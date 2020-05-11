Цены на нефть сегодня снижаются после роста днем ранее. 12 мая 2020 г. стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на июль на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,18%, до 29,98 долл.

Цены на нефть снижаются, корректируясь после роста накануне

Общество Для оформления выплаты на детей запустили специальный сервис Как передавали «НовостиВолгограда.ру», разовую выплату в 10 тысяч на каждого ребенка от 3 до 16 лет получат родители или опекуны по инициативе президента РФ Владимира Путина, которую он озвучил 11 мая в своем телеобращении. 3,6K

Авто Появились первые фотографии обновленного Ford Focus Накануне в Сети появились первые официальные фотографии рестайлингового внедорожного универсала Focus Active Wagon. 2

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Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов. 1,6K

Здоровье В Ярославской области увеличили число коек для COVID-зараженных В Ярославской области завершился третий этап развертывания коек для пациентов с коронавирусом.

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Футбол Булыкин прокомментировал решение о смене главного тренера в «Локомотиве» Советник генерального директора московского "Локомотива", бывший футболист команды Дмитрий Булыкин заявил РИА Новости, что смена главного тренера в команде продиктована целым рядом факторов.

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Происшествия В Петербурге оштрафовали мужчину, который не слушал новости На заседании Петроградского районного суда мужчина заявил, что знал об ограничительных мерах, но старался не слушать новости, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. 1

Здоровье Проценко прокомментировал уровень смертности от коронавируса в России Главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко в новом фильме из проекта RT и журналиста Антона Красовского «Эпидемия» прокомментировал низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России.