США допускают возможность введения санкций против "Роснефти", поскольку компания наращивает объемы торговли венесуэльской нефтью, заявил специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

США могут ввести санкции против «Роснефти»

Политика Украина приостановила расторжение соглашений с Россией Киев начал их одностороннюю денонсацию в 2014 году после присоединения Крыма к РФ и начала конфликта в Донбассе.

Политика В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.

Религия Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник 11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Политика Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, о чем написал в своем Twitter.

Политика Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину (т.е. Западный берег реки Иордан) и северную часть Мертвого моря в случае победы его партии «Ликуд» на предстоящих парламентских выборах.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Общество В Норильске выпал первый снег и началась метель Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.

Политика Правительство Японии в полном составе ушло в отставку Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, передает государственная телерадиокомпания NHK.

Экономика Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.

Авто Озвучены цены на обновленный Lexus RX для РФ Японская компания Lexus начала прием заказов в России на обновленный премиальный кроссовер Lexus RX, который поступит в продажу осенью 2019 года.

Происшествия Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн рублей Столичное управление Роспотребнадзора оштрафовало компанию Healthy Food, которая через сеть вендинговых автоматов продавала продукты питания в офисных центрах столицы, на сумму порядка 2 млн рублей из-за отравлений сотрудников офисов.

Политика Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией "Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.

Политика Богдан показал, как на него надели наручники в Сен-Тропе Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан продолжает троллить украинцев, напоминая им о своей недавней поездке во французский Сен-Тропе, которая совпала с празднованием «Дня незалежности».

Наука Обнаружены следы самого древнего и массового вымирания на Земле Ученые обнаружили следы самого древнего и массового вымирания на Земле.

Авто FAW представил электрокросс E115 и гибридный суперкар S9 В 2013 году появилась первая гражданская модель — седан H7. В этом году Hongqi представил три кроссовера - HS5, HS7 и электрокар E-HS3.

Авто Toyota продала в России 400-тысячную Camry В августе 2019 года совокупные продажи бизнес-седана Toyota Camry через официальную дилерскую сеть Тойота в России превысили 400 тыс. автомобилей.

Наука Ученые выяснили, чем опасен каждый килограмм жира на животе Ученые выяснили и сообщили СМИ, как лишние килограммы жира на животе влияют на здоровье человека и жизнь в целом, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Политика Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.

Гаджеты На презентации Apple представили игровой сервис Arcade В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.

Политика Эксперт оценил решение суда в ЕС ограничить права «Газпрома» по OPAL В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа "Газпрома" к OPAL, однако 10 сентября суд ЕС отменил решение.

Путешествия Посол объяснил участившиеся случаи гибели российских туристов в Турции Возросшее количество смертей россиян в Турции связано с увеличением туристического потока из России.

Происшествия В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.