Армия и оружие
РИА НовостиСША на учениях сымитировали ядерный удар по России
США провели "небольшие учения" на случай российского ядерного удара по Европе, сообщил представитель Пентагона.
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с чего всё началось
Соединенные Штаты провели военные учения, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по объекту НАТО в Европе, сообщил на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона.АМИТЕЛвчера в 23:30
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Армия и оружие
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Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США, сообщил телеканал RT со ссылкой на президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
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В брянскую инфекционную больницу доставили китаянку с подозрением на коронавирус.
Армия и оружие
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Космос
Boeing рассказала о приобретении в России детали для корабля Starliner
Компания Boeing закупает в России преобразователь питания для своего пилотируемого космического корабля Starliner, информировало космическое подразделение предприятия.