Политика
REGNUMВТО одобрила новые пошлины США против Евросоюза
Согласно решению ВТО, пошлины на $7,5 млрд соответствуют объему субсидий и других видов поддержки, которую французскому авиастроителю оказали страны ЕС. О намерении ввести пошлины против ЕС в ответ на субсидии Airbus правительство США заявило ещё весной 2019 года.
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Это большая победа для США, не так ли? При прошлых президентах такого не было. С тех пор, как я стал президентом, у нас много побед по ВТО. Семь миллиардов долларов — не плохо.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАЕвразия Daily 20:39
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Политика
Восточные немцы оказались недовольны жизнью в Германии
Более половины жителей восточных территорий Германии оказались не довольны своим сегодняшним положением в стране, публикует Die Zeit результаты опроса, проведенного в преддверии 29-летия объединения ГДР и ФРГ.
ФАН 20:23
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В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны
В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru 11:02
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Трамп пообещал «поладить» с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".
РИА Новости 15:13
Культура
Михаил Галустян ушел с ТНТ на СТС
Дождь вчера в 14:12
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий в 2020 году
Среднегодовое увеличение размера пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года составит в среднем 1 тыс. рублей.
ТАСС 30 сентября в 09:58
Общество
Закон о запрете курения на балконах вступил в силу
Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.
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Происшествия
Комендантский час введен в Багдаде на фоне протестов
В Багдаде введен комендантский час с 5:00 четверга (совпадает с мск) на фоне продолжающихся протестов, сообщило местное информационное агентство INA со ссылкой на премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди.
Коммерсантъ 20:14
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем
Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.
Вечерняя Москва 12:07
Экономика
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru 21:10
Наука
Физики рассчитали свойства квазипериодических бозонных звезд
Физики из Канады и Великобритании показали, что бозонные звезды — это всего лишь частный случай из бесконечного набора квазипериодических решений для гравитационно связанного скалярного поля.
N+1 вчера в 11:51
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк появится на ТВ
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Наша версия 10:48
Происшествия
Подполковник МЧС России покончил с собой в Подмосковье
Находящийся под следствием экс-замначальника специального управления №100 МЧС России подполковник Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.
VSE42.RU вчера в 21:09
Космос
Внегалактическое нейтрино объяснили столкновениями в джете блазара
Астрофизики выявили особенности в структуре джета блазара TXS 0506+056 — единственного отождествленного внегалактического источника нейтрино.
N+1 08:29
Происшествия
Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 10:30
Политика
Путин заявил, что США используют доллар как политическое оружие
Президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой США попытки использовать доллар в качестве политического оружия.
Life.ru 08:42
Здоровье
Невролог назвала дергающийся глаз симптомом болезни Паркинсона
Как рассказала «АиФ.ру» врач-невролог высшей категории, к. м. н. Светлана Кузнецова, непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза называется миокимией.
Кубанские новости вчера в 05:59
Наука
Специалисты поделились итогами эксперимента с нейтрино
Международная команда специалистов впервые попыталась выяснить массу нейтрино – частиц, которые наполняют нашу Вселенную.
Goroday.ru 30 сентября в 21:47
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Гаджеты
Xiaomi отменила анонс смартфона Mi Mix 4
UfacityNews.ru вчера в 15:01
Энергетика
Новак заявил, что «Газпром» в 2019 году снизит экспорт газа в Европу
"Газпром" в 2019 году чуть снизит экспорт газа, но принципиально это ничего не меняет, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве.
Интерфакс 02:58
Здоровье
Врачи еще одной российской больницы захотели массово уволиться
Петрова рассказала, что за последний год из отделения уволились пять врачей, причиной стали «низкие зарплаты и тяжелые перегрузки».
Lenta.ru 09:20
Экономика
Строительство моста на Сахалин заложили в инвестпрограмму РЖД
В инвестиционную программу РЖД на ближайшие три года заложили строительство моста на Сахалин.
News.ru 11:57
Общество
Чиновники пострадавших от паводка районов получат премии на 336 млн
Ruposters.ru вчера в 01:40
Гаджеты
В России начался дефицит новых iPhone
Самый дорогой смартфон — iPhone 11 Pro Max с объёмом памяти 512 гигабайт — стоит 131 990 рублей.
Газета Кемерова 30 сентября в 14:53
Политика
Путин заявил о доставшемся Зеленскому «тяжелом наследии»
Президент России Владимир Путин заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому досталось «тяжелое наследие» от прежнего руководства страны.
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Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор вчера в 11:58
Политика
В Симферополе норвежский депутат презентовал книгу о «нашем Крыме»
Российская газета 09:54
Футбол
Сент-Этьен - Вольфсбург: прогноз Егора Гуляева 3 октября 2019
Сент-Этьен начал групповой этап Лиги Европы с поражения "Генту" со счетом 2:3.
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