Политика
Rostov gazetaСША могут выделить Гренландии $12,1 млн
Газета «Известия» пишет, что предварительно представительство будет курировать распределение пакета помощи, предназначенного для содействия развития энергетики и туризма Гренландии.
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США готовы выделить $12 млн. на противодействие России и Китаю в Арктике
ИА Красная Веснавчера в 23:56
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 19:42, Ашберн
Футбол
Джикия ответил на главный футбольный вопрос: Месси или Роналду
Спорт-Экспресс 16:53
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
Происшествия
Нацполиция Украины сняла с розыска видеоблогера Шария
Видеоблогера Анатолия Шария сняли с розыска на Украине.
Известия 16:00
Авто
Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»
Автоновости дня 03:01
Здоровье
В Петербурге заявили о перегруженности системы здравоохранения города
«Городская система здравоохранения перегружена в связи с ростом числа пациентов с симптомами новой коронавирусной инфекции COVID-19», — отмечается в сообщении.
Известия 12:45
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Здоровье
Камчатка получит более 200 млн рублей на борьбу с коронавирусом
Камчатский край получил уже два транша из федерального бюджета – около 125 миллионов рублей, всего же регион получит около 220 миллионов рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства края.
РИА Новости 06:56
Общество
Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится
Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает, что май может быть еще более сложным месяцем с точки зрения распространения коронавирусной инфекции и борьбы с ней.
Интерфакс 10:37
Здоровье
Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса
В сообщении депздрава подчеркивается: если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь.
Российская газета 09:13
Общество
«Союзмультфильм» хочет отобрать у Японии права на Чебурашку
Киностудия «Союзмультфильм» намерена вернуть права на использование образа Чебурашки, переданные японской компании более 15 лет назад, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе киностудии.
Ведомости 16:15
Шоу-бизнес
Водитель Бабкиной опроверг сообщения о своем заражении коронавирусом
Личный водитель певицы Надежды Бабкиной Валерий Князев опроверг сообщения о том, что его семья и он сам заразились коронавирусом.
Взгляд.ру 11:24
Космос
Титан может оказаться очень похожим на Марс
Популярная механика 21 апреля в 10:18
Политика
Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
Здоровье
За сутки в Алтайском крае коронавирусом заболели еще 8 человек
59 случаев заражения выявлено в Барнауле, еще 85 — на других территориях Алтайского края. Впервые случаи заражения зафиксированы в Яровом.
Kursk.com 03:07
Здоровье
Два новых случая коронавируса подтвердилось в Амурской области
23 апреля в Амурской области зарегистрировано два новых случая коронавируса - в Магдагачи и Белогорске.
Телепорт 03:48
Политика
Кадыров рассказал о первой встрече с Путиным
РИА Новости 17:49
Общество
Совфед и Минюст проработают вопрос о штрафах за брошенные автомобили
Совет Федерации и Министерство юстиции проработают внесение в обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) поправок, принятие которых позволит ввести на всей территории страны штрафы, которые сейчас взыскиваются только в некоторых регионах.
РБК 11:31
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Шоу-бизнес
Анна Семенович определила минимальный заработок для мужчины
Певица Анна Семенович рассказала о минимальном заработке для своего мужчины.
Lenta.ru 09:51
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Политика
Горбачев назвал виновников срыва перестройки
Срыв перестройки в свое время стал результатом действий ГКЧП и тех, кто воспользовался ситуацией после путча для развала страны, но это не перечеркивает ее значение, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
РИА Новости 06:42
Политика
Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра
Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском 15:43
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru вчера в 22:10
Общество
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
Происшествия
81 случай заражения коронавирусом подтвержден в Иркутской области
Еще один случай заражения коронавирусом подтвердился в Иркутской области.
Твой Иркутск вчера в 21:10
Происшествия
Почти на 2 млн рублей наворовал сои Смидовичского района ЕАО
В Ленинском районе сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Еврейской автономной области провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых, задержано пять граждан по подозрению в совершении различных видов преступлений, сообщили корр. РИА Биробиджан в пресс-службе управления Росгвардии по ЕАО.
РИА Биробиджан 17:30
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости вчера в 10:23
Авто
На техосмотре владельцы легковых авто сэкономят 1,5 млрд рублей
Новые правила прохождения регулярного техосмотра, принятые в связи с пандемией коронавируса, позволят российским автовладельцам сэкономить до 1,5 млрд рублей за 3 года, тогда как владельцы автобусов получат выгоду до 350 млн рублей за 5 лет.
SpeedMe вчера в 01:17