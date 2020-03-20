Общество

РИА НовостиРИА НовостиForbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти

Против Москвы предлагается ввести ограничительные меры, однако какие — газета не уточнила. Forbes напомнил, что несколько дней назад сенатор написал письмо Дональду Трампу с просьбой оказать давление на Россию, чтобы она сократила добычу нефти.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в ценовую нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией для стабилизации рынков, пишет
 The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Forbes19 марта в 13:02

Подробнее о событии

Forbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти

РИА Новостивчера в 09:07

США могут ударить по экономике РФ с саудовской подачи

News.ruвчера в 08:01

WSJ: США могут ввести антироссийские санкции для стабилизации цен на нефть

ТАСС19 марта в 14:27

WSJ узнала об обсуждении в США санкций против России из-за цен на нефть

РБК19 марта в 15:06

WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть

Коммерсантъ19 марта в 14:59

СМИ сообщили о планах США ввести санкции против РФ из-за низких цен на нефть

Газета.Ruвчера в 02:13

США задумались о новых санкциях против России из-за обвала цен на нефть

Forbes19 марта в 13:36
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Футбол

От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
РБК 17:59
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть

20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины обвала рынка нефти. По его словам, на падение цен повлиял целый ряд факторов.
Известия 17:13
Общество

В Грузии ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о введении чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.
РБК 08:22
Политика

Аналитик Луонго рассказал, как РФ ввергла США в «стратегический ад»

Россия выбрала удачный момент для того, чтобы нанести удар по экономике США и ввергнуть Вашингтон в «стратегический ад», считает американский политический и экономический аналитик Том Луонго.
ФАН 07:42
Наука

Окаменелость предка кур и уток обнаружили в каменоломне

Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16:45
Здоровье

Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили на Сахалине

Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили у жителей Сахалина.
Сахалин.Инфо 21:11
Общество

В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека

Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
REGNUM 19 марта в 23:36
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Слово и Дело вчера в 02:46
Общество

США решили создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Соединенные Штаты рассматривают возможность нефтяного альянса с Саудовской Аравией, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Компания 09:27
Футбол

АПЛ может возобновить сезон 1 июня

The Telegraph сообщает, что Премьер-Лига может возобновить турнир 1 июня.
Soccer.ru 16:47
Общество

«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса

«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 государствами, прекратившими обработку международной почты из-за коронавируса.
Известия 14:12
Происшествия

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
РБК 15:57
Политика

В украинской части Донецкой области введен режим ЧС из-за коронавируса

В украинской части Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 21 марта, сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
Красная весна 15:16
Футбол

Марадона поздравил сидящего в СИЗО Роналдиньо с юбилеем

Роналдиньо, который сидит в СИЗО в Парагвае за использование поддельных документов, 21 мая исполнилось 40 лет.
Газета.Ru 20:05
Общество

Вице-президент США Пенс планирует сдать тест на коронавирус

Вашингтон, 21 марта 2020, 21:01 — REGNUM Тест на наличие коронавирусной инфекции в ближайшее время пройдёт вице-президент США Майк Пенс.
REGNUM 14:01
Авто

Можно ли заливать 92-й бензин вместо 95-го

Почему 95-й бензин лучше 92-го Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Если производитель допускает заправку сразу двумя сортами бензина (АИ-92 и АИ-95), то, делая выбор между АИ-95 и АИ-92 в пользу первого, вы создаете благоприятные условия для работы силового агрегата.
Российская газета 06:09
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости 14:59
Здоровье

В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь 11:14
Общество

Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы

News.ru 16:44
Здоровье

Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса

Lenta.ru 06:12
Общество

Врач назвал вероятные сроки окончания эпидемии коронавируса в России

За нарушение режима были введены суровые штрафы. Если же взять пример с итальянцев, то срок окончания эпидемии отодвинется.
Городовой вчера в 06:22
Футбол

Защитник «Зенита» Маммана переоделся в женщину. Это новый челлендж

Маммана выступает за «Зенит» с 2017 года. Ранее 24-летний аргентинец защищал цвета «Лиона» и «Ривер Плейт».
Чемпионат 17:36
Политика

Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM 06:41
Политика

В Германии оценили меры России по борьбе с коронавирусом

Журналист добавил, что в самом начале ситуации с COVID-19 России повезло, поскольку на территории страны оказались всего лишь двое граждан Китая, зараженных коронавирусом.
URA.Ru 21:04
Политика

CNN: стратегия Путина по борьбе с коронавирусом, кажется, сработала

Стратегия Путина в отношении коронавируса, судя по всему, сработала, согласно официальной статистике, замечает американская телекомпания CNN, обычно критически оценивающая действия российских властей.
Газета.Ru 13:15
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 регионах России

В 18 регионах России за сутки выявили 53 случая заражения COVID-19.
RT на русском 09:51
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Кино

Вышел трейлер второго сезона сериала «Реальные упыри»

Piter.tv 11:22
Политика

Путин подтвердил готовность помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность оперативно оказать помощь в борьбе с коронавирусом в Италии.
Коммерсантъ 13:39
Политика

Саакашвили заявил, что Россия, в отличие от Украины, готова к кризису

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина, в отличие от России, не готова к возможному экономическому кризису.
РИА Новости 19:17
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