Это большая победа для США, не так ли? При прошлых президентах такого не было. С тех пор, как я стал президентом, у нас много побед по ВТО. Семь миллиардов долларов — не плохо.

Согласно решению ВТО, пошлины на $7,5 млрд соответствуют объему субсидий и других видов поддержки, которую французскому авиастроителю оказали страны ЕС. О намерении ввести пошлины против ЕС в ответ на субсидии Airbus правительство США заявило ещё весной 2019 года.

Политика Восточные немцы оказались недовольны жизнью в Германии Более половины жителей восточных территорий Германии оказались не довольны своим сегодняшним положением в стране, публикует Die Zeit результаты опроса, проведенного в преддверии 29-летия объединения ГДР и ФРГ.

Происшествия В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).

Политика Трамп пообещал «поладить» с Россией Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий в 2020 году Среднегодовое увеличение размера пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года составит в среднем 1 тыс. рублей.

Общество Закон о запрете курения на балконах вступил в силу Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.

Происшествия Комендантский час введен в Багдаде на фоне протестов В Багдаде введен комендантский час с 5:00 четверга (совпадает с мск) на фоне продолжающихся протестов, сообщило местное информационное агентство INA со ссылкой на премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди.

Шоу-бизнес Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.

Экономика В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.

Наука Физики рассчитали свойства квазипериодических бозонных звезд Физики из Канады и Великобритании показали, что бозонные звезды — это всего лишь частный случай из бесконечного набора квазипериодических решений для гравитационно связанного скалярного поля.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк появится на ТВ Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.

Происшествия Подполковник МЧС России покончил с собой в Подмосковье Находящийся под следствием экс-замначальника специального управления №100 МЧС России подполковник Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.

Космос Внегалактическое нейтрино объяснили столкновениями в джете блазара Астрофизики выявили особенности в структуре джета блазара TXS 0506+056 — единственного отождествленного внегалактического источника нейтрино.

Происшествия Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".

Политика Путин заявил, что США используют доллар как политическое оружие Президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой США попытки использовать доллар в качестве политического оружия.

Здоровье Невролог назвала дергающийся глаз симптомом болезни Паркинсона Как рассказала «АиФ.ру» врач-невролог высшей категории, к. м. н. Светлана Кузнецова, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией.

Наука Специалисты поделились итогами эксперимента с нейтрино Международная команда специалистов впервые попыталась выяснить массу нейтрино – частиц, которые наполняют нашу Вселенную.

Армия и оружие Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии 27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.

Энергетика Новак заявил, что «Газпром» в 2019 году снизит экспорт газа в Европу "Газпром" в 2019 году чуть снизит экспорт газа, но принципиально это ничего не меняет, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве.

Здоровье Врачи еще одной российской больницы захотели массово уволиться Петрова рассказала, что за последний год из отделения уволились пять врачей, причиной стали «низкие зарплаты и тяжелые перегрузки».

Экономика Строительство моста на Сахалин заложили в инвестпрограмму РЖД В инвестиционную программу РЖД на ближайшие три года заложили строительство моста на Сахалин.

Гаджеты В России начался дефицит новых iPhone Самый дорогой смартфон — iPhone 11 Pro Max с объёмом памяти 512 гигабайт — стоит 131 990 рублей.

Политика Путин заявил о доставшемся Зеленскому «тяжелом наследии» Президент России Владимир Путин заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому досталось «тяжелое наследие» от прежнего руководства страны.