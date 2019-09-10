Во время трансляции телефонного брифинга в Бельгии во вторник, 10 сентября, специальный представитель Америки по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил о возможных санкциях в отношении «Роснефти» из-за ее торговых отношений с латиноамериканским государством.

США могут ввести санкции против «Роснефти» из-за торговли с Венесуэлой

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