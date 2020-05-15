Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША начали поставки нефти в Белоруссию

США начинают поставки нефти в Белоруссию, первый танкер с 80 тыс. тонн сырья прибудет в литовскую Клайпеду в начале июня, сообщил пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
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Белоруссия начала поставки нефти из США

Московский Комсомолец08:32

В Белоруссии сообщили о начале поставок нефти из США

РБК09:39

Белоруссия получит первую партию американской нефти в июне

Газета.Ru10:37

США начали поставлять нефть Белоруссии

РИА Новости08:54

Белоруссия начала покупать нефть в США

Lenta.ru09:44

Нефть из США для Белоруссии поступит в июне

RT на русском09:25

В Минске рассматривают сотрудничество с США по нефти как элемент энергобезопасности

ТАСС09:18
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 22:19, Ашберн

Владимир Макей сообщил о начале поставок нефти из США

КП - Беларусь08:49
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 22:19, Ашберн
Здоровье

В Бурятии за сутки коронавирус выявили у 88 человек

Улан-Удэ, 14 мая 2020, 04:56 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 13 мая в 21:56
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Здоровье

В России оценили риск заражения коронавирусом на улице

В случае, если человек прошел через такое облако и глубоко вдохнул, риск подхватить инфекцию все равно минимален, так как количество вируса в воздухе уже будет недостаточным для заражения.
Lenta.ru 21:20
3
Экономика

Путин поручил списать к 1 июня налоги для малого бизнеса и НКО

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить списание налогов за II квартал для малого бизнеса и НКО к 1 июня, пишет ТАСС.
Общественное телевидение России 15:27
4
Армия и оружие

Источник рассказал о начале производства Су-35 в России для Египта

Источник рассказал ТАСС,что в России началось производство новейших истребителей Су-35 для Египта.
Газета.Ru 20:41
3
Здоровье

В Самарской области снятие режима ограничений оказалось под вопросом

18 мая ограничения в Самарской области могут не отменить.
ГТРК Самара 01:48
6
Политика

Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»

Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском 15:26
246
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,9K
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
2,7K
Технологии

Инженер дал рекомендации по выбору бюджетного смартфона

На рынке мобильных устройств появилось много смартфонов неизвестных брендов по привлекательным в условиях кризиса ценам, но при их покупке нужно обратить внимание на характеристики аппарата, рассказал научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Виталий Красиков.
News.ru 20:00
Общество

Роскачество обнаружило сальмонеллу и кишечную палочку в пельменях

Роскачество провело лабораторные исследования пельменей разных производителей и обнаружило в некоторых экземплярах кишечную палочку и сальмонеллу.
Известия 01:00
1K
Гаджеты

Apple представит бюджетный iPad на 10 дюймов

iReactor 05:51
1
Финансы

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 17:31
75
Армия и оружие

Российский истребитель Су-57 тестирует беспилотный режим

Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 в ходе испытаний отрабатывает беспилотный режим.
Life.ru 21:24
Экономика

ФНС намерена запустить новые онлайн-услуги для уплаты налогов

Второй проект предусматривает услугу упрощенной процедуры вычета НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика.
ФедералПресс вчера в 04:01
1
Космос

Российский телескоп рассмотрел потемнение Бетельгейзе в деталях

Российские астрономы при помощи 2,5-метрового телескопа Кавказской Горной обсерватории ГАИШ МГУ смогли увидеть движение пылевых облаков над красным гигантом Бетельгейзе в течение нескольких месяцев.
N+1 13 мая в 11:23
1
Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10

Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль 13 мая в 08:29
63
Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК 13:21
919
Космос

В центре Галактики обнаружена очень редкая суперземля

Астрономы обнаружили невероятно редкую новую суперземлю недалеко от центра Галактики.
Индикатор вчера в 09:32
10
Политика

Палата представителей США одобрила помощь экономике на $3 трлн

Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила пакет стимулирующих мер на $3 трлн в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 22:04
3
Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
1,4K
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет

Певица Любовь Успенская в своем микроблоге поделилась с подписчиками тем, как она выглядела в 25-летнем возрасте.
Bimru.ru 07:15
5
Игры

Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая

Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru вчера в 13:59
838
Общество

Кадыров утвердил план смягчения ограничений из-за коронавируса в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ об утверждении плана смягчения режима ограничений в регионе, который был введён из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 21:56
Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
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Происшествия

40 лет тюрьмы грозит россиянину за сбор мёртвых жуков на Шри-Ланке

По законодательству Шри-Ланки энтомологу грозит штраф в 3 миллиона рублей или 40 лет тюрьмы.
Фонтанка.Ру вчера в 08:44
85
Общество

Куйвашев заявил о готовности Свердловской области к снятию ограничений

Регион готов к поэтапному выходу из режима самоизоляции, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.
Kursk.com 14:49
28
Футбол

Мещеряков прокомментировал призыв фанатов «Локомотива» к его отставке

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал призыв объединения болельщиков клуба отправить в отставку руководство столичной команды.
РИА Новости 14:52
Армия и оружие

Азербайджан готовится к масштабным военным учениям

REGNUM вчера в 03:33
20
Космос

Новая комета SWAN максимально приблизилась к Земле

Новая комета, которая носит название SWAN, приблизилась на минимальное расстояние к Земле.
Известия 13 мая в 22:47
13
Политика

NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне

NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
Известия 20:46
6
Как работают Яндекс.Новости?
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