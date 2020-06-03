Политика
Газета.RuСША могут запретить полеты китайским авиакомпаниям
США могут запретить пассажирские авиарейсы китайским компаниям с 16 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники. По имеющейся информации, Вашингтон объявит об этом 3 июня. Ранее США обвинили Китай в препятствовании возобновлению американских рейсов в страну, несмотря на спад коронавируса.
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Политика
Кремль объяснил неотложность проведения голосования по Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при соблюдении мер предосторожности при голосовании по поправкам в конституцию угроз здоровью граждан не будет.
Моя Москва.онлайн 07:20
Политика
Агитация голосовать за поправки в Конституцию споткнулась о Лебедева
Дизайнер Артемий Лебедев объявил, что оказался в просветительском ролике RT о важности внесения поправок в Конституцию путем обмана.
Infox.ru 06:16
Экономика
На Украине выросли цены на фрукты и ягоды
Цены на фрукты и ягоды на Украине достигли исторического максимума по состоянию на начало июня 2020 года.
Известия 20:51
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
Общество
В Сибири обнаружили новый вид опасных клещей
В Сибири был обнаружен новый вид опасных кровососущих.
Readovka67.ru 06:33
Здоровье
Врач дала рекомендации по борьбе с метеозависимостью
Врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева дала рекомендации людям, страдающим от метеозависимости.
Discover24 05:47
Происшествия
Колымчанин изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, а с ее знакомой вступил в половое сношение
По версии следствия, в начале июня 2019 года, оказавшись наедине с двумя несовершеннолетними, обвиняемый, достоверно зная о возрасте девочек, совершил в отношении одной из них насильственные действия сексуального характера, а со второй вступил в половое сношение.
Колыма-информ 22:25
Происшествия
Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике
Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru 15:54
Общество
Режим ЧС ввели в Красноярском крае после разлива топлива
Режим ЧС федерального уровня ввели в Красноярском крае после разлива топлива в Норильске.
Известия 13:42
Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
Футбол
23 года назад Роберто Карлос забил легендарный гол в ворота сборной Франции
3 июня 1997 года в Лионе на стадионе "Стад де Жерлан" сборная Франции принимала сборную Бразилии.
Soccer.ru 07:24
Авто
Российский рынок подержанных машин возвращает свои позиции
Средняя цена подержанных машин в мае 2020 года по сравнению с апрелем текущего года выросла незначительно — всего на 1,4%.
Автоновости дня вчера в 02:55
Наука
Ученые выяснили, чем питался динозавр сотню миллионов лет назад
Останки динозавра были найдены в 2011 году на территории канадской провинции Альберта.
Замана 17:37
Наука
На Земле определен регион с самым чистым воздухом
Evo-rus.com вчера в 16:33
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Происшествия
Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии
"Суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Российская газета 21:29
Политика
Посольство направило ноту в Госдеп с требованием о медпомощи Ярошенко
Посольство России в Вашингтоне направило ноту в Госдепартамент США с требованием предоставить медицинскую помощь российскому лётчику Константину Ярошенко, находящемуся в американской тюрьме.
RT на русском 21:11
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru 11:09
Общество
России предсказали новую модель потребления после самоизоляции
Генеральный директор Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков предсказал России новую модель потребления после самоизоляции.
Lenta.ru 21:34
Хоккей
Вайсфельд рассказал, как Капризов перешел из «Салавата» в ЦСКА
Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал, как нападающий Кирилл Капризов переходил из уфимской команды в ЦСКА.
Metaratings 15:24
Политика
Washington Post раскритиковал Трампа за превращение США в «жалкого изгоя»
Ранее стало известно, что модераторы социальной сети Twitter впервые отметили твиты президента США Дональда Трампа меткой, означающей, что в публикации содержится ложь и непроверенная информация.
ФАН 22:30
Политика
Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА".
Газета.Ru 17:02
Армия и оружие
Военные Украины на Донбассе столкнулись в бою с «Правым сектором»
Конфликт происходил в ночь с 1 на 2 июня. В результате боестолкновения один военный был убит, двое других получили ранения.
ИнфоСМИ 06:19
Общество
В России предложили ввести новый штраф для водителей — 50 000 рублей
Министерство юстиции РФ предложило внести в будущий КоАП новый штраф в размере 50 000 рублей с лишением прав от двух до трех лет.
Motor вчера в 12:55
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Здоровье
В Якутии за сутки выявлено 98 случаев заболевания коронавирусом
За сутки в Якутии выявлено 98 случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, из них 64 в Якутске и 22 — в Мегино-Кангаласском улусе.
ИА ЯСИА вчера в 22:48
Экономика
Глава ВТБ считает, что доллар должен стоить не дороже 70 рублей
Главу ВТБ Андрея Костина не удивляет быстрое восстановление курса рубля, он считает, что доллар должен стоить не дороже 70 рублей.
РИА Новости 14:11
Армия и оружие
Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
Piter.tv 05:50
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цен на газ для Польши
«Газпром» опротестовал решение Стокгольмского арбитража по спору о ценах на газ для Польши.
BFM.ru вчера в 12:19
Здоровье
Число больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи
Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Алтайском крае превысило 2 тысячи человек.
Kursk.com 02:15