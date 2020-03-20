Общество

ANNA-NewsANNA-NewsСША могут ввести санкции против России за дестабилизацию рынка нефти

США думают над вмешательством в нефтяную войну России и Саудовской Аравии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. Один из возможных способов – расширение санкций против РФ за «дестабилизацию мирового рынка нефти».
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в ценовую нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией для стабилизации рынков, пишет
 The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Forbes19 марта в 13:02

Подробнее о событии

WSJ узнала об обсуждении в США санкций против России из-за цен на нефть

РБК19 марта в 15:06

Эксперт назвал причины санкций США из-за падения цен на нефть

REGNUMвчера в 08:15

СМИ сообщили о планах США ввести санкции против РФ из-за низких цен на нефть

Газета.Ruвчера в 02:13

Forbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти

РИА Новостивчера в 09:07

WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть

Коммерсантъ19 марта в 14:59

WSJ: США могут ввести антироссийские санкции для стабилизации цен на нефть

ТАСС19 марта в 14:27

США задумались о новых санкциях против России из-за обвала цен на нефть

Forbes19 марта в 13:36
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Футбол

От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
РБК 17:59
Игры

Стартовала предварительная загрузка Half-Life: Alyx

ЭндлессГеймОвер вчера в 04:22
Футбол

Футболист «Айнтрахта» заразился коронавирусом

Франкфуртский футбольный клуб «Айнтрахт» сообщил о выявлении у одного из игроков коронавируса.
RT на русском 19 марта в 17:38
Армия и оружие

Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира

В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Российская газета 04:09
Общество

Еще один народный депутат Украины заражен коронавирусом

Народный депутат Украины Сергей Вельможный заразился коронавирусом.
Новостной фронт 16:58
Политика

Соловьев ответил цитатой из басни Крылова на обвинения США

Российский журналист Владимир Соловьев ответил на обвинения Госдепартамента США моралью из басни Крылова «Волк и Ягненок».
Телеканал 360° 15:46
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

РБК 14:26
Армия и оружие

Вооруженные силы Украины будут патрулировать города из-за коронавируса

Военнослужащих вооруженных сил Украины привлекут при обеспечении порядка во время карантина, говорится в сообщении Министерства обороны страны.
Московский Комсомолец 17:36
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Наука

Миссия Кластер зафиксировала обилие железа вокруг Земли

Спутник JAXA / NASA Geotail, который провел более 25 лет, наблюдая за магнитной средой Земли, обнаружил одноионизированное железо в геопространстве в 2017 году.
V-kosmose.com 19 марта в 13:50
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 10:38
Здоровье

В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом

Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Вести.Севастополь 11:14
Экономика

В начале апреля Сбербанк запустит операции в Системе быстрых платежей

В первых числах апреля Сбербанк запустит клиентский сервис Системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается на сайте банка.
МонаВиста 16:44
Армия и оружие

Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

"По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.
РИА Новости 16:50
Футбол

АПЛ планирует возобновить сезон 1 июня

Руководство Английской премьер-лиги планирует (АПЛ) возобновить сезон 1 июня, сообщает The Telegraph.
Газета.Ru 16:17
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова сообщила об окончании отпуска в Дубае

Дни24 04:42
Общество

ВОЗ: Более 24 тысяч человек в мире за сутки заразились коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 24,2 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа, умер 1061 человек.
Российская газета вчера в 20:30
Футбол

Итальянский эпидемиолог: «Фанаты не смогут посещать матчи до октября»

Думаю, фанаты не смогут посещать футбольные матчи до октября.
Евро-футбол.ру 16:50
Футбол

Дибала сообщил о заражении коронавирусом

Евро-футбол.ру 14:25
Здоровье

Названы болезни, повышающие опасность коронавируса

Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:02
Здоровье

В Липецкой области продлили запрет на работу детских игровых центров

Деятельность игровых залов, комнат и игротек в торговых центрах и объектах общественного питания. приостановлена до 12 апреля.
ГТРК Липецк вчера в 11:38
Технологии

Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10

Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Piter.tv вчера в 15:01
Кино

Фанат «Ходячих мертвецов» воссоздал постер первого сезона шоу

Атланта, США, 21 марта 2020, 11:42 — REGNUM Благодаря пандемии коронавируса фанату сериала «Ходячие мертвецы» удалось воссоздать знаменитый постер первого сезона, на котором изображена пустая автомагистраль Атланты (США).
REGNUM 04:42
Общество

Bloomberg узнал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Президент России Владимир Путин не будет просить Саудовскую Аравию "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство Bloomberg.
РИА Новости вчера в 21:56
Здоровье

Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы

News.ru 16:44
Общество

«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса

«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 государствами, прекратившими обработку международной почты из-за коронавируса.
Известия 14:12
Политика

Сергей Лавров стал Героем труда

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Российская газета 11:38
Общество

Волосожар и Траньков хотят вернуться из США в Россию из-за коронавируса

Газета.Ru 17:35
Наука

Окаменелость предка кур и уток обнаружили в каменоломне

Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16:45
Политика

ЦИК увеличит срок голосования по Конституции

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по изменению Конституции — этот день будет нерабочим.
БИЗНЕС Online вчера в 04:50
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