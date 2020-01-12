Политика
ТАСССША могут ввести санкции против Ирака в случае покупки систем С-400
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на иракских законодателей сообщила о том, что власти Ирака рассматривают возможность приобретения у России ЗРС С-400 и проводят соответствующие консультации с Москвой.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении Ирака в случае приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил во вторник заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ, отвечая на вопрос ТАСС в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.ТАСС15:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 17:02, Ашберн
Наука
Найден белок, который укрепляет мышцы без тренировок
Армия и оружие
СМИ сообщили о воздушной атаке на авиабазу в Хомсе
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Футбол
Карпин назвал Семака лучшим тренером России
Наставник «Ростова» Валерий Карпин сказал, кого считает лучшим российским тренером в настоящее время.
Происшествия
В Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе
Футбол
«Ньюкасл» разгромил «Рочдейл» в Кубке Англии
В переигровке матча 1/32 финала Кубка Англии «Ньюкасл Юнайтед» разгромил «Рочдейл» со счётом 4:1 и вышел в следующий раунд турнира.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Наука
Британские ученые предложили лечить ОКР резиновой рукой и искусственными фекалиями
По данным издания Frontiers in Human Neuroscience, ученые предлагают лечить ОКР при помощи метода, основанного на применении резиновой руки и искусственных фекалий.
Футбол
Усманов договорился о покупке прав на название стадиона «Эвертона»
Подконтрольная российскому бизнесмену Алишеру Усманову компания USM Holdings достигла договоренности о приобретении прав на название нового стадиона английского футбольного клуба "Эвертон" за 30 миллионов фунтов, сообщается на официальном сайте команды из премьер-лиги.
Общество
В Россию вернулся бизнесмен из «лондонского списка»
Уголовное дело в отношении 13 фигуранта из «лондонского списка» закрыто. Об этом рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Политика
Великобритания тайно финансировала Reuters в годы Холодной войны
Уточняется, что в структуре британского МИД департамент около 30 лет отвечал за политическую пропаганду.
Футбол
«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам
Санкт-петербургский "Зенит" в шестой раз подряд вошел в топ-30 футбольных клубов Европы по доходам в исследовании аудиторской компании Deloitte.
Политика
Хафтар примет участие в конференции по Ливии в Берлине
Во вторник пресс-служба правительства Германии сообщила, что международная конференция по Ливии на уровне глав государств и правительств пройдет в Берлине в воскреаенье.
Космос
NASA запустит биткойн на Луну? Космическое агентство ищет крипто-специалиста
Нет объяснения, почему опыт работы с криптовалютой полезен для работы в JPL, но в мире уже сформировалась база любопытных и иногда забавных предположений: возможно, NASA ищет пути развития новой экономики для независимой колонии Марса, запускает ICO для финансирования базы на Луне или даже находит способ торговли с космическими пришельцами.
Наука
Впервые создан робот, весь состоящий из живых клеток
Ученые из Университета Вермонта в США, опубликовали отчет о создании первого в мире робота, состоящего полностью из живых клеток.
Общество
Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью
"Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Кино
Федор Добронравов назвал дату выхода нового сезона «Сватов»
Премьера седьмого сезона комедийного сериала "Сваты" запланирована на 2021 год.
Армия и оружие
ВМС США посоветовали опасаться подлодок «Ясень-М»
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
В ульяновской школе родители учеников 9 класса потребовали уволить учительницу за то, что она покупала бюстгальтеры в местном торговом центре, и это увидели ее ученики, передает сайт kp.ru.
Футбол
Кике Сетьен сменит Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»
Общество
Польша заявила о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»
Ранее в Белоруссии заявили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
Здоровье
В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили
Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
Армия и оружие
Эксперт: НАТО не может противостоять комплексам «Искандер-М»
Эксперт журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко считает, что Североатлантическому Альянсу нечем противостоять российским комплексам «Искандер-М».
Происшествия
76-летний петербуржец заявил о том, что его ударил врач скорой помощи
В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали проводить проверку по заявлению 76-летнего пенсионера, который утверждает, что его ударил медик скорой помощи.
Гаджеты
ЕС может обязать компанию Apple перейти на USB-C в iPhone
В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSВ Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.
Футбол
В. Березуцкий объяснил, почему не поехал со Слуцким в Казань
Бывший игрок ЦСКА и экс-тренер «Витесса» Василий Березуцкий рассказал, почему он принял решение отказаться от варианта работы в казанском «Рубине» вместе с Леонидом Слуцким, который возглавил клуб.