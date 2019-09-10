Политика
Экономика сегодняВ МИД РФ отреагировали на угрозы США ввести санкции против «Роснефти»
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал озвученные Соединенными Штатами угрозы ввести санкции против компании «Роснефть». Угрозы в адрес российской компании прозвучали во вторник на телефонном брифинге спецпредставителя США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
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Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК
Госдеп США объявил о введении санкций против двух высокопоставленных сотрудников Следственного комитета по Сургуту, обвиняя их в коррупции и нарушении прав человека.
РИА Новости вчера в 11:21
Политика
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь
Госдума проверит деятельность оппозиционеров Алексея Навального и Любови Соболь.
Российская газета вчера в 08:27
Происшествия
Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн рублей
Столичное управление Роспотребнадзора оштрафовало компанию Healthy Food, которая через сеть вендинговых автоматов продавала продукты питания в офисных центрах столицы, на сумму порядка 2 млн рублей из-за отравлений сотрудников офисов.
ТАСС вчера в 23:35
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК вчера в 09:14
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Кино
Во Владивосток прибыл Константин Хабенский и другие знаменитые актеры
Primpress.ru вчера в 21:37
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Политика
Новак назвал дату проведения консультаций с ЕК и Украиной по газу
Глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что Москва готова провести 19 сентября трёхсторонние консультации по газу с Еврокомиссией и Украиной.
Московский Комсомолец 03:02
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53
Финансы
Рынок акций РФ слегка снижается в начале дня
Рынок акций РФ незначительно снижается в начале дня, несмотря на умеренное повышение рынка нефти.
ПРАЙМ 03:14
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась в соцсети после слухов об онкологии
По слухам, страшная болезнь настигла артистку после рождения дочери Милы.
Woman.ru вчера в 06:32
Политика
Музеи Крыма представили новые доказательства по делу о скифском золоте
Музеи Крыма направили в Апелляционный суд Амстердама новые доказательства о принадлежности коллекции скифского золота, сообщил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
RT на русском вчера в 22:24
Происшествия
В московском метро произошел сбой системы оплаты проезда
Утром в среду на некоторых станциях московского метро произошел сбой в системе бесконтактной оплаты за проезд на турникетах, сообщила около 10:00 пресс-служба предприятия.
Интерфакс 03:49
Общество
В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть
Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:48
Гаджеты
Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
11-е поколение iPhone получило чип A13 Bionic.
Собака.ru вчера в 14:51
Происшествия
В Красноярском крае найдено тело начальника поселковой полиции
В Красноярском крае найден мертвым начальник полиции поселка Краснокаменск Красноярского края.
Российская газета 02:33
Политика
Экс-акционеры ЮКОСа обвинили Россию в секретных сделках со свидетелями
По версии GML, российские власти, предположительно, заключили секретные соглашения со свидетелями, после которых те дали показания в выгодном для России свете.
РБК 00:44
Политика
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, о чем написал в своем Twitter.
Суть событий вчера в 12:25
Общество
Россияне стали реже разводиться из-за бедности
В России люди разводятся чаще, чем в других странах.
Lenta.ru 03:17
Космос
Робот «Федор» больше не полетит в космос
Робот "Федор", который недавно побывал на МКС, больше в космос не полетит, рассказал РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
РИА Новости 03:37
Происшествия
В Ленобласти в автопарке сгорели 12 автобусов
Российская газета 02:37
Гаджеты
Oppo представила новый смартфон Oppo A9
Компания Oppo представила новый смартфон A9. Как сообщает iXBT, новинка будет оборудована платформой Qualcomm Snapdragon 665.
UfacityNews.ru 02:22
Здоровье
Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественную медпомощь
По данным издания, Минздрав планирует штрафовать государственные лечебные учреждения за несоответствие требованиям, которые охватывают все этапы оказания медицинской помощи: от первичного осмотра пациента до его выписки и установления инвалидности.
Профиль 01:59
Религия
Усекновение главы Иоанна Предтечи: смысл и традиции православного праздника
11 сентября (29 августа по старому стилю) православные христиане вспоминают гибель пророка Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Мессии и крестил в водах реки Иордан Иисуса Христа.
ТАСС 01:15
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru 09 сентября в 14:56
Общество
Православным россиянам захотели добавить еще один выходной
Авторы законопроекта подчеркивают, что «в настоящее время более 10 процентов населения следуют строгим предписаниям соблюдения длительного периода поста перед религиозным православным праздником Пасхи», что означает для россиян «психологическое эмоциональное напряжение духовных сил» и «сильный эмоциональный положительный всплеск».
Lenta.ru 09 сентября в 08:18