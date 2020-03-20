с чего всё началось

США думают над вмешательством в нефтяную войну России и Саудовской Аравии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. Один из возможных способов – расширение санкций против РФ за «дестабилизацию мирового рынка нефти».

США могут ввести санкции против России за дестабилизацию рынка нефти

Футбол Футболист «Айнтрахта» заразился коронавирусом Франкфуртский футбольный клуб «Айнтрахт» сообщил о выявлении у одного из игроков коронавируса.

Наука Миссия Кластер зафиксировала обилие железа вокруг Земли Спутник JAXA / NASA Geotail, который провел более 25 лет, наблюдая за магнитной средой Земли, обнаружил одноионизированное железо в геопространстве в 2017 году.

Армия и оружие Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом "По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.

Здоровье Названы болезни, повышающие опасность коронавируса Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.

Кино Фанат «Ходячих мертвецов» воссоздал постер первого сезона шоу Атланта, США, 21 марта 2020, 11:42 — REGNUM Благодаря пандемии коронавируса фанату сериала «Ходячие мертвецы» удалось воссоздать знаменитый постер первого сезона, на котором изображена пустая автомагистраль Атланты (США).

Политика Сергей Лавров стал Героем труда Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.