Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША могут ввести санкции против «Роснефти»

В пакете с другими мерами не исключается введение санкций в отношении «Роснефти». О возможности таких мер заявил также помощник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 20:01, Ашберн
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Бывший член Палаты представителей конгресса США от штата Иллинойс Уильям Джозеф Уолш отказался от дальнейшего участия в борьбе за пост президента США в качестве претендента от Республиканской партии.
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Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Италии Джузеппе Конте закрыть представительства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщила пресс-служба украинского лидера.
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Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
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Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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В Казахстане в н.п. Масанчи неизвестные открыли огонь по мирным жителям.
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В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы

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