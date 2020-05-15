Политика
КоммерсантъСША начали поставки нефти в Белоруссию
США начинают поставки нефти в Белоруссию, первый танкер с 80 тыс. тонн сырья прибудет в литовскую Клайпеду в начале июня, сообщил пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 22:19, Ашберн
Здоровье
В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 88 человек
Улан-Удэ, 14 мая 2020, 04:56 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 13 мая в 21:56
Здоровье
В России оценили риск заражения коронавирусом на улице
В случае, если человек прошел через такое облако и глубоко вдохнул, риск подхватить инфекцию все равно минимален, так как количество вируса в воздухе уже будет недостаточным для заражения.
Lenta.ru 21:20
Экономика
Путин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить списание налогов за II квартал для малого бизнеса и НКО к 1 июня, пишет ТАСС.
Общественное телевидение России 15:27
Армия и оружие
Источник рассказал о начале производства Су-35 в России для Египта
Источник рассказал ТАСС,что в России началось производство новейших истребителей Су-35 для Египта.
Газета.Ru 20:41
Здоровье
В Самарской области снятие режима ограничений оказалось под вопросом
18 мая ограничения в Самарской области могут не отменить.
ГТРК Самара 01:48
Политика
Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском 15:26
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Технологии
Инженер дал рекомендации по выбору бюджетного смартфона
На рынке мобильных устройств появилось много смартфонов неизвестных брендов по привлекательным в условиях кризиса ценам, но при их покупке нужно обратить внимание на характеристики аппарата, рассказал научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Виталий Красиков.
News.ru 20:00
Общество
Роскачество обнаружило сальмонеллу и кишечную палочку в пельменях
Роскачество провело лабораторные исследования пельменей разных производителей и обнаружило в некоторых экземплярах кишечную палочку и сальмонеллу.
Известия 01:00
Гаджеты
Apple представит бюджетный iPad на 10 дюймов
iReactor 05:51
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 17:31
Армия и оружие
Российский истребитель Су-57 тестирует беспилотный режим
Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 в ходе испытаний отрабатывает беспилотный режим.
Life.ru 21:24
Экономика
ФНС намерена запустить новые онлайн-услуги для уплаты налогов
Второй проект предусматривает услугу упрощенной процедуры вычета НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика.
ФедералПресс вчера в 04:01
Космос
Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях
Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев.
N+1 13 мая в 11:23
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10
Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль 13 мая в 08:29
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК 13:21
Космос
В центре Галактики обнаружена очень редкая суперземля
Астрономы обнаружили невероятно редкую новую суперземлю недалеко от центра Галактики.
Индикатор вчера в 09:32
Политика
Палата представителей США одобрила помощь экономике на $3 трлн
Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила пакет стимулирующих мер на $3 трлн в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 22:04
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет
Певица Любовь Успенская в своем микроблоге поделилась с подписчиками тем, как она выглядела в 25-летнем возрасте.
Bimru.ru 07:15
Игры
Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая
Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru вчера в 13:59
Общество
Кадыров утвердил план смягчения ограничений из-за коронавируса в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ об утверждении плана смягчения режима ограничений в регионе, который был введён из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 21:56
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
Происшествия
40 лет тюрьмы грозит россиянину за сбор мёртвых жуков на Шри-Ланке
По законодательству Шри-Ланки энтомологу грозит штраф в 3 миллиона рублей или 40 лет тюрьмы.
Фонтанка.Ру вчера в 08:44
Общество
Куйвашев заявил о готовности Свердловской области к снятию ограничений
Регион готов к поэтапному выходу из режима самоизоляции, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.
Kursk.com 14:49
Футбол
Мещеряков прокомментировал призыв фанатов «Локомотива» к его отставке
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал призыв объединения болельщиков клуба отправить в отставку руководство столичной команды.
РИА Новости 14:52
Армия и оружие
Азербайджан готовится к масштабным военным учениям
REGNUM вчера в 03:33
Космос
Новая комета SWAN максимально приблизилась к Земле
Новая комета, которая носит название SWAN, приблизилась на минимальное расстояние к Земле.
Известия 13 мая в 22:47
Политика
NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне
NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
Известия 20:46