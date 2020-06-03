Политика

Газета.RuГазета.RuСША могут запретить полеты китайским авиакомпаниям

США могут запретить пассажирские авиарейсы китайским компаниям с 16 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники. По имеющейся информации, Вашингтон объявит об этом 3 июня. Ранее США обвинили Китай в препятствовании возобновлению американских рейсов в страну, несмотря на спад коронавируса.
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Вашингтон запрещает авиакомпаниям из Китая летать в США с 16 июня

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Газета.Ru09:53
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Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
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Ученый рассказал, когда в организме появляются антитела к коронавирусу

Заведующий кафедрой эпидемиологии Иркутского государственного медицинского университета доктор медицинских наук, профессор Александр Ботвинкин рассказал "РГ", когда в организме появляются антитела к коронавирусу и сколько держится иммунитет к COVID-19.
РИА Новости 15:48
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Вести.Ru 15:39
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Происшествия

Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике

Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru 15:54
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«Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» прибыли на Шри-Ланку

Вести.Севастополь 02:14
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МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

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Шоу-бизнес

Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах

Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
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Кино

Новая героиня заменит Руби Роуз в «Бэтвумен»

На место персонажа Руби Роуз, покинувшей сериал "Бэтвумен", придет новая героиня.
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Общество

Кадыров создал оперштаб по ликвидации последствий урагана в Чечне

Как отметил Кадыров, сильный ураганный ветер обрушился на Чеченскую Республику в среду вечером.
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Путешествия

Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил

Туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Алтапресс вчера в 12:29
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Энергетика

Цены на нефть поднялись до максимума

На фоне ожиданий от встречи в формате ОПЕК+ цены на нефть поднялись до максимума с момента начала нефтяного кризиса в марте.
Lenta.ru 01:42
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Здоровье

Озвучены симптомы коронавируса у домашних животных

Коронавирус SARS-CoV-2 способен поражать домашних питомцев, поэтому специалисты Федерального центра охраны здоровья животных собрали симптомы COVID-19 у кошек и собак, документ опубликован на сайте Россельхознадзора.
Sibnet Новости 07:19
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Здоровье

Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
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Происшествия

На акции против полицейского насилия в Москве начались задержания

Акция связана с убийством жителя Екатеринбурга сотрудниками Росгвардии.
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Происшествия

Демонстранты в Лондоне подрались с полицией возле резиденции премьера

Были арестованы не менее двух человек по подозрению в атаках на представителя экстренных служб и в подстрекательстве к беспорядкам возле Даунинг-стрит, 10.
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Шоу-бизнес

Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид

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Политика

Трамп хочет заключить ядерный пакт с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить с Россией ядерный пакт.
Коммерсантъ 11:12
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В Северной Осетии из-за ливневых дождей в двух районах введен режим ЧС

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Экономика

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
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Политика

Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию

192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
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Шоу-бизнес

Лолита предстала в образе разобранного робота в тизере нового клипа

Российская певица Лолита Милявская показала тизер клипа, в котором предстала в виде 3D-модели разобранного робота.
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Глава РЖД осматривает место обрушения моста

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Кино

Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки

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Исследование Steam: AMD отнимает долю рынка, принадлежавшую Intel

Согласно полученным результатам, компания AMD уверенно укрепляет свои позиции на мировом рынке, делая это за счет Intel, популярность процессоров которого постепенно снижается.
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Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
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Каннский кинофестиваль объявил программу

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Глава Wildberries попросила Путина о поддержке проекта технопарков

Глава онлайн-ритейлера Wildberries попросила президента России Владимира Путина о поддержке развития сети технопарков для производителей лёгкой промышленности, которую Wildberries планирует запустить по всей стране.
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