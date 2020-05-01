Коронавирус
РидусСША могут ввести санкции против Китая из-за коронавируса
Американская администрация приступила к разработке ограничительных мер против Китая на долгую перспективу. Санкции собираются ввести из-за сокрытия информации о коронавирусе нового типа.
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США анонсировали возможные санкции против Китая из-за коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 18:39
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 03:23, Ашберн
Общество
Правительство выделило 500 млн рублей на помощь россиянам за рубежом
Правительство выделило 500 миллионов рублей на поддержку россиян, которые оказались за границей и не могут вернуться домой из-за ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 02:21
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Политика
Мозаику с Путиным убрали из храма Минобороны
Lenta.ru вчера в 17:23
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Политика
Алексей Навальный согласился на дебаты с Марией Захаровой
Ведомости вчера в 17:19
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.
ТАСС вчера в 13:18
Футбол
Навальный поддержал вратаря «Крыльев Советов» Фролова, критиковавшего власть
Политик Алексей Навальный прокомментировал скандал, возникший после того как голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов раскритиковал действия властей в условиях пандемии коронавируса.
Metaratings вчера в 14:44
Фигурное катание
Японцы призвали Медведеву вернуться в Россию из-за нарушения карантина
Пользователь Twitter с ником etsuko666 отметил, что Медведева не соблюдает карантинные меры, так как была замечена в супермаркете.
Lenta.ru вчера в 05:01
ЖКХ
В Москве перенесли сроки отключения горячей воды
«В связи с эпидемиологической ситуацией в городе и действующим режимом самоизоляции принято решение перенести дату начала отключений горячей воды в многоквартирных жилых домах на 1 июня», — приводит его слова «РИА Новости».
Известия вчера в 20:29
Общество
В Москве от коронавируса вылечился еще 631 человек
Как сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за прошедшие сутки в столице после прохождения лечения выздоровел еще 631 человек.
Интерфакс 02:31
Шоу-бизнес
Настя Задорожная перестала скрывать будущего мужа
Настя Задорожная перестала скрывать будущего мужа Настя Задорожная поздравила будущего мужа с днем рождения.
Экспресс газета 02:58
Энергетика
Цены на нефть выросли на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+
Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
РБК 01:17
Общество
В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам
Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 29 апреля в 04:40
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок
Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 12:27
Экономика
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 мая снизит ставки по ипотечным кредитам в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщила пресс-служба.
РИА Новости вчера в 10:44
Шоу-бизнес
Умерла солистка «Фристайла» Нина Кирсо
Певица ушла из жизни в возрасте 56 лет после продолжительной комы.
RuNews24.ru вчера в 15:49
Общество
Маска за 425 рублей. Директора «Аптечного склада» отстранили от работы
Напомним, областное государственное учреждение "Саратовский аптечный склад" (подведомственно правительству области) закупает СИЗ на сумму более 43 млн рублей, в числе которых медицинские одноразовые нестерильные маски по 425 рублей за штуку.
Взгляд-инфо вчера в 07:45
Политика
Зеленский ищет новую должность для Саакашвили на Украине
Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия сообщил на брифинге, который транслировал телеканал «112», на днях Саакашвили вел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и они нашли ему подходящую должность.
Gazeta.SPb вчера в 17:05
Транспорт
ГИБДД устроит в праздники массовые рейды по выявлению пьяных водителей
«В период майских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, нацеленных в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, которые находятся в состоянии опьянения», — цитирует представителя ГИБДД ТАСС.
RT на русском 01:51
Здоровье
Британские эксперты рассказали, кто чаще умирает от коронавируса
"Число летальных случаев в больницах на душу населения в связи с COVID-19 больше всего среди чернокожего населения, выходцев из стран Карибского бассейна", - говорится в отчете, составленном по результатам исследования.
РИА Новости вчера в 22:57
Кино
Disney собирается выпустить ремейк мультфильма «Геркулес»
Американская кинокомпания Disney собирается выпустить ремейк одного из самых популярных мультфильмов 1990-х годов.
Актуальные Новости 01:43
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
Армия и оружие
В преддверии войны с Россией: очередной доклад о мобильности НАТО в Европе
В экспертной среде американского «глубинного государства» продолжается обсуждение проблемы «мобильности НАТО» в Европе для возможной войны с Россией.
Евразия Daily 03:04
Кино
Сеть кинотеатров AMC отказалась от проката фильмов Universal
Крупнейшая сеть американских кинотеатров AMC отказывается от проката фильмов студии Universal Pictures.
Piter.tv вчера в 02:56
Общество
Китай не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса
Китай отказал Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в просьбе принять участие в расследовании происхождения коронавируса SARS-COV-2.
Известия вчера в 22:30
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
Политика
Посольство РФ призвало США не искажать историю Второй мировой войны
Российское посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от переписывания истории Второй мировой войны.
Известия 00:43
Футбол
ФНЛ прекращает сезон, «Ротор» выходит в премьер-лигу
В четверг на видеоконференции клубов ФНЛ было принято решение досрочно завершить сезон-2019/20 – положение команд в турнирной таблице зафиксируют, и в премьер-лигу должны выйти «Ротор» и «Химки».
Волга-Каспий вчера в 13:32