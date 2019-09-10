Политика
Вести.ФинансСША могут ввести санкции против «Роснефти»
США допускают возможность введения санкций против "Роснефти", поскольку компания наращивает объемы торговли венесуэльской нефтью, заявил специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
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США допустили введение санкций против «Роснефти» из-за сотрудничества с Венесуэлой
Новая газетавчера в 06:26
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 02:23, Вашингтон
Политика
Украина приостановила расторжение соглашений с Россией
Киев начал их одностороннюю денонсацию в 2014 году после присоединения Крыма к РФ и начала конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 01:49
Политика
В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
Аргументы недели вчера в 04:02
Гаджеты
Компания Apple представила новые iPhone и iPad
URA.Ru вчера в 14:36
Религия
Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета вчера в 16:51
Политика
Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, о чем написал в своем Twitter.
Суть событий вчера в 12:25
Политика
Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину (т.е. Западный берег реки Иордан) и северную часть Мертвого моря в случае победы его партии «Ликуд» на предстоящих парламентских выборах.
РБК вчера в 14:08
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Общество
В Норильске выпал первый снег и началась метель
Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Политика
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку, передает государственная телерадиокомпания NHK.
РБК 00:05
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Авто
Озвучены цены на обновленный Lexus RX для РФ
Японская компания Lexus начала прием заказов в России на обновленный премиальный кроссовер Lexus RX, который поступит в продажу осенью 2019 года.
Автоновости дня вчера в 09:09
Происшествия
Роспотребнадзор оштрафовал Healthy Food почти на 2 млн рублей
Столичное управление Роспотребнадзора оштрафовало компанию Healthy Food, которая через сеть вендинговых автоматов продавала продукты питания в офисных центрах столицы, на сумму порядка 2 млн рублей из-за отравлений сотрудников офисов.
ТАСС вчера в 23:35
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
Общество
Умер фотограф-документалист Роберт Франк
ТАСС вчера в 09:24
Политика
Богдан показал, как на него надели наручники в Сен-Тропе
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан продолжает троллить украинцев, напоминая им о своей недавней поездке во французский Сен-Тропе, которая совпала с празднованием «Дня незалежности».
Rusvesna.su 01:56
Общество
Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
Газета.Ru 09 сентября в 15:17
Наука
Обнаружены следы самого древнего и массового вымирания на Земле
Ученые обнаружили следы самого древнего и массового вымирания на Земле.
Ugpressa.ru вчера в 16:12
Авто
FAW представил электрокросс E115 и гибридный суперкар S9
В 2013 году появилась первая гражданская модель — седан H7. В этом году Hongqi представил три кроссовера - HS5, HS7 и электрокар E-HS3.
CarsWeek.ru вчера в 13:14
Музыка
Билли Айлиш по просьбе Ивана Урганта исполнила русскую версию Bad Guy
Sunmag.me вчера в 11:42
Авто
Toyota продала в России 400-тысячную Camry
В августе 2019 года совокупные продажи бизнес-седана Toyota Camry через официальную дилерскую сеть Тойота в России превысили 400 тыс. автомобилей.
SpeedMe вчера в 14:10
Наука
Ученые выяснили, чем опасен каждый килограмм жира на животе
Ученые выяснили и сообщили СМИ, как лишние килограммы жира на животе влияют на здоровье человека и жизнь в целом, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:06
Футбол
Молодежная сборная России сыграет с Болгарией в отборе на Евро-2021
Нева Спорт 09 сентября в 22:30
Политика
Китай освободит ряд товаров из США от дополнительных пошлин
Власти Китая намерены освободить некоторые американские товары от дополнительных пошлин, говорится в сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
REGNUM 02:12
Шоу-бизнес
Домработница Петросяна подозревает Степаненко в колдовстве
Аргументы недели вчера в 14:57
Гаджеты
На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.
NewInform вчера в 13:42
Политика
Эксперт оценил решение суда в ЕС ограничить права «Газпрома» по OPAL
В октябре 2016 года Еврокомиссия одобрила расширение доступа "Газпрома" к OPAL, однако 10 сентября суд ЕС отменил решение.
Москва 24 вчера в 10:09
Путешествия
Посол объяснил участившиеся случаи гибели российских туристов в Турции
Возросшее количество смертей россиян в Турции связано с увеличением туристического потока из России.
РБК 01:14
Происшествия
В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных
Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Происшествия
Налетчики на BMW напали на инкассаторов в Подмосковье
В Щелкове двое мужчин напали на инкассаторов и похитили, по предварительным данным, около 15 млн рублей.
Интерфакс 01:09