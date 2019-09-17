Политика

Российский ДиалогРоссийский ДиалогСША нацелились на войну с Ираном: войска приведены в боевую готовность

США привели свои войска в боевую готовность из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Об этом во вторник, 17 сентября, пишет Reuters со ссылкой на слова вице-президента США Майка Пенса, передает Российский Диалог.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 16:12, Вашингтон
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В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников

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Саудовская Аравия частично восстановила добычу нефти

Эр-Рияд заявляет о полном возобновлении производства к концу месяца Саудовской Аравии удалось восстановить половину объемов добычи, потерянных в результате атаки на комплексы подготовки нефти в Абкайке и Хурайсе.
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