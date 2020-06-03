Политика

Газета.RuГазета.RuСША могут запретить полеты китайским авиакомпаниям

США могут запретить пассажирские авиарейсы китайским компаниям с 16 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники. По имеющейся информации, Вашингтон объявит об этом 3 июня. Ранее США обвинили Китай в препятствовании возобновлению американских рейсов в страну, несмотря на спад коронавируса.
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Вашингтон запрещает авиакомпаниям из Китая летать в США с 16 июня

ТАСС15:20

Китайским авиакомпаниям собрались запретить полеты в США

Взгляд.ру09:55

Администрация Трампа может запретить авиакомпаниям Китая полеты в США

Вести.Ru10:55

США запретят китайским авиакомпаниям полеты в страну с 16 июня

Интерфакс11:36

Вашингтон решил запретить полеты китайских авиакомпаний в США

Известия10:19

США могут запретить полеты китайским авиакомпаниям

Газета.Ru09:53

США решили запретить полеты китайским авиакомпаниям

РБК12:53
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Общество

Путин объявил в Норильске ЧС федерального уровня

Ведомости 09:37
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Экономика

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
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Здоровье

Условия для возвращения России к нормальной жизни назвал Минздрав

Зараженные коронавирусом россияне уже получают определенную модель оказания помощи, теперь же необходимо уделить особое внимание разработке вакцины и лекарств для лечения инфекции, заключил Мурашко.
Live24 вчера в 04:32
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Общество

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
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Политика

Белый дом: Трамп может использовать военных для подавления восстаний

Президент США Дональд Трамп при необходимости использует военных для подавления восстаний, пишет ТАСС со ссылкой на секретаря Белого дома Кейли Макинэни.
Газета.Ru 15:32
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Здоровье

Названы симптомы коронавируса у животных

Со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения в Россельхознадзоре напоминают, что в настоящий момент отсутствуют доказательства возможности передачи коронаврусной инфекции от животных к человеку, но это касается кошек и собак.
Tvtver.ru 06:56
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Lenta.ru 15:12
9
Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
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Экономика

Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии

Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК 01:00
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Политика

Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию

192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
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Кино

Каннский кинофестиваль объявил программу

Афиша Daily 13:44
Политика

США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Американские сенаторы подготовили план по расширению санкций против газопровода "Северный поток — 2", сообщает Блумберг со ссылкой на проект документа.
РИА Новости 14:23
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Политика

Персонально ваш: Елизавета Осетинская

Елизавета Осетинская, основатель проектов The Bell и "Русские норм !", в эфире радио "Эхо Москвы".
Эхо Москвы 11:35
Армия и оружие

Турция заявила о неспособности Хафтара выиграть войну в Ливии

В настоящее время армия фельдмаршала Халифы Хафтара борется с силами ПНС, на стороне которых выступает Турция, снабжая ПНС техникой, боеприпасами и поддержкой с воздуха.
Lenta.ru 04:58
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Культура

Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

Накануне.Ru 01:19
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
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Общество

В Москве умерли 64 пациента с коронавирусом

Еще 64 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
ТАСС 16:13
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Баскетбол

ЦСКА объявил об уходе центрового Кайла Хайнса

«Двукратный победитель Евролиги в составе ЦСКА Кайл Хайнс продолжит карьеру в другой команде», – гласит текст заявления на официальном сайте «армейцев».
Metaratings 09:52
Политика

Токаев: Строительство военной базы США в Казахстане не обсуждается

Казахстан не обсуждает вопрос строительства военной базы США на территории страны.
Life.ru вчера в 23:09
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Футбол

«Химки» останутся в ФНЛ в следующем сезоне

Министр спорта Московской области Роман Терюшков в интервью агентству ТАСС рассказал, какие изменения произойдут в подмосковных "Химках" в новом сезоне.
Piter.tv 04:46
Кино

Актриса Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым

Live24 14:04
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Политика

США на протестующих в Лос-Анджелесе сбросили облученных самцов мух

Согласно американскому изданию, в действительности летательный аппарат разбрасывал с воздуха облученных (стерилизованных) самцов средиземноморской плодовой мухи — одного из сельскохозяйственных вредителей.
Lenta.ru 13:51
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Наука

На Земле определен регион с самым чистым воздухом

Evo-rus.com вчера в 16:33
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Шоу-бизнес

Пригожин призывает скинуться на лечение Заворотнюк

Продюсер готов возглавить фонд помощи людям творческих профессий После жалоб на бедственное положение артистов в период карантина Иосиф Пригожин заявил о готовности возглавить фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий.
WomanHit.ru 06:03
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Энергетика

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с PGNiG о ценах на газ

«Газпром» 29 мая обжаловал в суде округа Свеа (Швеция) окончательное решение арбитражного трибунала по спору с польской PGNiG по ценам на газ.
RT на русском вчера в 16:49
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Происшествия

Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой

Подход к Белому дому в Вашингтоне в среду отгородили тяжелой техникой, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 17:42
Экономика

Правительство подготовило план восстановления доходов россиян

Согласно разработанному плану, основными задачами, стоящими перед правительством, являются достижение темпа роста ВВП на уровне 2,5% по итогам 2021 года, сокращение безработицы ниже 5% и устойчивый рост доходов населения (конкретный показатель в документе не указан).
Московский Комсомолец вчера в 02:01
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Здоровье

Никитин поручил усилить борьбу с коронавирусом в «дачных районах»

Никитин поручил руководителям данных муниципалитетов усилить борьбу с распространением инфекции.
Гипер НН вчера в 07:06
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Общество

Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров

Русскоязычная община Бруклина начала формировать патрули для защиты от действий провокаторов и мародеров, скрывающихся под видом протестующих из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы Исаак Болтянский.
РИА Новости 16:43
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Авто

В России введут штраф за брошенные автомобили

За мойку автомобиля в неположенном месте предполагается штраф на сумму 1-2 тысячи рублей.
RuNews24.ru 01 июня в 16:08
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