Политика

Газета.RuГазета.RuСША могут запретить полеты китайским авиакомпаниям

США могут запретить пассажирские авиарейсы китайским компаниям с 16 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники. По имеющейся информации, Вашингтон объявит об этом 3 июня. Ранее США обвинили Китай в препятствовании возобновлению американских рейсов в страну, несмотря на спад коронавируса.
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Китайским авиакомпаниям собрались запретить полеты в США

Взгляд.ру09:55

США решили запретить полеты китайским авиакомпаниям

РБК12:53

Администрация Трампа может запретить авиакомпаниям Китая полеты в США

Вести.Ru10:55

США запретят китайским авиакомпаниям полеты в страну с 16 июня

Интерфакс11:36

Вашингтон решил запретить полеты китайских авиакомпаний в США

Известия10:19

США могут запретить полеты китайским авиакомпаниям

Газета.Ru09:53

Reuters: США планируют ужесточить правила регистрации для еще двух СМИ КНР

ТАСС19:17
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Общество

Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске

Коммерсантъ 09:26
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Общество

В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков

Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 14:40
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Космос

В кораблях Маска нашли российские детали

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска использовала в корабле Crew Dragon российские детали.
Lenta.ru 18:50
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Кино

«Текст» по версии продюсеров стал лучшим фильмом года

«Текст» ранее получил четыре премии «Золотой орел». Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения вручают с 2013 года.
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Армия и оружие

Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы

В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело 02:49
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Происшествия

Контрабанда леса на 134 млн рублей раскрыта в Иркутской области

По версии следствия, с 2016 по 2018 годы члены организованной преступной группы через подставные фирмы незаконно вывезли из Российской Федерации через таможенную границу пиломатериал хвойных пород из сосны обыкновенной, ели и пихты, а также лиственных пород из березы объемом более 15 тысяч м стоимостью свыше 134 миллионов рублей.
Областная газета (г. Иркутск) 05:03
Кино

Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма

Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета 06:55
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Кино

Тест для любителей «Мстителей»: Отгадаете фильмы Marvel по одному кадру?

Если вы являетесь фанатом «Мстителей», мы подготовили для вас интересный тест.
SM News 16:22
Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия 10:47
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Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
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Культура

На телевидении появится «Детский КВН»

В понедельник, 15 июня, телеканал СТС покажет первый выпуск шоу талантов «Детский КВН».
RT на русском вчера в 04:47
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Политика

Лукашенко отправил правительство в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ 12:12
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Шоу-бизнес

Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина

Новые Известия вчера в 08:24
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Авто

Появились рендеры преемника Lada Largus

В конце мая «Автоновости дня» сообщили о том, что Renault выпустит новый кросс-универсал, который в перспективе может стать преемником российской LADA Largus.
Автоновости дня 04:23
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Армия и оружие

Парад Победы на Красной площади 24 июня пройдет по образцу 1945 года

Известия 19:15
Политика

ЦИК показал бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Центризбирком на заседании 2 июня показал образец бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции России.
RuNews24.ru вчера в 10:54
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Киберспорт

Total War: Troy бесплатно раздадут в Epic Games Store

Японский разработчик игр SEGA представил новый трейлер к стратегии Total War: Troy, в котором поделился с поклонниками серии сюжетными деталями и датой выхода вдохновленной гомеровской «Илиадой» игры.
NewInform вчера в 12:39
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Футбол

РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата

Напомним, 17 марта розыгрыш чемпионата России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. На данный момент в РПЛ было сыграно 22 тура.
Vprognoze.ru 03:46
Общество

Сибирского шелкопряда выявили в лесах под Якутском

Якутия 24 вчера в 21:19
Финансы

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
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Кино

Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым

43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета 12:10
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Наука

В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека

Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия 19:00
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Киберспорт

PC Gaming Show и Future Games Show отложили до 13 июня

Вслед за Sony, CD Projekt RED и IGN свои презентации отложили PC Gaming Show и Future Games Show.
Игромания.ру 19:03
Происшествия

В Чечне 11 человек пострадали в результате последствий непогоды

В Чечне не менее 11 человек пострадали в результате последствий сильного дождя и ветра, сообщил в видеообращении в своём Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров.
RT на русском 18:40
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Общество

Чиновники заставили амурских ветеранов вернуть выплаты ко Дню Победы

Ридус 05:39
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Авто

BMW официально представил новое купе BMW 4-Series

Компания BMW представила купе BMW 4-Series второго поколения.
Автоновости дня вчера в 13:48
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Происшествия

Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали

ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
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Музыка

Рэпер Noize MC упомянул Хабиба в новой песне, посвященной Егору Криду

Sport24.ru 14:55
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Путешествия

Россияне не хотят ехать в Сочи из-за новых правил

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев.
Gazeta.SPb 14:50
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