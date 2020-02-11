с чего всё началось

США провели "небольшие учения" на случай российского ядерного удара по Европе, сообщил представитель Пентагона.

США на учениях сымитировали ядерный удар по России

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