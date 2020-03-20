Общество

ANNA-NewsANNA-NewsСША могут ввести санкции против России за дестабилизацию рынка нефти

США думают над вмешательством в нефтяную войну России и Саудовской Аравии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. Один из возможных способов – расширение санкций против РФ за «дестабилизацию мирового рынка нефти».
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в ценовую нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией для стабилизации рынков, пишет
 The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Forbes19 марта в 13:02

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Forbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти

РИА Новостивчера в 09:07

США могут ударить по экономике РФ с саудовской подачи

News.ruвчера в 08:01

США задумались о новых санкциях против России из-за обвала цен на нефть

Forbes19 марта в 13:36

WSJ узнала об обсуждении в США санкций против России из-за цен на нефть

РБК19 марта в 15:06

WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть

Коммерсантъ19 марта в 14:59

WSJ: США могут ввести антироссийские санкции для стабилизации цен на нефть

ТАСС19 марта в 14:27

Эксперт назвал причины санкций США из-за падения цен на нефть

REGNUMвчера в 08:15
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 22:52, Ашберн
Политика

Песков назвал причину решения России о помощи Италии

Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями.
РБК 15:48
Общество

Россияне с лайнера Costa Pacifica вылетели в Москву

«Все 37 российских и 4 белорусских туриста, утром 21:03 сошедшие в Генуе с круизного лайнера «Коста Пачифика», прибыли в Рим и вылетели в Москву», — указано в тексте.
RT на русском 19:56
Общество

Выздоровевшая от коронавируса врач подробно описала симптомы

Lenta.ru 16:44
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
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Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов

Известия 22:20
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Два человека погибли под лавиной на Камчатке

Lenta.ru 03:41
Энергетика

Белоусов возложил вину за обвал цен на нефть на «арабских партнеров»

Как подчеркнул Белоусов, Россия никогда не ставила перед собой цель добиться снижения цен на нефть.
РИА Новости 19:43
Здоровье

Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице

Lenta.ru вчера в 06:56
Общество

«Аэрофлот» приостановил полеты еще в ряд стран

Ранее Ростуризм призвал россиян не выезжать из страны в связи с распространением коронавируса.
Известия 16:30
Политика

National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160

В настоящее время Россия работает над модернизацией Ту-160, на которые будут установлены улучшенные двигатели и авионика, отмечает автор статьи.
РИА Новости 22:34
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Происшествия

Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru вчера в 11:17
Происшествия

На Сахалине оторвалась льдина с десятками рыбаков

Льдина, на которой были несколько десятков рыболовов, оторвалась на Сахалине. Об этом сообщает агентство Sakh.com.
Газета.Ru 21:41
Общество

США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом

Соединенные Штаты стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заболевания коронавирусом.
ТАСС 21:54
Политика

Новый министр обороны Словакии не хочет «ада» в отношениях с Россией

Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что хочет иметь взвешенные отношения с Россией, как и с любой другой страной.
РИА Новости 16:41
Общество

В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека

Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
REGNUM 19 марта в 23:36
Политика

Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM 06:41
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

В России начались испытания прототипов вакцины против коронавируса. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
РИА Стрела вчера в 03:42
Политика

Немецкий журналист оценил действия России в борьбе с коронавирусом

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболели 53 человек.
РБК 22:31
Происшествия

В Барнауле ночью сгорел частный дом

Отмечается, что инцидент произошел на улице Пролетарской, 244.
Алтапресс 21:32
Происшествия

В Татарии выявили пять новых случаев коронавируса

Казань, 21 марта 2020, 17:13 — REGNUM В Татарии зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 10:13
Шоу-бизнес

Поклонники перестали узнавать Татьяну Догилеву

Пользователи, разумеется, актрису не узнали, а некоторые, так и вообще, написали, что на снимке запечатлена вообще не она.
Bimru.ru 06:54
Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 09:36
Общество

«20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм

Оставшиеся серии покажут в большом итоговом фильме, который выпустят весной, сообщает ТАСС.
РЕН ТВ вчера в 05:33
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Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru 06:46
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Пеле назвал Роналду лучшим футболистом современности

iReactor вчера в 11:18
Здоровье

Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых

Невские Новости 14:05
Армия и оружие

Два российских танка попали в рейтинг лучших танков мира

Издание Мilitary Watch Magazine включило два российских танка в рейтинг лучших танков мира.
Газета.Ru 09:12
Музыка

Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

Evo-rus.com 09:18
Общество

В Хабаровском крае подтвержден четвертый случай коронавируса

В субботу, 21 марта, на сайте федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека появилась информация, что в Хабаровском крае официально подтвержден четвертый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Байкал24 20:30
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