Политика

Газета.RuГазета.RuСША могут запретить полеты китайским авиакомпаниям

США могут запретить пассажирские авиарейсы китайским компаниям с 16 июня, пишет Reuters со ссылкой на источники. По имеющейся информации, Вашингтон объявит об этом 3 июня. Ранее США обвинили Китай в препятствовании возобновлению американских рейсов в страну, несмотря на спад коронавируса.
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Reuters: США планируют ужесточить правила регистрации для еще двух СМИ КНР

ТАСС19:17

Китайским авиакомпаниям собрались запретить полеты в США

Взгляд.ру09:55

Администрация Трампа может запретить авиакомпаниям Китая полеты в США

Вести.Ru10:55

США запретят китайским авиакомпаниям полеты в страну с 16 июня

Интерфакс11:36

Вашингтон решил запретить полеты китайских авиакомпаний в США

Известия10:19

США могут запретить полеты китайским авиакомпаниям

Газета.Ru09:53

США решили запретить полеты китайским авиакомпаниям

РБК12:53
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Общество

Новые автомобильные номера появятся в России

Регионы получили доступ к новым числовым сочетаниям. ГИБДД начнёт выдавать новые номерные знаки, где автомобилям заменят кодовую часть.
Новое Время 31 вчера в 09:07
736
Общество

Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров

Мародеры, которые шли в колоне протестующих, вдруг начали крушить витрины магазинов на центральных улицах Манхэттена, в считанные минуты вынося из помещений одежду, бытовую технику, украшения.
РИА Новости 16:43
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Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Lenta.ru 15:12
12
Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 02:34
565
Происшествия

Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске

Газета.Ru 10:36
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами

Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
60
Общество

Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов

Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
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Музыка

Рэпер Noize MC упомянул Хабиба в новой песне, посвященной Егору Криду

Sport24.ru 14:55
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Происшествия

Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике

Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru 15:54
6
Футбол

Захаряк может стать новым главным тренером «Краснодара»

«Краснодар» собирается заменить на посту главного тренера Сергея Матвеева на Игоря Захаряка. Такой информацией располагает ресурс «Мaтч ТВ».
ProstoProSport 08:55
Энергетика

«Газпром» назвал виновника срыва в освоении участков газа на Камчатке

Подконтрольный государству «Газпром» предупредил вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Дальний Восток, о возможном сдвиге сроков освоения нескольких газоносных участков на Камчатке, поскольку другая госкомпания, «Росгеология», не успела в заданные сроки провести сейсморазведку.
РБК 11:19
Здоровье

Бессмысленным ношение масок на улице считает израильский врач

Глава отделения одной из крупнейших больниц в Израиле «Хадасса» профессор Давид Лурье в интервью РИА Новости заявил, что ношение медицинских масок на улице не наносит вред здоровью человека, однако смысла в этом нет, если человек находится на воздухе.
Live24 00:45
89
Политика

Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию

192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
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Кино

«Ковбой Бибоп» от Netflix не будет прямой адаптацией оригинала

По словам сценариста адаптации «Ковбоя Бибопа» от Netflix Хавьера Грилло-Марсуа, проект не будет напрямую повторять оригинал, хоть и постарается передать его дух.
Игромания.ру 12:17
Экономика

Warner Music провела крупнейшее в этом году IPO

Одна из трех крупнейших звукозаписывающих компаний мира Warner Music Group Corp (WMG) привлекла $1,925 млрд в ходе IPO, которое стало крупнейшим на рынке с начала года.
Интерфакс 07:16
Космос

Она вращалась. Вселенная при зарождении имела ось

Вселенная при зарождении имела ось Спиральные галактики устроены так, что, если наблюдать за ними с Земли, видно, что они вращаются по часовой стрелке.
ГТРК Южный Урал 09:41
27
Киберспорт

Total War: Troy бесплатно раздадут в Epic Games Store

Японский разработчик игр SEGA представил новый трейлер к стратегии Total War: Troy, в котором поделился с поклонниками серии сюжетными деталями и датой выхода вдохновленной гомеровской «Илиадой» игры.
NewInform вчера в 12:39
13
Экономика

Сбербанк отменил «банковский роуминг» по всей стране

Закон об отмене "банковского роуминга", который предусматривает отмену комиссии за межрегиональные переводы между счетами граждан в одном банке, вступает в силу только в июне.
ТАСС 01 июня в 17:00
39
Гаджеты

Представлен список iPhone, которые получат iOS 14

Новая версия платформы iOS 14, которую представят этой осенью, будет доступна даже для устройств, выпущенных 5 лет назад, включая iPhone 6s.
Piter.tv 01:51
8
Армия и оружие

В турецком истребителе TF-X глава ФСВТС увидел конкурента Су-57

Руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что в случае выхода на рынок турецкого истребителя TF-X, он вопле сможет составить конкуренцию российскому Су-57.
Военное дело вчера в 11:54
3
Политика

Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма

Обсуждение в Киеве снятия "водной блокады" Крыма – конец "национальной идеи Украины" о возвращении полуострова, заявил экс-глава украинского МИДа Павел Климкин.
Газета.Ru 06:11
186
Экономика

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%

Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru 11:09
67
Политика

США расширили санкционный список по Кубе

США расширили санкции по Кубе, введя ограничения против семи организаций.
ТАСС 18:17
Общество

Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании

Глава Чечни Рамзан Кадыров порассуждал о вреде вышек 5G и чипировании в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 18:36
9
Общество

Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам

РИА Новости 18:38
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Энергетика

«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цен на газ для Польши

«Газпром» опротестовал решение Стокгольмского арбитража по спору о ценах на газ для Польши.
BFM.ru вчера в 12:19
102
Шоу-бизнес

Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид

Evo-rus.com 15:16
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
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Киберспорт

Папич о YouTube: «Не факт, что через год тут не будет второй Twitch»

В интервью Марии Marple Ермолиной он отметил, что через месяц всё равно получит бан на этой платформе, даже если его текущая блокировка будет снята.
CyberSport.ru вчера в 06:32
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
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