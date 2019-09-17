США привели свои войска в боевую готовность из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Об этом во вторник, 17 сентября, пишет Reuters со ссылкой на слова вице-президента США Майка Пенса, передает Российский Диалог.

США нацелились на войну с Ираном: войска приведены в боевую готовность

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