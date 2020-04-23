Политика

Rostov gazetaRostov gazetaСША могут выделить Гренландии $12,1 млн

Газета «Известия» пишет, что предварительно представительство будет курировать распределение пакета помощи, предназначенного для содействия развития энергетики и туризма Гренландии.
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США могут выделить Гренландии $12,1 млн

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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 19:42, Ашберн
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Киностудия «Союзмультфильм» намерена вернуть права на использование образа Чебурашки, переданные японской компании более 15 лет назад, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе киностудии.
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
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Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
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Еще один случай заражения коронавирусом подтвердился в Иркутской области.
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