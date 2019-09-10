Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал озвученные Соединенными Штатами угрозы ввести санкции против компании «Роснефть». Угрозы в адрес российской компании прозвучали во вторник на телефонном брифинге спецпредставителя США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

В МИД РФ отреагировали на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»

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