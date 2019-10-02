Политика
Газета.RuСША могут ввести пошлины на вино и сыр из ЕС
Госсекретарь Майк Помпео рассказал, что власти США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что это связано с решением Всемирной торговой организации (ВТО) по делу о субсидировании европейскими странами концерна Airbus.
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Это большая победа для США, не так ли? При прошлых президентах такого не было. С тех пор, как я стал президентом, у нас много побед по ВТО. Семь миллиардов долларов — не плохо.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАЕвразия Daily 20:39
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Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
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Происшествия
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Lenta.ru 22:19
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Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Украина 1 октября возобновила поставки электроэнергии из России, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на пресс-службу «Укрэнерго».
Коммерсантъ 13:55
Экономика
Цены на продукты вырастут на 3,5% к концу 2019 года
Цены на продукты питания к конце 2019 года увеличатся на 3,5%. Об этом сообщают "Известия".
Газета.Ru 13:38
Политика
МИД Венгрии указал на бездействие Украины в языковом вопросе
Пока никаких реальных шагов, направленных на решение языкового вопроса, Украина не сделала, — заявил он.
iReactor 22:58
Недвижимость
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Lenta.ru 05:45
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Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе победителей отличились Садио Мане, Энди Робертсон и Мохамед Салах, оформивший дубль.
ProstoProSport 16:49
Происшествия
Задержанный в Таиланде турист из Екатеринбурга вышел под залог
Как сообщало ИА REGNUM, турист из Екатеринбурга был задержан в Таиланде после того, как решил подарить местным жителям сувенирные деньги из «банка приколов».
REGNUM 22:39
Общество
Королева Елизавета II отказалась от операции на колене
Ухудшающееся здоровье правящей британской королевы Елизаветы II вызывает тревогу членов семьи монарха.
Актуальные Новости 10:38
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Станет ли Овечкин лучшим снайпером. Главные интриги нового сезона НХЛ
Выиграет ли Овечкин "Морис Ришар Трофи" За последние семь сезонов Александр Овечкин становился лучшим снайпером регулярных чемпионатов НХЛ шесть раз, не взяв приз только в 2017 году, когда его опередил капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби.
РБК 11:58
Армия и оружие
Минобороны Украины заявило о готовности ВСУ к отводу сил в Донбассе
В сообщении уточняется, что ВСУ технически готовы осуществить процесс разведения сил, придерживаясь всех взятых обязательств и сделают все возможное, чтобы предотвратить потери в рядах украинской армии и защитить людей.
Экономика сегодня 11:06
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Политика
Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании «формулы Штайнмайера»
Киев, подписав "формулу Штайнмайера", признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Народные новости 03:07
Здоровье
Эндокринолог предупредила об опасности приема витаминов
«Проблема биологически активных добавок малоуправляемая, люди ждут чуда и не слушают врачей», – добавила эндокринолог.
Татар-информ 02:32
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Минздрав предложил реформу системы оплаты труда медиков
Минтруд и Минздрав разработают законопроект, который позволит правительству устанавливать требования к отраслевым системам оплаты труда.
Ведомости 13:14
Хоккей
ЦСКА обыграл «Спартак» в рамках КХЛ со счетом 9:3
Матч очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершился победой ЦСКА над «Спартаком».
Национальная служба новостей вчера в 15:22
Футбол
Назван состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020
Телеканал 360° 30 сентября в 07:02
Общество
Диетолог предостерегла от «элитных» сортов мяса в вакуумной упаковке
Мясо в вакуумной упаковке может быть вредно, заявила диетолог Марина Ваулина в интервью «Вечерней Москве».
REGNUM 20:10
Происшествия
Пропавших на лодке мужчин в Хабаровском крае ищут с помощью вертолета
МЧС России направили на поиски двух мужчин, пропавших 28 сентября, вертолет со спасателями, сообщает пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
REGNUM 22:27
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 16:18
Наука
Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся в Антарктиде
Айсберг весом 315 миллиардов тонн откололся от шельфового ледника Эймери в Антарктиде, свидетельствуют данные спутникового мониторинга.
Sibnet Новости вчера в 04:49
Космос
Минобороны подало иск к РКК «Энергия» на 5 млрд рублей
Иск поступил в суд 27 сентября, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не приводятся, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру вчера в 01:55
Политика
В Симферополе норвежский депутат презентовал книгу о «нашем Крыме»
Российская газета 09:54
Общество
Алибасов в суде объяснил претензии к производителю «Крота»
Красочная упаковка средства для прочистки труб «Крот» вводит в заблуждение, так как похожа на упаковку сока, заявил музыкальный продюсер Бари Алибасов, подавший иск против торговой сети «Ашан» и производителя средства после отравления им. Об этом сообщил корреспондент РБК из зала суда.
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В Бурятии из желудка девушки извлекли двухкилограммовый ком волос
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Новый День 08:03
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
RT на русском 30 сентября в 09:51
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Lenta.ru 16:53
Гаджеты
В Россию пришел необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp. Цена
Российская газета 11:14