Общество
ANNA-NewsСША могут ввести санкции против России за дестабилизацию рынка нефти
США думают над вмешательством в нефтяную войну России и Саудовской Аравии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. Один из возможных способов – расширение санкций против РФ за «дестабилизацию мирового рынка нефти».
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в ценовую нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией для стабилизации рынков, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.Forbes19 марта в 13:02
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Футбол
От коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca.
Игры
Стартовала предварительная загрузка Half-Life: Alyx
Футбол
Футболист «Айнтрахта» заразился коронавирусом
Франкфуртский футбольный клуб «Айнтрахт» сообщил о выявлении у одного из игроков коронавируса.
Армия и оружие
Два российских танка включили в рейтинг лучших танков мира
В число шести самых мощных и продвинутых танков в мире попали сразу две российские машины. Речь идет о Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв".
Общество
Еще один народный депутат Украины заражен коронавирусом
Народный депутат Украины Сергей Вельможный заразился коронавирусом.
Политика
Соловьев ответил цитатой из басни Крылова на обвинения США
Российский журналист Владимир Соловьев ответил на обвинения Госдепартамента США моралью из басни Крылова «Волк и Ягненок».
Армия и оружие
Вооруженные силы Украины будут патрулировать города из-за коронавируса
Военнослужащих вооруженных сил Украины привлекут при обеспечении порядка во время карантина, говорится в сообщении Министерства обороны страны.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Наука
Миссия Кластер зафиксировала обилие железа вокруг Земли
Спутник JAXA / NASA Geotail, который провел более 25 лет, наблюдая за магнитной средой Земли, обнаружил одноионизированное железо в геопространстве в 2017 году.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Здоровье
В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом
Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Экономика
В начале апреля Сбербанк запустит операции в Системе быстрых платежей
В первых числах апреля Сбербанк запустит клиентский сервис Системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщается на сайте банка.
Армия и оружие
Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом
"По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.
Футбол
АПЛ планирует возобновить сезон 1 июня
Руководство Английской премьер-лиги планирует (АПЛ) возобновить сезон 1 июня, сообщает The Telegraph.
Общество
ВОЗ: Более 24 тысяч человек в мире за сутки заразились коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 24,2 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа, умер 1061 человек.
Футбол
Итальянский эпидемиолог: «Фанаты не смогут посещать матчи до октября»
Думаю, фанаты не смогут посещать футбольные матчи до октября.
Футбол
Дибала сообщил о заражении коронавирусом
Здоровье
Названы болезни, повышающие опасность коронавируса
Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
Здоровье
В Липецкой области продлили запрет на работу детских игровых центров
Деятельность игровых залов, комнат и игротек в торговых центрах и объектах общественного питания. приостановлена до 12 апреля.
Технологии
Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10
Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Кино
Фанат «Ходячих мертвецов» воссоздал постер первого сезона шоу
Атланта, США, 21 марта 2020, 11:42 — REGNUM Благодаря пандемии коронавируса фанату сериала «Ходячие мертвецы» удалось воссоздать знаменитый постер первого сезона, на котором изображена пустая автомагистраль Атланты (США).
Общество
Bloomberg узнал о жесткой позиции России в нефтяной войне
Президент России Владимир Путин не будет просить Саудовскую Аравию "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство Bloomberg.
Общество
«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса
«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 государствами, прекратившими обработку международной почты из-за коронавируса.
Политика
Сергей Лавров стал Героем труда
Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Наука
Окаменелость предка кур и уток обнаружили в каменоломне
Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Политика
ЦИК увеличит срок голосования по Конституции
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по изменению Конституции — этот день будет нерабочим.