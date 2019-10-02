Политика
Lenta.ruСША добились разрешения на торговую войну с ЕС
Всемирная торговая организация (ВТО) признала незаконными субсидии, которые ЕС предоставлял своему авиаконцерну Airbus, и разрешила США в качестве компенсации ввести пошлины на импорт европейских товаров в объеме 7,5 миллиарда долларов в год. Решение опубликовано на сайте организации.
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Политика
Путин: Зеленскому досталось тяжелое наследие
Президент Владимир Путин заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому досталось "тяжелое наследие" от прежних киевских властей.
Московский Комсомолец 12:31
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК 04:45
Гаджеты
В Россию пришел необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp. Цена
Российская газета 11:14
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма вчера в 07:50
Политика
У офиса Зеленского митингуют 2 тысячи человек
Ранее сообщалось, что у офиса Зеленского собрались сотни протестующих.
Газета.Ru 14:53
Здоровье
Скворцова назвала меры по борьбе с нехваткой медиков
По словам министра, до конца 2019 года регионы проанализируют кадровое обеспечение медорганизаций первичного звена, в том числе структуры, численность кадров и штатного расписания.
Rambler News Service 12:41
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Космос
Зонд Juno смог уклониться от тени Юпитера. В противном случае миссия бы закончилась — аппарат работает на солнечных батареях
Juno работает на солнечных батареях, поэтому миссии пришлось уклониться от тени Юпитера, иначе аккумулятор бы не получил достаточное количество тепла и света.
Хайтек 08:32
Политика
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия
Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:52
Финансы
Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК вчера в 11:45
Хоккей
«Авангард» разгромил рижское «Динамо» в матче КХЛ
Омский «Авангард» одержал разгромную победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 15:22
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Политика
Посол США прокомментировал визовый скандал с Россией
Подробнее: "МИД РФ заявил о развязанной США визовой войне"
Московский Комсомолец 14:53
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 09:06
Шоу-бизнес
Михаил Боярский попался на нарушении ПДД в Петербурге
Актуальные Новости вчера в 12:10
Наука
Гипотеза «квантовой пены» объяснила загадку космической энергии
Традиционная теория говорит, что пространство-время должно быть наполнено огромным количеством энергии - примерно на 10 в 120 степени больше, чем обнаружили ученые.
Хайтек+ 09:37
Гаджеты
Новая функция iOS уберет «мыло» со сделанных на iPhone 11 фотоснимков
Deep Fusion в бета-версии «яблочной» операционной системы даст возможность избавиться от «мыла» с фотоснимков.
OAnews 10:40
Культура
Умер знаменитый композитор Гия Канчели
Известно, что композитор умер в результате продолжительной болезни. Гия Канчели родился 10 августа 1935 года в Тифлисе (ныне Тбилиси).
Телеканал ОТВ 03:21
Экономика
«Библио-глобус» расторг сделку с обанкротившейся Thomas Cook
Туроператор «Библио-глобус» с 1 октября 2019 г. расторг договор купли-продажи доли с британской компанией Thomas Cook Group, сообщил российский туроператор.
Ведомости 13:21
Культура
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма, сообщил корреспондент «Ведомостей».
Ведомости 14:45
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец 07:02
Политика
Джонсон снова захотел приостановить работу парламента
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хочет приостановить работу парламента страны с 8 по 14 октября.
Rambler News Service 13:57
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Здоровье
В Перми из-за низких зарплат увольняются все неонатологи роддома
Неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 заявили о том, что собираются уволиться всем отделением из-за низких зарплат.
Росбалт 09:36
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17
Бомбардировщик времен Второй мировой войны B-17 "Летающая крепость" разбился в штате Коннектикут в США.
РИА Новости 10:37
Политика
Журналист заявил об избиении на курсах военных репортеров
Национальная служба новостей 01:00
Футбол
«Спартак» объявил имя нового исполнительного директора клуба
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил имя нового исполнительного директора.
RT на русском 11:12