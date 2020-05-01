Американская администрация приступила к разработке ограничительных мер против Китая на долгую перспективу. Санкции собираются ввести из-за сокрытия информации о коронавирусе нового типа.

США могут ввести санкции против Китая из-за коронавируса

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Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 457

Политика Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов "Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту. 5,3K

Футбол Навальный поддержал вратаря «Крыльев Советов» Фролова, критиковавшего власть Политик Алексей Навальный прокомментировал скандал, возникший после того как голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов раскритиковал действия властей в условиях пандемии коронавируса.

ЖКХ В Москве перенесли сроки отключения горячей воды «В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», — приводит его слова «РИА Новости». 91

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Шоу-бизнес Настя Задорожная перестала скрывать будущего мужа Настя Задорожная перестала скрывать будущего мужа Настя Задорожная поздравила будущего мужа с днем рождения.

Общество В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян. 32

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Общество Маска за 425 рублей. Директора «Аптечного склада» отстранили от работы Напомним, областное государственное учреждение "Саратовский аптечный склад" (подведомственно правительству области) закупает СИЗ на сумму более 43 млн рублей, в числе которых медицинские одноразовые нестерильные маски по 425 рублей за штуку. 1,4K

Политика Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность. 12

Транспорт ГИБДД устроит в праздники массовые рейды по выявлению пьяных водителей «В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения», — цитирует представителя ГИБДД ТАСС. 6

Здоровье Британские эксперты рассказали, кто чаще умирает от коронавируса "Число летальных случаев в больницах на душу населения в связи с COVID-19 больше всего среди чернокожего населения, выходцев из стран Карибского бассейна", - говорится в отчете, составленном по результатам исследования. 13

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