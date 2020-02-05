В пакете с другими мерами не исключается введение санкций в отношении «Роснефти». О возможности таких мер заявил также помощник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен.

США могут ввести санкции против «Роснефти»

Экономика Минпромторг заявил о способности России утроить выпуск медмасок Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российские производители способны нарастить производство защитных масок почти втрое — до 900 млн штук в год.

Происшествия На западе Украины два человека ранены в ходе перестрелки Как сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, раненные — помощник бывшего депутата Верховной рады Украины Михаила Ланьо Артур Пашкуляк и его телохранитель.

Экономика Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

Политика Один из соперников Трампа выбыл из предвыборной гонки Бывший член Палаты представителей конгресса США от штата Иллинойс Уильям Джозеф Уолш отказался от дальнейшего участия в борьбе за пост президента США в качестве претендента от Республиканской партии.

Политика Зеленский попросил Италию закрыть представительства ДНР и ЛНР Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Италии Джузеппе Конте закрыть представительства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщила пресс-служба украинского лидера.

Авто АвтоВАЗ приостановит производство на два дня Отечественный автопроизводитель приостановит производство на одной из сборочных линий 7 и 8 февраля.

Шоу-бизнес Кристину Асмус в купальнике сравнили с Памелой Андерсон Кристина вряд ли ожидала такой реакции, но ее всерьез начали сравнивать с Памелой Андерсон и говорить о том, что Асмус справилась бы с ролью спасательницы Малибу.

Политика В Праге площадь перед посольством России назовут в честь Немцова Власти Праги намерены переименовать площадь Pod kaštany (Под каштанами), на которой расположено посольство России в Чехии, в площадь Бориса Немцова, сообщил в пятницу журналистам приматор (глава) столицы Зденек Гржиб.

Общество Защита израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ Адвокаты гражданки Израиль Наамы Иссахар, осужденной за контрабанду наркотиков и помилованной президентом России, намеревается подать кассационную жалобу на приговор, а также обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Происшествия В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.

Армия и оружие В ЛНР четыре ополченца погибли в ходе обстрела со стороны ВСУ Четыре ополченца погибли и четверо ранены в пятницу в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Кино Киану Ривз засветился на съемках «Матрицы 4» Коммерческий успех «Матрицы» дал «зелёный свет» для создания продолжений (сюжетные намётки трилогии задумывались авторами изначально, однако студия требовала определиться с результатами проката первого фильма).

Авто Kia показала обновлённый седан Kia Cadenza Корейский автопроизводитель представил обновлённый Kia Cadenza для американского рынка, презентация состоялась в рамках автосалона в Чикаго.