, что усиление пандемии коронавирусной инфекции прозойдет задолго до того, как вирус начнет ослабевать.
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Власти Еврейской АО приостановили действие договора с инвестором из Китая

Биробиджан, 10 июля 2020, 04:15 — REGNUM Власти Еврейской автономной области приостановили действие договора на аренду земельного участка с инвестором из Китая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Общество

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 13:25
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Происшествия

На Сахалине нашли тело восьмилетней девочки, которую искали с 6 июля

Восьмилетнюю девочку, которая пропала в Южно-Сахалинске 6 июля, обнаружили утром в пятницу убитой в Холмском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.
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Происшествия

Стало известно о ходе расследования дела против Фургала

Подозрения против Фургала появились после того, как организатор и один из исполнителей заключили досудебные соглашения с Генпрокуратурой и дали на губернатора развернутые показания.
Lenta.ru 20:59
Общество

В России снесли памятник русским солдатам

Lenta.ru 19:43
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Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Российская газета 01:32
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Общество

Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что традиционные линейки в российских школах 1 сентября пройдут, но будут обеспечены меры безопасности в связи с эпидемией коронавируса.
RT на русском 07:02
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Общество

В Group-IB отметили рост числа мошеннических переводов по картам

Число случаев мошенничества при переводе с банковской карты во время пандемии коронавируса выросло в РФ более чем в 6 раз, говорится в сообщении международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
РИА Новости 02:55
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Здоровье

В Приангарье выявили 211 новых заболевших коронавирусом

В Иркутской области выявили за минувшие сутки 211 новых заразившихся коронавирусом.
Наш Север вчера в 23:52
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Футбол

Где пройдут оставшиеся матчи 1/8 финала Лиги Европы в 2020 году, объявили в УЕФА

Ранее уже было объявлено, что решающие поединки плей-офф Лиги Европы состоятся на территории Германии.
Комсомольская правда 13:31
Общество

Временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус.
Коммерсантъ 19:24
Игры

Blizzard анонсировала старт бета-теста World of Warcraft: Shadowlands

CyberSport.ru вчера в 12:40
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Кино

На студии Disney началась работа над фильмом «Трон-3»

На киностудии Disney началась работа над третьей частью фильма «Трон», сообщил накануне глава отдела музыки и саундтреков компании Митчелл Леб.
RuNews24.ru 06:20
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Футбол

«Реал» огласил заявку на матч с «Алавесом»

Мадридский «Реал» назвал список игроков, вызванных на матч с «Алавесом» в рамках 35-го тура чемпионата Испании.
Матч ТВ 21:08
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Пушков призвал ввести санкции против оскорбляющих Россию артистов

«Считаю, такие же меры следует ввести против зарубежных артистов, которые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью», — написал Пушков 9 июля в Twitter.
Известия 21:11
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Общество

Смертность в Петербурге в июне стала рекордной за последние 10 лет

По информации агентства, в городе показатель смертности за месяц поднимался выше шести тысяч человек только трижды за последние десять лет: в январе 2016 и 2017 года, а также в марте 2018 года.
Телеканал RTVI 15:53
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Общество

Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
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Здоровье

Ученые назвали самые опасные продукты для диабетиков

Специалисты не рекомендуют диабетикам употреблять в пищу белый хлеб, сдобную выпечку и белую пасту.
Evo-rus.com 10:06
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Здоровье

Стало известно о третьем в истории случае излечения от ВИЧ

В процессе лечения мужчины, проживающего в Сан-Паулу, специалисты зафиксировали исчезновение вирусных частиц.
Evo-rus.com 13:27
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Общество

В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
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Общество

Масочный режим ужесточили в Алтайском крае

Вечером 9 июля в Барнауле состоялось заседание оперштаба по ситуации с коронавирусом.
Алтайская правда 10:32
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
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Экономика

Цены на золото достигли девятилетнего максимума

Цены на золото продолжают держаться у девятилетних максимумов.
Газета.Ru 12:49
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Общество

PayPal прекращает внутренние переводы в России

Международная платежная система PayPal с 31 июля прекращает поддержку платежей внутри России.
BFM.ru 10:22
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Общество

Экономисты предсказали катастрофу в США из-за высокой смертности среднего класса

Исследование лауреата Нобелевской премии по экономике профессора Ангуса Дитона и американского экономиста Энн Кейс показало, что США медленно движутся к катастрофе, поскольку американский средний класс вымирает.
Взгляд.ру 07 июля в 02:44
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Наука

Будет создан единый атлас всех живых существ на Земле

Биологи намерены создать универсальный атлас для всех живых существ на Земле.
МедиаПоток 01:43
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Футбол

Умер заслуженный тренер СССР по футболу Владимир Сальков

ИА Красная Весна 17:14
Общество

Жители Сербии связали протесты в Белграде с НАТО и проблемой Косово

Жители Сербии рассказали о причинах протестов, обострении проблемы Косово и о том, почему к этой истории снова приплетают российский след.
Политическая Экспертиза 12:35
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Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости допустила возвращение в стране ограничительных мер из-за коронавируса.
Lenta.ru 20:58
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