Всемирная торговая организация (ВТО) признала незаконными субсидии, которые ЕС предоставлял своему авиаконцерну Airbus, и разрешила США в качестве компенсации ввести пошлины на импорт европейских товаров в объеме 7,5 миллиарда долларов в год. Решение опубликовано на сайте организации.

США добились разрешения на торговую войну с ЕС

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