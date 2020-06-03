Политика

Газета.RuГазета.RuСША могут запретить полеты китайским авиакомпаниям

США могут запретить пассажирские авиарейсы китайским компаниям с 16 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники. По имеющейся информации, Вашингтон объявит об этом 3 июня. Ранее США обвинили Китай в препятствовании возобновлению американских рейсов в страну, несмотря на спад коронавируса.
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Вашингтон запрещает авиакомпаниям из Китая летать в США с 16 июня

ТАСС15:04

США решили запретить полеты китайским авиакомпаниям

РБК12:53

США могут запретить полеты китайским авиакомпаниям

Газета.Ru09:53

США запретят китайским авиакомпаниям полеты в страну с 16 июня

Интерфакс11:36

Вашингтон решил запретить полеты китайских авиакомпаний в США

Известия10:19

Администрация Трампа может запретить авиакомпаниям Китая полеты в США

Вести.Ru10:55

Китайским авиакомпаниям собрались запретить полеты в США

Взгляд.ру09:55
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Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию

192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
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Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах

Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
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Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения.
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Происшествия

Протестующие в Лондоне устроили потасовку с полицией

Акция протеста в Лондоне против расизма переросла в потасовку перед резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит, сообщает телеканал Sky News.
Коммерсантъ 14:32
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Общество

Путин объявил ЧС федерального уровня после разлива топлива в Норильске

Президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации в Норильске после разлива дизельного топлива в реку Амбарная.
РИА Новости 10:50
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Общество

В ВОЗ допустили «разрушительную» вторую волну коронавируса

Женева, Швейцария, 3 июня 2020, 12:33 — REGNUM Существует угроза повторного всплеска коронавируса в мире, если вирус не купировать, то вторая волна может стать разрушительной.
REGNUM 05:33
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Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
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Киберспорт

Sea of Thieves вышла в Steam за 725 рублей

Sea of Thieves добралась до Steam, где её теперь можно приобрести за 725 рублей.
Игромания.ру 07:42
Политика

Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
Ведомости 12:12
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
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Экономика

Глава Wildberries попросила Путина о поддержке проекта технопарков

Глава онлайн-ритейлера Wildberries попросила президента России Владимира Путина о поддержке развития сети технопарков для производителей лёгкой промышленности, которую Wildberries планирует запустить по всей стране.
Rambler News Service 08:46
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Происшествия

По делу Флойда обвинения предъявлены еще троим полицейским

Генпрокурор штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения еще троим полицейским, находившимся рядом с сотрудником полиции Дереком Шовином, который задушил коленом афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, сообщила сенатор от штата Эми Клобушар.
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Общество

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Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
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Общество

Афроамериканец-миллиардер потребовал компенсации за рабство в США

В США первый миллиардер-афроамериканец Роберт Джонсон призвал власти выплатить своим соотечественникам внушительную компенсацию за вековое рабство.
РЕН ТВ 01 июня в 12:44
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Гаджеты

Realme готовит бюджетный 55-дюймовый Smart TV

Astera 12:55
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Экономика

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
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Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель

Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
Lenta.ru 14:34
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Экономика

The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»

«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК вчера в 08:50
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Общество

Смертность в Петербурге в мае выросла на 32% по отношению к 2019 году

Санкт-Петербург, 3 июня 2020, 22:07 — REGNUM Смертность в Петербурге от всех возможных причин по итогам мая 2020 года выросла на 32% по отношению к тому же периоду 2019 года.
REGNUM 15:07
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Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму

Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новости 12:02
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

РИА Новости вчера в 16:30
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Армия и оружие

Россия сохраняет за собой право на ответный ядерный удар

Россия сохраняет за собой право на применение ядерного оружия в ответ на аналогичную атаку по территории страны.
Газета.Ru вчера в 09:16
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Общество

Овечкин отреагировал на смерть афроамериканца Джорджа Флойда

Матч ТВ вчера в 01:28
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Политика

Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
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В Калининградской области отменили платную обсервацию

В Калининградской области отменили платную обсервацию.
Клопс 10:39
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Происшествия

История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей

Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
RT на русском вчера в 15:58
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Шоу-бизнес

Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид

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Общество

В США нашли доказательства руки России в массовых беспорядках

"Кремлевский" паблик пошутил над "виновниками" протестов в Америке В Соединенных Штатах нашли так называемую "руку России" в беспорядках, окутавших страну.
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Составлен список самых мощных недорогих Android-смартфонов

Список самых мощных Android-смартфонов среднего класса за май возглавил Oppo Reno3 5G, сообщает ToDay News Ufa.
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