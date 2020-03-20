Общество
ANNA-NewsСША могут ввести санкции против России за дестабилизацию рынка нефти
США думают над вмешательством в нефтяную войну России и Саудовской Аравии, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. Один из возможных способов – расширение санкций против РФ за «дестабилизацию мирового рынка нефти».
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в ценовую нефтяную войну между Россией и Саудовской Аравией для стабилизации рынков, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.Forbes19 марта в 13:02
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Политика
Песков назвал причину решения России о помощи Италии
Решение Владимира Путина помочь Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 вызвано гуманитарными соображениями.
Общество
Россияне с лайнера Costa Pacifica вылетели в Москву
«Все 37 российских и 4 белорусских туриста, утром 21:03 сошедшие в Генуе с круизного лайнера «Коста Пачифика», прибыли в Рим и вылетели в Москву», — указано в тексте.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Космос
Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов
Происшествия
Два человека погибли под лавиной на Камчатке
Энергетика
Белоусов возложил вину за обвал цен на нефть на «арабских партнеров»
Как подчеркнул Белоусов, Россия никогда не ставила перед собой цель добиться снижения цен на нефть.
Здоровье
Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице
Общество
«Аэрофлот» приостановил полеты еще в ряд стран
Ранее Ростуризм призвал россиян не выезжать из страны в связи с распространением коронавируса.
Политика
National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160
В настоящее время Россия работает над модернизацией Ту-160, на которые будут установлены улучшенные двигатели и авионика, отмечает автор статьи.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Происшествия
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
Происшествия
На Сахалине оторвалась льдина с десятками рыбаков
Льдина, на которой были несколько десятков рыболовов, оторвалась на Сахалине. Об этом сообщает агентство Sakh.com.
Общество
США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом
Соединенные Штаты стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заболевания коронавирусом.
Политика
Новый министр обороны Словакии не хочет «ада» в отношениях с Россией
Новый министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что хочет иметь взвешенные отношения с Россией, как и с любой другой страной.
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека
Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
Политика
Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти
Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
Наука
В России начались испытания вакцины против коронавируса
В России начались испытания прототипов вакцины против коронавируса. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
Политика
Немецкий журналист оценил действия России в борьбе с коронавирусом
По данным сайта Стопкоронавирус.рф, в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболели 53 человек.
Происшествия
В Барнауле ночью сгорел частный дом
Отмечается, что инцидент произошел на улице Пролетарской, 244.
Происшествия
В Татарии выявили пять новых случаев коронавируса
Казань, 21 марта 2020, 17:13 — REGNUM В Татарии зарегистрировано пять новых случаев заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес
Поклонники перестали узнавать Татьяну Догилеву
Пользователи, разумеется, актрису не узнали, а некоторые, так и вообще, написали, что на снимке запечатлена вообще не она.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Общество
«20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм
Оставшиеся серии покажут в большом итоговом фильме, который выпустят весной, сообщает ТАСС.
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Футбол
Пеле назвал Роналду лучшим футболистом современности
Здоровье
Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых
Армия и оружие
Два российских танка попали в рейтинг лучших танков мира
Издание Мilitary Watch Magazine включило два российских танка в рейтинг лучших танков мира.
Общество
В Хабаровском крае подтвержден четвертый случай коронавируса
В субботу, 21 марта, на сайте федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека появилась информация, что в Хабаровском крае официально подтвержден четвертый случай заболевания коронавирусной инфекцией.