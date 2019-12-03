Вашингтон готовится отреагировать на налог на цифровые услуги во Франции — США раздумывают над введением пошлин на товары из этой страны объемом $2,4 млрд. Торговый представитель США изучил вопрос и пришел к выводу, что налогом на цифровые услуги Франция дискриминирует американские компании.

США могут ввести пошлины на французские товары стоимостью $2,4 млрд

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