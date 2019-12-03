Политика

RT на русскомRT на русскомСША могут ввести пошлины на товары из Франции на сумму $2,4 млрд

Как уточняется, в качестве ответной меры США рассматривают возможность введения пошлин размером до 100% в отношении французского импорта, который оценивается в $2,4 млрд.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

США могут ввести санкции на французский импорт в 2,4 миллиарда долларов

Российская газета00:43

В США допустили введение пошлин на французские товары на $2,4 млрд

РБКвчера в 19:39

США могут ввести пошлины на товары из Франции на сумму $2,4 млрд

RT на русскомвчера в 19:42

США пригрозили Франции пошлинами на сумму почти в два с половиной миллиарда долларов

Эхо Москвы00:15

США могут ввести пошлины на французские товары стоимостью $2,4 млрд

Коммерсантъвчера в 18:49

США могут ввести пошлины на французские товары

ТАССвчера в 18:13

США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 миллиарда

РИА Новостивчера в 18:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 01:35, Ашберн
Политика

Трамп прилетел в Лондон на саммит НАТО

Американские СМИ сообщают, что лидер Штатов Дональд Трамп прибыл в Лондон, где примет участие в ежегодном саммите НАТО.
Комсомольская правда вчера в 20:05
Происшествия

Загоревшийся в Петербурге ангар полностью рухнул

Ангар в Пушкинском районе Петербурга полностью рухнул, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru вчера в 23:19
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой отметила первый день рождения без матери

Футболист Евгений Алдонин устроил для дочери яркий праздник. Это первый день рождения девочки, на котором не было ее мамы Юлии Началовой.
StarHit.ru вчера в 15:00
Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
ТАСС 00:28
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Москве

РИА Новости 01 декабря в 05:56
Футбол

Месси получил шестой в карьере «Золотой мяч»

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" — приза лучшему футболисту мира по итогам 2019 года по версии французского издания France Football.
Известия вчера в 15:36
Происшествия

Адвокат заявил о завершении дела в отношении пилота SSJ-100 Евдокимова

RT на русском 00:48
Политика

Экс-депутат Госдумы Шлегель объяснил переезд в Германию

Бывший депутат Госдумы, комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель рассказал "Коммерсанту", почему решил переехать в Германию.
РИА Новости 00:40
Политика

Власти Китая могут ограничить въезд американским дипломатам

Власти КНР могут запретить всем владельцам американских дипломатических паспортов посещать территорию Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе страны.
Российская газета вчера в 22:57
Политика

На Украине связали поставки газа из России с компенсацией по арбитражу

Украина при рассмотрении пакетного предложения России о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа ставит вопрос компенсации долга «Газпрома» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском вчера в 05:45
Происшествия

Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Установлены личности всех погибших в результате падения автобуса с моста в Забайкалье.
РБК вчера в 21:10
Происшествия

СКР завершил расследование дела сестер Хачатурян

Коммерсантъ 01:31
Политика

ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой»

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.
РБК вчера в 17:04
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 01 декабря в 06:38
Политика

Спикер Рады заявил, что на Украине есть только один народ

Ранее Володин, комментируя действия делегации из Киева на форуме ООН в Женеве, сорвавшей выступление депутата Госдумы Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что подобные действия свидетельствуют о нетерпимости Украины к малым народам, что может привести к выходу из состава страны ряда регионов.
РИА Новости вчера в 17:40
Политика

Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с адом

Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
РИА Новости вчера в 13:53
Авто

Datsun не собирается уходить из России

Автоновости дня вчера в 14:44
Происшествия

Полиция задержала в пяти регионах членов банды наркоторговцев

Полицейские ликвидировали действовавшую в пяти регионах преступную группировку, которая торговала наркотиками, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:17
Музыка

Pussycat Dolls объявили о воссоединении

Ещё одна участница группы, Мелоди Торнтон, в Pussycat Dolls не вернётся.
Говорит Москва 01 декабря в 04:27
Шоу-бизнес

Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина стала получать угрозы

Оксана Воеводина написала заявление в полицию об угрозах.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 03:29
Политика

Зеленский не согласился с порядком, прописанным в Минских соглашениях

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против прописанного в Минских соглашениях порядка, обозначив, что в первую очередь должна состояться передача участков госграницы под контроль Украины.
iReactor вчера в 03:10
Футбол

Гончаренко объяснил поражение ЦСКА от «Арсенала»

Спорт-Экспресс вчера в 14:19
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Lenta.ru вчера в 11:52
Происшествия

Под Белгородом пассажирский автобус опрокинулся в кювет

Рейсовый автобус попал в аварию неподалеку от Белгорода, транспортное средство опрокинулось в кювет.
REGNUM 01:28
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
REGNUM вчера в 04:34
Общество

Новогодние подарки россиян самим себе за год подорожали почти вдвое

Жители России в среднем потратят на новогодние подарки для себя почти вдвое больше, чем для возлюбленных.
Известия вчера в 23:31
Общество

Россияне могут вернуться к обычным сигаретам в случае запрета вейпов

В ноябре ВЦИОМ провел исследование на тему "Отношение населения и пользователей электронных сигарет к ограничениям распространения электронных сигарет, вейпов и устройств нагревания табака".
Neva.Today вчера в 16:27
Общество

Один случай на миллион: в Москве родились четверняшки

В московском Перинатальном центре имени Мухина появились на свет четверняшки.
Вести.Ru вчера в 08:13
Технологии

Уязвимость в Android поставила под угрозу банковские данные клиентов

Уязвимость в программном обеспечении Android позволяет злоумышленникам создавать приложение для кражи логинов и паролей от банковских учетных записей.
Lenta.ru вчера в 22:02
Футбол

«Манчестер Сити» приостановил переговоры с Фернадинью

«Манчестер Сити» приостановил переговоры о новом контракте с полузащитником Фернандинью.
Спорт-Экспресс 01:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное