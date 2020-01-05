США отправляют в Кувейт более 4 тыс. военных из 82-й воздушно-десантной дивизии, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на официального представителя дивизии подполковника Майка Бернса.

США начали переброску более 4 тысяч военных на Ближний Восток

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