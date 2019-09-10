Политика

Вести.ФинансВести.ФинансСША могут ввести санкции против «Роснефти»

США допускают возможность введения санкций против "Роснефти", поскольку компания наращивает объемы торговли венесуэльской нефтью, заявил специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
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В МИД оценили заявления США о возможности новых санкций против «Роснефти»

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США могут ввести санкции против «Роснефти»

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В США допустили введение санкций против «Роснефти»

URA.Ruвчера в 06:02

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Ведомостивчера в 08:03
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 06:53, Вашингтон
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В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных

Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
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Шотландский суд: работа парламента Британии остановлена незаконно

Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента является незаконным.
REGNUM 06:09
Политика

Отмена российского продэмбарго для ЕС — тонкий вопрос, заявил Медведев

"Будем принимать сбалансированное решение, но вестись на всякого рода разговоры и провокации не будем точно", - пообещал Медведев.
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Происшествия

На Украине прогремело четыре взрыва на складах Минобороны

Четыре взрыва произошли на складах Минобороны Украины в Винницкой области, пострадавших нет, сообщил в среду представитель ведомства Александр Мотузяник.
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Космос

Умер запустивший Гагарина в космос академик

Lenta.ru 05:16
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Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти

По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.
ФедералПресс 05:10
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

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Украина приостановила разрыв отношений с Россией

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru вчера в 23:01
Футбол

Футболист-гей: позор, что президент ФФФ различает гомофобию и расизм

Бывший футболист сборной Франции Оливье Руйе, после окончания карьеры сделавший каминг-аут, подверг критике президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре, который недоволен остановками матчей Лиги 1 из-за гомофобии, но разделяет мнение об остановке матчей из-за проявлений расизма.
Чемпионат вчера в 14:34
Экономика

Гонконгская фондовая биржа предложила Лондонской бирже объединиться

Фондовая биржа Гонконга предложила Лондонской бирже объединиться.
RT на русском 05:19
Политика

«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal

Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 14:30
Транспорт

В России могут ужесточить наказание за нарушения ПДД

Правительство поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушения правил дорожного движения, если в машине находятся несовершеннолетние.
RT на русском 03:56
Общество

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
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Политика

Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности.
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Киберспорт

В Civilization VI появился режим королевской битвы

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Происшествия

В Крыму ищут унесенного в море подростка

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Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 миллиардов рублей

Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
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Кремль посоветовал не проецировать на все общество речь Дудя на премии GQ

В Кремле не преувеличивают значение светских мероприятий, таких как премия журнала GQ, на которой журналист Юрий Дудь выступил с речью о полицейском произволе.
РБК 05:53
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Макгрегор резко отреагировал на заявление Порье

Макгрегор резко отреагировал на заявление Порье о желании провести с ним реванш, заявив, что за 90 секунд отправит того на канвас.
Нур 05:32
Общество

В Норильске выпал первый снег и началась метель

Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Экономика

Депутаты Колымы намерены увеличить прожиточный минимум пенсионеров

По расчётам минтруда и социальной политики Магаданской области, в 2020 году прожиточный минимум составит 15 943 рубля — увеличение почти на 500 рублей.
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Авто

San Yuan Concept воплотил в себе дизайн трех стилей автомобилей

На первый взгляд стиль кажется оригинальным.
ГЛАС.RU 09 сентября в 15:55
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В правительство внесли план действий по стимулированию экономики

Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.
РИА Новости 06:29
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Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину

Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.
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Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
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Армия и оружие

КНДР испытала сверхбольшую реактивную систему залпового огня

За пусками следил лично глава республики Ким Чен Ын, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».
Эхо Москвы вчера в 18:13
Политика

Захарова обвинила Болтона в распространении фейков о России

Джон Болтон, который подал в отставку с поста помощника американского президента по нацбезопасности, скрывал истинное положение дел в США и распространял фейковую информацию о России.
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Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 09 сентября в 06:48
Путешествия

Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
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Малкин готов был уйти из «Питтсбурга»

Российский форвард ХК «Питтсбург» Евгений Малкин готов был уйти из клуба, если бы в команде остался нападающий Фил Кессел.
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