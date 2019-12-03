Как уточняется, в качестве ответной меры США рассматривают возможность введения пошлин размером до 100% в отношении французского импорта, который оценивается в $2,4 млрд.

США могут ввести пошлины на товары из Франции на сумму $2,4 млрд

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