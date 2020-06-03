США могут запретить пассажирские авиарейсы китайским компаниям с 16 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники. По имеющейся информации, Вашингтон объявит об этом 3 июня. Ранее США обвинили Китай в препятствовании возобновлению американских рейсов в страну, несмотря на спад коронавируса.

Общество В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции. 14

Космос В кораблях Маска нашли российские детали Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала в корабле Crew Dragon российские детали. 236

Происшествия Контрабанда леса на 134 млн рублей раскрыта в Иркутской области По версии следствия, с 2016 по 2018 годы члены организованной преступной группы через подставные фирмы незаконно вывезли из Российской Федерации через таможенную границу пиломатериал хвойных пород из сосны обыкновенной, ели и пихты, а также лиственных пород из березы объемом более 15 тысяч м стоимостью свыше 134 миллионов рублей.

Общество В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. 44

Общество МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения. 580

Авто Появились рендеры преемника Lada Largus В конце мая «Автоновости дня» сообщили о том, что Renault выпустит новый кросс-универсал, который в перспективе может стать преемником российской LADA Largus. 14

Киберспорт Total War: Troy бесплатно раздадут в Epic Games Store Японский разработчик игр SEGA представил новый трейлер к стратегии Total War: Troy, в котором поделился с поклонниками серии сюжетными деталями и датой выхода вдохновленной гомеровской «Илиадой» игры. 13

Футбол РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата Напомним, 17 марта розыгрыш чемпионата России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в РПЛ было сыграно 22 тура.

Финансы Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами. 572

Кино Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым 43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым. 44

Наука В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека. 3

Киберспорт PC Gaming Show и Future Games Show отложили до 13 июня Вслед за Sony, CD Projekt RED и IGN свои презентации отложили PC Gaming Show и Future Games Show.

Происшествия В Чечне 11 человек пострадали в результате последствий непогоды В Чечне не менее 11 человек пострадали в результате последствий сильного дождя и ветра, сообщил в видеообращении в своём Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров. 1