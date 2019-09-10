США допускают возможность введения санкций против "Роснефти", поскольку компания наращивает объемы торговли венесуэльской нефтью, заявил специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

США могут ввести санкции против «Роснефти»

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