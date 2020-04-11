Политика
РЕН ТВСША пригрозили санкциями отказывающимся забирать своих граждан странам
На страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан из США, могут быть наложены санкции. Такой указ подписал в пятницу президент США Дональд Трамп, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
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Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Тюмени
Интерфакс вчера в 23:28
Энергетика
ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти
ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года.
RT на русском вчера в 15:13
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Общество
В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию
В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:56
Общество
В Крыму выявили новый случай заражения коронавирусом
В Ялте обнаружили новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших в Крыму выросло до 29.
RT на русском 03:31
Происшествия
Число заболевших коронавирусом в Брянской области выросло до 123
Как сообщил утром 11 апреля оперативный штаб, общее число зараженных достигло 124.
БрянскToday 01:50
Футбол
Международный кубок чемпионов отменен из-за пандемии коронавируса
Международный кубок чемпионов не состоится из-за пандемии корониавруса. Об этом сообщается в «твиттере» турнира.
Vprognoze.ru 02:01
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.
Piter.tv 08 апреля в 10:55
Шоу-бизнес
Семья Бабкиной потратила более полумиллиона рублей на ее лечение
Выяснилось, что сутки лечения обходятся ее близким в весьма солидную сумму — 25 тысяч рублей.
WomanHit.ru вчера в 11:15
Общество
В Москве увеличено число патрулей Росгвардии
Число сотрудников Росгвардии, патрулирующих улицы Москвы в период ограничительных мер, увеличено.
Интерфакс 02:55
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
Общество
В США установлен новый антирекорд смертности от коронавируса
В США установлен новый антирекорд смертности от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 21:45
Политика
В башкирском Салавате назначен новый и.о. главы администрации
Уфа, 11 апреля 2020, 10:31 — REGNUM В Салавате назначили нового и.о. главы администрации.
REGNUM 03:31
Общество
Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве
Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 13:09
Транспорт
Столичные власти решили частично ограничить въезд в Москву
Как сообщала Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на источник, близкий к МВД, этой ночью на каждый въезд в город планировалось поставить по две машины ДПС.
Эхо Москвы 00:43
Шоу-бизнес
Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами
Появилась информация, что Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами.
OAnews вчера в 11:27
Общество
Власти сообщили о 159 тыс. россиян под наблюдением из-за коронавируса
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России остаются 159 тыс. человек, сообщается в Telegram-канале федерального оперштаба по борьбе с заболеванием со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
РБК 02:41
Происшествия
В Челябинской области обнаружили шесть новых зараженных коронавирусом
В Челябинской области за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом, сообщается в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».
РБК 03:08
Общество
Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина
В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК вчера в 12:09
Происшествия
Более 60 пациентов выписали из больницы в Коммунарке за сутки
В больнице в Коммунарке находятся на лечении 462 пациента, за последние сутки выписали 61 человека.
ТАСС вчера в 02:08
Экономика
Правительство России выкупило половину акций Сбербанка
«50% обыкновенных акций ПАО Сбербанк (более 11,2 миллиарда акций) переданы правительству Российской Федерации 10 апреля 2020 года», – говорится в сообщении.
РИАМО вчера в 06:29
Общество
Крымчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции с 15 апреля
Со среды, 15 апреля, крымчан начнут штрафовать за нарушение режима повышенной готовности.
Парламентская газета 03:37
Кино
HBO Max запустится без эксклюзивного эпизода «Друзей»
Афиша Daily вчера в 19:35
Армия и оружие
Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии
"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Скильпарио, Спирано, Торре-Бульдоне", - говорится в сообщении.
РИА Новости 09 апреля в 22:05
Общество
С 11 апреля из-за коронавируса ограничили въезд в Ростов
С субботы, 11 апреля, сотрудники госавтоинспекции Ростовской области будут проверять все машины, въезжающие в Ростов, сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД.
Donnews.ru 02:11
Шоу-бизнес
Ида Галич похудела на 15 килограммов после родов
Блогер сильно комплексует из-за полных рук Звезда соцсетей Ида Галич поделилась с подписчиками результатами феноменального похудения после недавних первых родов.
WomanHit.ru вчера в 11:28
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13