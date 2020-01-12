Политика

ТАССТАСССША могут ввести санкции против Ирака в случае покупки систем С-400

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на иракских законодателей сообщила о том, что власти Ирака рассматривают возможность приобретения у России ЗРС С-400 и проводят соответствующие консультации с Москвой.
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США могут ввести санкции против Ирака в случае покупки систем С-400

Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении Ирака в случае приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил во вторник заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ, отвечая на вопрос ТАСС в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.
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США могут ввести санкции против Ирака в случае покупки систем С-400

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