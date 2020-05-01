Коронавирус

РидусРидусСША могут ввести санкции против Китая из-за коронавируса

Американская администрация приступила к разработке ограничительных мер против Китая на долгую перспективу. Санкции собираются ввести из-за сокрытия информации о коронавирусе нового типа.
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США могут ввести санкции против Китая из-за коронавируса

Эхо Москвывчера в 23:32

CNN: США рассматривают возможность введения санкций против Китая из-за коронавируса

ТАССвчера в 17:26

СМИ сообщили, что США готовят санкции в отношении КНР из-за COVID-19

Аргументы и Фактывчера в 20:14

СМИ: США могут ввести против Китая санкции из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 19:39

США анонсировали возможные санкции против Китая из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 18:39

США могут ввести санкции против Китая из-за коронавируса

Ридусвчера в 17:56

США решили экономически «наказать» Китай за коронавирус

РБКвчера в 20:43
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:23, Ашберн
Общество

Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом

Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
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Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
636
Политика

Мозаику с Путиным убрали из храма Минобороны

Lenta.ru вчера в 17:23
2,6K
Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
457
Политика

Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой

Ведомости вчера в 17:19
1,3K
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
5,3K
Футбол

Навальный поддержал вратаря «Крыльев Советов» Фролова, критиковавшего власть

Политик Алексей Навальный прокомментировал скандал, возникший после того как голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов раскритиковал действия властей в условиях пандемии коронавируса.
Metaratings вчера в 14:44
Фигурное катание

Японцы призвали Медведеву вернуться в Россию из-за нарушения карантина

Пользователь Twitter с ником etsuko666 отметил, что Медведева не соблюдает карантинные меры, так как была замечена в супермаркете.
Lenta.ru вчера в 05:01
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ЖКХ

В Москве перенесли сроки отключения горячей воды

«В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», — приводит его слова «РИА Новости».
Известия вчера в 20:29
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Общество

В Москве от коронавируса вылечился еще 631 человек

Как сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в столице после прохождения лечения выздоровел еще 631 человек.
Интерфакс 02:31
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Шоу-бизнес

Настя Задорожная перестала скрывать будущего мужа

Настя Задорожная перестала скрывать будущего мужа Настя Задорожная поздравила будущего мужа с днем рождения.
Экспресс газета 02:58
Энергетика

Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
РБК 01:17
30
Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
32
Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 29 апреля в 04:40
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Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
2,5K
Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 6 мая снизит ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба.
РИА Новости вчера в 10:44
127
Шоу-бизнес

Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо

Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru вчера в 15:49
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Общество

Маска за 425 рублей. Директора «Аптечного склада» отстранили от работы

Напомним, областное государственное учреждение "Саратовский аптечный склад" (подведомственно правительству области) закупает СИЗ на сумму более 43 млн рублей, в числе которых медицинские одноразовые нестерильные маски по 425 рублей за штуку.
Взгляд-инфо вчера в 07:45
1,4K
Политика

Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине

Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность.
Gazeta.SPb вчера в 17:05
12
Транспорт

ГИБДД устроит в праздники массовые рейды по выявлению пьяных водителей

«В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения», — цитирует представителя ГИБДД ТАСС.
RT на русском 01:51
6
Здоровье

Британские эксперты рассказали, кто чаще умирает от коронавируса

"Число летальных случаев в больницах на душу населения в связи с COVID-19 больше всего среди чернокожего населения, выходцев из стран Карибского бассейна", - говорится в отчете, составленном по результатам исследования.
РИА Новости вчера в 22:57
13
Кино

Disney собирается выпустить ремейк мультфильма «Геркулес»

Американская кинокомпания Disney собирается выпустить ремейк одного из самых популярных мультфильмов 1990-х годов.
Актуальные Новости 01:43
7
Политика

Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам

Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
4,5K
Армия и оружие

В преддверии войны с Россией: очередной доклад о мобильности НАТО в Европе

В экспертной среде американского «глубинного государства» продолжается обсуждение проблемы «мобильности НАТО» в Европе для возможной войны с Россией.
Евразия Daily 03:04
Кино

Сеть кинотеатров AMC отказалась от проката фильмов Universal

Крупнейшая сеть американских кинотеатров AMC отказывается от проката фильмов студии Universal Pictures.
Piter.tv вчера в 02:56
9
Общество

Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия вчера в 22:30
329
Общество

На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
4
Политика

Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны

Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
Известия 00:43
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Футбол

ФНЛ прекращает сезон, «Ротор» выходит в премьер-лигу

В четверг на видеоконференции клубов ФНЛ было принято решение досрочно завершить сезон-2019/20 – положение команд в турнирной таблице зафиксируют, и в премьер-лигу должны выйти «Ротор» и «Химки».
Волга-Каспий вчера в 13:32
3
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