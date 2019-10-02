Политика

Lenta.ruLenta.ruСША добились разрешения на торговую войну с ЕС

Всемирная торговая организация (ВТО) признала незаконными субсидии, которые ЕС предоставлял своему авиаконцерну Airbus, и разрешила США в качестве компенсации ввести пошлины на импорт европейских товаров в объеме 7,5 миллиарда долларов в год. Решение опубликовано на сайте организации.
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Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

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