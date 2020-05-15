Политика

Эхо МосквыЭхо МосквыСША начали поставку нефти в Белоруссию

В прошлом году Белоруссия получала российскую нефть по ценам примерно на 20% ниже общемировых. Однако, после того как государствам не удалось договориться о скидках на 2020 год, поставки были прекращены. Лишь с февраля отдельные компании возобновили поставки небольшими партиями.
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Белоруссия начала поставки нефти из США

Московский Комсомолец08:32

США начали поставку нефти в Белоруссию

Эхо Москвы09:33

США начали поставлять нефть Белоруссии

РИА Новости08:54

Белоруссия начала покупать нефть в США

Lenta.ru09:44

Белоруссия начала получать нефть из США

Газета.Ru08:31

В Белоруссии заявили о начале поставок нефти из США

RT на русском08:28

В Минске рассматривают сотрудничество с США по нефти как элемент энергобезопасности

ТАСС09:18
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 19:16, Ашберн

Владимир Макей сообщил о начале поставок нефти из США

КП - Беларусь08:49
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 19:16, Ашберн
Авто

В России начались продажи новой «ГАЗели»

Car.ru 13 мая в 05:51
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Политика

Рогозин отреагировал на создание в США «супер-пупер-ракеты»

Lenta.ru 17:26
Политика

МИД назвал цензурой запрет на российские соцсети на Украине

15 мая президент Украины Владимир Зеленский продлил запрет на три года на российские социальные сети и интернет-сервисы.
РБК 12:42
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Общество

Китай ответит на санкции США, введенные против компании Huawei

Пекин, 15 мая 2020, 16:20 — REGNUM В ответ на ограничения, введённые Вашингтоном в сферу закупок американских микрочипов для нужд китайской компании Huawei в Пекине готовят санкции против американских компаний Apple, Cisco Systems, Qualcomm и "Боинг", сообщает 15 мая издание Global Times Более подробно ответные санкции Китая будут описаны позднее, после окончания их проработки.
REGNUM 09:20
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Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов сохранить режим самоизоляции для россиян старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
РБК 17:41
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Политика

В МГУ прокомментировали санкции Украины против вуза

В Московском государственном университете объяснили, что санкции против вуза, введенные украинскими властями, не отразятся на возможности получения высшего образования в МГУ гражданами из этой страны.
ТК Звезда 16:58
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Технологии

Немезиса в ремейке Resident Evil 3 изменили для связи с Resident Evil 4

По словам разработчиков, изменения в умениях Немезиса реализовали для выстраивания более чёткой связи с Лас-Плагас в Resident Evil 4. Вдобавок разработчики хотели, чтобы Немезис и Мистер Икс в ремейках больше отличались друг от друга — Немезиса хотели сделать куда более серьёзным противником.
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Общество

РПЦ рассказала о судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС

В Русской православной церкви приняли решение отказаться от мозаики с изображением генсека СССР Иосифа Сталина в главном храме Минобороны.
URA.Ru 18:32
Общество

На Кубани судью лишили полномочий за нецензурный тост на видео

Российская газета 09:42
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Общество

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Питерские заметки 07:05
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Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
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Шоу-бизнес

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Отношения Мэри-Кейт Олсен и брата экс-президента Франции Оливье Саркози начались в 2012 году — поклонники актрисы часто обсуждали их отношения из-за 17-летней разницы в возрасте.
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Политика

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Обязательства, которые взяли на себя чешские власти при подписании договора с Россией в 1993 году, должны быть выполнены, а памятник маршалу Ивану Коневу в столице Чехии должен быть восстановлен.
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Экономика

ФНС намерена цифровизировать налоговые вычеты по НДФЛ и регистрацию ИП

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Авто

Renault снимет с продажи минивэн Renault Espace

Газета DAILY 14:52
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Политика

Путин помог Шойгу назначить начальника медцентра в Калининграде

Временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова назначил на должность действительного начальника Президент РФ Владимир Путин.
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Энергетика

Нефть марки Brent поднялась в цене выше $32 за баррель

Лондон, 15 мая 2020, 11:56 — REGNUM Баррель нефти марки Brent с поставкой в июле подорожал до отметки, превышающей $32 на торгах 15 мая.
REGNUM 04:56
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Космос

Члены экипажа Crew Dragon ушли на предполетный карантин

Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен в рамках подготовки к запуску пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС) начали в среду предполетный карантин.
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Финансы

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
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Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК 13:21
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Политика

NASA разработало принципы соглашения об освоении Луны

Основные принципы международного соглашения об освоении Луны, которое хотят заключить США, представило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), 15 мая сообщил директор NASA Джеймс Брайденстайн в Twitter.
ИА Красная Весна 12:26
Общество

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
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Жительница Долинска прошла в полуфинал всероссийского конкурса чтецов

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Еще 74 пациента с коронавирусом умерли в Москве

"В Москве скончались 74 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
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Гаджеты

Samsung представила уникальный квантовый смартфон Galaxy A Quantum

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Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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В Черногории освободили епископа Иоанникия и других священников СПЦ

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В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
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