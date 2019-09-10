Политика
Вести.ФинансСША могут ввести санкции против «Роснефти»
США допускают возможность введения санкций против "Роснефти", поскольку компания наращивает объемы торговли венесуэльской нефтью, заявил специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 07:29, Вашингтон
Космос
Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости вчера в 06:50
Политика
В Улан-Удэ продолжается митинг в защиту сторонников якутского шамана
Накануне.Ru вчера в 02:59
Политика
В Кремле оценили вероятность нормализации отношений России и Украины
Говорить о нормализации отношений между Россией и Украиной еще рано, но есть повод «для сдержанного оптимизма», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Rambler News Service 06:57
Политика
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, о чем написал в своем Twitter.
Суть событий вчера в 12:25
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
РБК вчера в 05:50
Армия и оружие
ВВС США нанесли мощные авиаудары по позициям ИГИЛ в Ираке
ВВС США нанесли мощные авиационные удары по позициям запрещенной в России террористической организации ИГИЛ в провинции Саладин, расположенной к северу от Багдада.
ANNA-News вчера в 15:17
Политика
Путин освободил Карасина от должности замглавы МИД России
«Освободить Карасина Григория Борисовича от должности статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел России», — говорится в тексте указа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
RT на русском вчера в 10:15
Политика
Медведев: темпы развития экономики не соответствуют уровню задач
Темпы развития экономики России в настоящее время не соответствуют уровню поставленных задач, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 05:07
Религия
Патриарх возглавит литургию в день Усекновения главы Иоанна Предтечи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день Усекновения главы Иоанна Предтечи возглавит праздничную литургию, которая пройдет в столичном Иоанно-Предтеченском женском монастыре.
РИА Новости 04:08
Шоу-бизнес
В Сети появилось приглашение на свадьбу Собчак и Богомолова
В Интернете в доступе оказалось официальное свадебное приглашение, которое Ксения Собчак и Константин Богомолов разослали гостям.
Телепрограмма 09 сентября в 11:23
Происшествия
Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины
Четыре взрыва произошли на складах минобороны Украины в Винницкой области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:10
Теннис
Т. Надаль: Медведев был ближе к победе, чем Рафа
Чемпионат 04:36
Армия и оружие
В СК раскрыли причастность офицера ВСУ к еще одному преступлению
В Следственном комитете (СК) России установили причастность командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) к еще одному преступлению.
Известия 05:33
Шоу-бизнес
Тарасов пытается продать дом за счет имени Бузовой
Риелтор по имени Егор сообщил, что футболист Дмитрий Тарасов пытается продать свой дом в Подмосковье, который когда-то строил вместе с телеведущей Ольгой Бузовой, за 250 миллионов рублей.
Телепрограмма вчера в 23:12
Политика
В Кремле посмотрели фильм Дудя о Беслане
Президент России Владимир Путин не видел фильма журналиста Юрия Дудя о теракте в Беслане, однако ленту посмотрел пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Газета.Ru 06:07
Общество
Россияне стали реже разводиться из-за бедности
В России люди разводятся чаще, чем в других странах.
Lenta.ru 03:17
Происшествия
Полиция опровергла нападение на инкассаторов в Подмосковье
О нападении ранее сообщил источник «Интерфакса». Он утверждал, что у инкассаторов похитили около 15 млн руб.
Коммерсантъ 02:53
Общество
В МГУ опровергли заявление лектора о «нулевой зарплате»
Слова лектора исторического факультета МГУ Аскольда Иванчика о «нулевой зарплате» в вузе не соответствуют действительности.
РБК 02:43
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
BFM.ru вчера в 03:30
Общество
Синоптики предупредили о похолодании в Москве
«Возможно, и во второй половине пятницы уже произойдет смещение холодного фронта и понижение температуры примерно на –-5 градусов», — цитирует Вильфанда ТАСС.
Известия 04:55
Гаджеты
Apple работает над гарнитурой виртуальной реальности
Специалисты компании Apple ведут работу по созданию гарнитуры виртуальной реальности.
Актуальные Новости 05:45
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета 09 сентября в 09:18
Гаджеты
Компания Oppo представила новый смартфон Oppo A9
Китайский компания Oppo показала своё новое устройство — Oppo A9.
ITZine.ru вчера в 10:43
Политика
«Шпион» США Смоленков мог иметь доступ к «чувствительной» информации
Бывший российский чиновник Олег Смоленков, который, по данным американских СМИ, был завербован США и вывезен за рубеж, а также долгое время являлся ценным информатором ЦРУ, последние пять лет работал главным советником в аппарате помощника президента Юрия Ушакова.
REGNUM 05:30
Происшествия
В старинных башнях «Бутырки» обнаружили заключенных
Члены Общественной наблюдательной комиссии (OHK) Москвы обнаружили арестантов, содержащихся в нефункционирующих помещениях в старинных башнях московского СИЗО-2, так называемой Бутырке.
Известия 02:54
Армия и оружие
Омский «Сатурн» с зениток перейдет на гражданскую продукцию
Стороны намерены создавать условия для развития научно-технического и инновационного потенциала промышленности Омской области и концерна, создания благоприятного инвестиционного климата, реализации инвестиционных проектов на площадке ПАО «Сатурн» под перспективное развитие производства спецтехники, расширение номенклатуры гражданской продукции, создание коммерческих проектов.
Омскрегион 06:53
Политика
США ввели санкции против российских следователей
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух сотрудников следственных органов России, заявил Госдепартамент.
Взгляд.ру вчера в 11:12
Происшествия
В Крыму ищут унесенного в море подростка
РИА Новости 02:17
Общество
Медведев высказался о короткой рабочей неделе
Нынешнее трудовое законодательство не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на «России 24».
Lenta.ru 06:41