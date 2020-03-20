с чего всё началось

США думают над вмешательством в нефтяную войну России и Саудовской Аравии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. Один из возможных способов – расширение санкций против РФ за «дестабилизацию мирового рынка нефти».

США могут ввести санкции против России за дестабилизацию рынка нефти

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