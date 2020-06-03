Политика
Газета.RuСША могут запретить полеты китайским авиакомпаниям
США могут запретить пассажирские авиарейсы китайским компаниям с 16 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники. По имеющейся информации, Вашингтон объявит об этом 3 июня. Ранее США обвинили Китай в препятствовании возобновлению американских рейсов в страну, несмотря на спад коронавируса.
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Наука
Ученые выяснили, чем питался динозавр сотню миллионов лет назад
Сайт интересных новостей 14:58
Общество
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия 09:16
Технологии
Ученый рассказал, когда в организме появляются антитела к коронавирусу
Заведующий кафедрой эпидемиологии Иркутского государственного медицинского университета доктор медицинских наук, профессор Александр Ботвинкин рассказал "РГ", когда в организме появляются антитела к коронавирусу и сколько держится иммунитет к COVID-19.
РИА Новости 15:48
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Отмечается, что данный законопроект может быть включен в американский закон о национальной обороне и согласно ему, санкции будут направлены против компаний, страхующих и предоставляющих портовые услуги российским судам, задействованным в завершении проекта.
Вести.Ru 15:39
Происшествия
Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике
Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru 15:54
Армия и оружие
«Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» прибыли на Шри-Ланку
Вести.Севастополь 02:14
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Шоу-бизнес
Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах
Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
Кино
Новая героиня заменит Руби Роуз в «Бэтвумен»
На место персонажа Руби Роуз, покинувшей сериал "Бэтвумен", придет новая героиня.
ИА InterMedia 06:26
Общество
Кадыров создал оперштаб по ликвидации последствий урагана в Чечне
Как отметил Кадыров, сильный ураганный ветер обрушился на Чеченскую Республику в среду вечером.
Интерфакс - Россия 15:11
Путешествия
Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи из-за новых правил
Туристы начали отказываться от забронированных путевок в Сочи из-за новых правил, введенных на фоне пандемии коронавируса.
Алтапресс вчера в 12:29
Энергетика
Цены на нефть поднялись до максимума
На фоне ожиданий от встречи в формате ОПЕК+ цены на нефть поднялись до максимума с момента начала нефтяного кризиса в марте.
Lenta.ru 01:42
Здоровье
Озвучены симптомы коронавируса у домашних животных
Коронавирус SARS-CoV-2 способен поражать домашних питомцев, поэтому специалисты Федерального центра охраны здоровья животных собрали симптомы COVID-19 у кошек и собак, документ опубликован на сайте Россельхознадзора.
Sibnet Новости 07:19
Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
Происшествия
На акции против полицейского насилия в Москве начались задержания
Акция связана с убийством жителя Екатеринбурга сотрудниками Росгвардии.
Эхо Москвы вчера в 12:31
Происшествия
Демонстранты в Лондоне подрались с полицией возле резиденции премьера
Были арестованы не менее двух человек по подозрению в атаках на представителя экстренных служб и в подстрекательстве к беспорядкам возле Даунинг-стрит, 10.
Российская газета 15:42
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Evo-rus.com 15:16
Политика
Трамп хочет заключить ядерный пакт с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить с Россией ядерный пакт.
Коммерсантъ 11:12
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
Шоу-бизнес
Лолита предстала в образе разобранного робота в тизере нового клипа
Российская певица Лолита Милявская показала тизер клипа, в котором предстала в виде 3D-модели разобранного робота.
News.ru 10:18
Транспорт
Глава РЖД осматривает место обрушения моста
Вечерний Мурманск 03:39
Кино
Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки
Российская газета вчера в 04:58
Гаджеты
Исследование Steam: AMD отнимает долю рынка, принадлежавшую Intel
Согласно полученным результатам, компания AMD уверенно укрепляет свои позиции на мировом рынке, делая это за счет Intel, популярность процессоров которого постепенно снижается.
Goroday.ru 15:45
Политика
Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
Ведомости 12:12
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily 13:44
Экономика
Глава Wildberries попросила Путина о поддержке проекта технопарков
Глава онлайн-ритейлера Wildberries попросила президента России Владимира Путина о поддержке развития сети технопарков для производителей лёгкой промышленности, которую Wildberries планирует запустить по всей стране.
Rambler News Service 08:46