Политика

РЕН ТВРЕН ТВСША пригрозили санкциями отказывающимся забирать своих граждан странам

На страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан из США, могут быть наложены санкции. Такой указ подписал в пятницу президент США Дональд Трамп, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
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США угрожают санкциями за отказ вывозить иностранных граждан

Российская газета03:00

США задумали ввести санкции против отказывающихся забирать своих граждан стран

Lenta.ruвчера в 20:53

США смогут вводить санкции против стран, которые не забирают своих граждан

Коммерсантъвчера в 21:37

США пригрозили санкциями отказавшимся забирать своих граждан странам

РБКвчера в 21:35

Вашингтон может ввести санкции против стран, отказывающихся забрать из США своих граждан

ТАССвчера в 21:04

США смогут вводить санкции в отношении стран, отказывающихся забирать своих граждан в условиях эпидемии

Эхо Москвы03:00

США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан

РИА Новостивчера в 20:31
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Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Тюмени

Интерфакс вчера в 23:28
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Энергетика

ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти

ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года.
RT на русском вчера в 15:13
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
3,8K
Общество

Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
1,2K
Общество

В Москве вводят пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
3,8K
Общество

В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию

В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:56
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Общество

В Крыму выявили новый случай заражения коронавирусом

В Ялте обнаружили новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших в Крыму выросло до 29.
RT на русском 03:31
2
Происшествия

Число заболевших коронавирусом в Брянской области выросло до 123

Как сообщил утром 11 апреля оперативный штаб, общее число зараженных достигло 124.
БрянскToday 01:50
3
Футбол

Международный кубок чемпионов отменен из-за пандемии коронавируса

Международный кубок чемпионов не состоится из-за пандемии корониавруса. Об этом сообщается в «твиттере» турнира.
Vprognoze.ru 02:01
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.
Piter.tv 08 апреля в 10:55
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Шоу-бизнес

Семья Бабкиной потратила более полумиллиона рублей на ее лечение

Выяснилось, что сутки лечения обходятся ее близким в весьма солидную сумму — 25 тысяч рублей.
WomanHit.ru вчера в 11:15
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Общество

В Москве увеличено число патрулей Росгвардии

Число сотрудников Росгвардии, патрулирующих улицы Москвы в период ограничительных мер, увеличено.
Интерфакс 02:55
12
Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
382
Общество

В США установлен новый антирекорд смертности от коронавируса

В США установлен новый антирекорд смертности от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 21:45
Политика

В башкирском Салавате назначен новый и.о. главы администрации

Уфа, 11 апреля 2020, 10:31 — REGNUM В Салавате назначили нового и.о. главы администрации.
REGNUM 03:31
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Происшествия

Пожар в ангарской колонии потушили

ТАСС 03:12
1,8K
Общество

Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве

Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 13:09
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Транспорт

Столичные власти решили частично ограничить въезд в Москву

Как сообщала Русская служба Би-Би-Си со ссылкой на источник, близкий к МВД, этой ночью на каждый въезд в город планировалось поставить по две машины ДПС.
Эхо Москвы 00:43
Шоу-бизнес

Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами

Появилась информация, что Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами.
OAnews вчера в 11:27
16
Общество

Власти сообщили о 159 тыс. россиян под наблюдением из-за коронавируса

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в России остаются 159 тыс. человек, сообщается в Telegram-канале федерального оперштаба по борьбе с заболеванием со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
РБК 02:41
2
Происшествия

В Челябинской области обнаружили шесть новых зараженных коронавирусом

В Челябинской области за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом, сообщается в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».
РБК 03:08
7
Общество

Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина

В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК вчера в 12:09
669
Происшествия

Более 60 пациентов выписали из больницы в Коммунарке за сутки

В больнице в Коммунарке находятся на лечении 462 пациента, за последние сутки выписали 61 человека.
ТАСС вчера в 02:08
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Экономика

Правительство России выкупило половину акций Сбербанка

«50% обыкновенных акций ПАО Сбербанк (более 11,2 миллиарда акций) переданы правительству Российской Федерации 10 апреля 2020 года», – говорится в сообщении.
РИАМО вчера в 06:29
2,7K
Общество

Крымчан начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции с 15 апреля

Со среды, 15 апреля, крымчан начнут штрафовать за нарушение режима повышенной готовности.
Парламентская газета 03:37
Кино

HBO Max запустится без эксклюзивного эпизода «Друзей»

Афиша Daily вчера в 19:35
Армия и оружие

Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии

"Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооруженных сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Скильпарио, Спирано, Торре-Бульдоне", - говорится в сообщении.
РИА Новости 09 апреля в 22:05
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Общество

С 11 апреля из-за коронавируса ограничили въезд в Ростов

С субботы, 11 апреля, сотрудники госавтоинспекции Ростовской области будут проверять все машины, въезжающие в Ростов, сообщили в отделе пропаганды регионального УГИБДД.
Donnews.ru 02:11
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Шоу-бизнес

Ида Галич похудела на 15 килограммов после родов

Блогер сильно комплексует из-за полных рук Звезда соцсетей Ида Галич поделилась с подписчиками результатами феноменального похудения после недавних первых родов.
WomanHit.ru вчера в 11:28
2
Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
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