Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША могут ввести пошлины на французские товары стоимостью $2,4 млрд

Вашингтон готовится отреагировать на налог на цифровые услуги во Франции — США раздумывают над введением пошлин на товары из этой страны объемом $2,4 млрд. Торговый представитель США изучил вопрос и пришел к выводу, что налогом на цифровые услуги Франция дискриминирует американские компании.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

США могут ввести пошлины на товары из Франции на сумму $2,4 млрд

RT на русском19:42

США жалуются на дискриминацию и готовы наказать Францию на $2,4 млрд

REGNUM18:53

США могут ввести пошлины на французские товары стоимостью $2,4 млрд

Коммерсантъ18:49

США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 млрд

Газета.Ru18:37

США могут ввести пошлины на французские товары

ТАСС18:13

США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 миллиарда

РИА Новости18:12

В США допустили введение пошлин на французские товары на $2,4 млрд

РБК19:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 22:31, Ашберн
Общество

Большинство россиян не доживут до пенсионного возраста

Эксперты прогнозируют, что большинство россиян не доживут до пенсионного возраста.
9111.ru 02:39
Космос

Китай построит солнечную электростанцию в космосе

ЭКД 10:14
Происшествия

Личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье установлены

Ранее сообщалось, что в числе погибших - живший в Чите водитель автобуса.
ТАСС 19:15
Политика

В Кремле исключили отмену «северных надбавок» к зарплатам

Во время общения с Песковым журналисты задали ему вопрос, стоит ли тогда для уравнивания уровня зарплат в различных регионах отменить «северные надбавки».
РБК 05:49
Политика

Зеленский призвал США помочь в «возвращении» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что американские власти могут помочь Украине в ситуации вокруг Крыма.
Политическая Экспертиза 05:01
Происшествия

В Казахстане опрокинулся автобус с пассажирами

Автобус, перевозивший пассажиров, опрокинулся на трассе в Казахстане. ДТП произошло во вторник утром на автодороге Кызылорда - Кумколь.
Российская газета 21:14
Хоккей

Болельщики выбрали 12 хоккеистов для участия в Матче звезд КХЛ

Sport24.ru 06:38
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 10:03
Общество

Убийцей ребенка в центре Киева назвали обладателя ордена «За мужество»

Подозреваемым в убийстве трехлетнего сына украинского бизнесмена и депутата Вячеслава Соболева в Киеве оказался Андрей Лаврега, имеющий псевдоним Александр Яровой.
Lenta.ru 22:00
Энергетика

В ОПЕК считают «золотой век» добычи сланцевой нефти в США завершенным

Министры государств-участников Организации стран-экспортеров нефти считают, что «золотой век» добычи сланцевой нефти в США закончен.
Коммерсантъ 22:17
Происшествия

На Троицкой ГРЭС в Челябинской области произошел пожар

Российская газета 21:43
Происшествия

Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

Газета.Ru 14:06
Авто

Названы самые угоняемые в Москве автомобили

По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
Московский Комсомолец вчера в 06:33
Политика

Минюст США считает неоправданной слежку ФБР за Трампом

В докладе указано, что ФБР имело достаточные основания для расследования деятельности предвыборного штаба президента США Дональда Трампа в июле 2016 года.
REGNUM 21:30
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru 11:52
Политика

США рассматривают возможность продления СНВ-3

США рассматривают возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Аргументы и Факты 16:05
Происшествия

В Санкт-Петербурге загорелся ангар

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
RT на русском 19:57
Экономика

Набиуллина рассказала о причинах укрепления рубля

Lenta.ru вчера в 12:15
Экономика

Российские олигархи начали богатеть гораздо быстрее

На первом месте один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, чье состояние оценивают в 25,6 миллиарда долларов (рост с начала года — почти шесть миллиардов).
Lenta.ru 21:30
Происшествия

СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 16:19
Гаджеты

Подтвержден экран Samsung Galaxy S11

На Samsung Galaxy S11 установят новейший дисплей Infiniti-O с загнутыми краями, а фронтальная камера будет расположена в верхней части устройства посредине.
Актуальные Новости вчера в 18:00
Политика

Трамп прибыл в Лондон для участия в саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон, где примет участие в саммите НАТО.
РБК 17:18
Авто

Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу 1 декабря

Водителям с 1 декабря 2019 года необходимо изучить новые правила по использованию зимней резины на территории Таможенного союза.
iReactor 30 ноября в 01:52
Хоккей

«Вегас» обыграл «Рейнджерс», Панарин и Бучневич очков не набрали

Российские форварды "Рейнджерс" Артемий Панарин и Павел Бучневич результативными действиями не отметились.
Вести.Ru 21:39
Экономика

«Известия» сообщили о росте средней цены лекарств в России

Средняя цена лекарства в России впервые превысила 200 рублей, что на 6,9% больше по сравнению с октябрем 2018 года.
ТАСС 18:54
Происшествия

Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге

МЧС опубликовало видеозапись с места обрушения автомобильного моста в Оренбурге.
РБК 12:25
Политика

Трамп похвалил доклад республиканцев по импичменту

Президент США Дональд Трамп назвал «отлично проделанной работой» доклад республиканцев по импичменту.
REGNUM 19:14
Футбол

Тренер «Шахтера»: верю, что мы скоро будем играть на «Донбасс Арене»

Ассистент главного тренера донецкого футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна выразил надежду, что в ближайшем будущем "горняки" вновь будут проводить домашние матчи на стадионе "Донбасс Арена".
РИА Новости 07:46
Космос

В NASA представили лунный посадочный модуль для экспедиции 2024 года

REGNUM вчера в 12:55
Политика

Захарова оценила слова Зеленского о «потерявшихся» жителях Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости 18:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное