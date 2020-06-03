Политика
Газета.RuСША могут запретить полеты китайским авиакомпаниям
США могут запретить пассажирские авиарейсы китайским компаниям с 16 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники. По имеющейся информации, Вашингтон объявит об этом 3 июня. Ранее США обвинили Китай в препятствовании возобновлению американских рейсов в страну, несмотря на спад коронавируса.
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 21:18, Ашберн
Общество
В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков
Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 14:40
Космос
В кораблях Маска нашли российские детали
Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала в корабле Crew Dragon российские детали.
Lenta.ru 18:50
Кино
«Текст» по версии продюсеров стал лучшим фильмом года
«Текст» ранее получил четыре премии «Золотой орел». Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения вручают с 2013 года.
Соловей.Инфо вчера в 04:24
Армия и оружие
Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы
В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело 02:49
Происшествия
Контрабанда леса на 134 млн рублей раскрыта в Иркутской области
По версии следствия, с 2016 по 2018 годы члены организованной преступной группы через подставные фирмы незаконно вывезли из Российской Федерации через таможенную границу пиломатериал хвойных пород из сосны обыкновенной, ели и пихты, а также лиственных пород из березы объемом более 15 тысяч м стоимостью свыше 134 миллионов рублей.
Областная газета (г. Иркутск) 05:03
Кино
Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма
Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета 06:55
Кино
Тест для любителей «Мстителей»: Отгадаете фильмы Marvel по одному кадру?
Если вы являетесь фанатом «Мстителей», мы подготовили для вас интересный тест.
SM News 16:22
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия 10:47
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Культура
На телевидении появится «Детский КВН»
В понедельник, 15 июня, телеканал СТС покажет первый выпуск шоу талантов «Детский КВН».
RT на русском вчера в 04:47
Политика
Лукашенко отправил правительство в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ 12:12
Шоу-бизнес
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина
Новые Известия вчера в 08:24
Авто
Появились рендеры преемника Lada Largus
В конце мая «Автоновости дня» сообщили о том, что Renault выпустит новый кросс-универсал, который в перспективе может стать преемником российской LADA Largus.
Автоновости дня 04:23
Политика
ЦИК показал бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Центризбирком на заседании 2 июня показал образец бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции России.
RuNews24.ru вчера в 10:54
Киберспорт
Total War: Troy бесплатно раздадут в Epic Games Store
Японский разработчик игр SEGA представил новый трейлер к стратегии Total War: Troy, в котором поделился с поклонниками серии сюжетными деталями и датой выхода вдохновленной гомеровской «Илиадой» игры.
NewInform вчера в 12:39
Футбол
РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата
Напомним, 17 марта розыгрыш чемпионата России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в РПЛ было сыграно 22 тура.
Vprognoze.ru 03:46
Общество
Сибирского шелкопряда выявили в лесах под Якутском
Якутия 24 вчера в 21:19
Финансы
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета 12:10
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия 19:00
Киберспорт
PC Gaming Show и Future Games Show отложили до 13 июня
Вслед за Sony, CD Projekt RED и IGN свои презентации отложили PC Gaming Show и Future Games Show.
Игромания.ру 19:03
Происшествия
В Чечне 11 человек пострадали в результате последствий непогоды
В Чечне не менее 11 человек пострадали в результате последствий сильного дождя и ветра, сообщил в видеообращении в своём Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.
RT на русском 18:40
Авто
BMW официально представил новое купе BMW 4-Series
Компания BMW представила купе BMW 4-Series второго поколения.
Автоновости дня вчера в 13:48
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Путешествия
Россияне не хотят ехать в Сочи из-за новых правил
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев.
Gazeta.SPb 14:50