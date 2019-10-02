Госсекретарь Майк Помпео рассказал, что власти США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что это связано с решением Всемирной торговой организации (ВТО) по делу о субсидировании европейскими странами концерна Airbus.

США могут ввести пошлины на вино и сыр из ЕС

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