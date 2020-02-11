Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСША на учениях сымитировали ядерный удар по России

США провели "небольшие учения" на случай российского ядерного удара по Европе, сообщил представитель Пентагона.
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с чего всё началось
Соединенные Штаты провели военные учения, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по объекту НАТО в Европе, сообщил
 на брифинге высокопоставленный представитель Пентагона.
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